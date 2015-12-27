…Ve AKP Resmen Açıkladı

Adalet ve Kalkınma Partisi’nin merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi ile diğer 11 ilçe Belediye Başkan adayları resmen açıklandı.

AKP’nin ilçe belediye başkan aday listesini AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin bazı televizyon kanallarının canlı yayınladığı bir toplantı ile açıkladı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Brüksel’e gitmeden önce son şeklini ve Salı günü açıklanması talimatını verdiği AKP’nin merkez ilçeler Yeşilyurt ve Battalgazi dâhil olmak üzere 13 ilçesinde gösterdiği belediye başkan adaylarının isim listesi şöyle:

Battalgazi – Selahattin Gürkan (Mevcut Battalgazi Belediye Başkanı – Eğitimci)

Yeşilyurt – Hacı Uğur Polat (Tüccar)

Akçadağ – Ali Kazgan (Bürokrat, Eski Ankara Vali Yardımcısı)

Arapgir – Haluk Cömertoğlu (Mevcut Başkan, İİBF Mezunu)

Arguvan – Vahap Doğan (Emekli Bankacı)

Hekimhan – Kemal Deniz (Eğitimci)

Darende –Dr. Süleyman Eser (Tıp Hekimi)

Doğanşehir- Vahap Küçük (İş Adamı)

Doğanyol- Recep Gülbey (Mevcut Belediye Başkanı)

Kale- Cemal Akdemir (Eğitimci)

Kuluncak- Mehmet Boyraz (Eğitimci, Milli Eğitim Eski Müdür Yardımcısı)

Pütürge – Mehmet Polat (İş Adamı)

Yazıhan- Nevzat Öztürk (ANAP Eski Merkez İlçe Başkanı)

AKP Genel Başkan Yardımcısı Şahin: ‘Malatyamıza Hayırlı Olsun’

AKP’nin Türkiye ölçeğindeki ilçe belediye başkan adaylarının isim listesini açıklayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, Malatya listesini açıkladıktan sonra “Malatyamıza, ilçelerimize hayırlı uğurlu olsun. Adaylarımıza başarılar diliyorum” dedi.

İL BAŞKANI BAŞARI DİLEDİ..

Bu arada AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen aday açıklama toplantısına Malatya İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve yeniden aday olan Ahmet Çakır, partinin Malatya Milletvekilleri ve 13 ilçe başkanı da katıldı.

İl Başkanı Bülent Tüfenkçi, 30 Mart’taki yerel seçimlerde Malatya’nın 13 ilçesinde adayı açıklanan isimlere başarılar diledi.

Tüfenkçi,‘‘Halka Hizmet Hakk’a Hizmettir” düsturu ile Malatya’mızın 13 ilçesinde hizmet yarışında ben de varım deme cesaret ve sorumluluğunu gösteren öncelikle bütün aday adaylarımızı kutluyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. Partimizin aday belirleme kurulu halkımızın tercihleri doğrultusunda en uygun adayı belirleme konusunda azami gayreti göstermiştir. Hedefimiz, gireceğimiz seçimleri birlik ve beraberlik içinde kazanmak ve Malatya’mızı 2023 hedeflerine taşımaktır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm adaylarımıza başarılar diler, yapılacak yerel seçimlerin kendilerine, Malatya’mıza ve tüm ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı Hakk’tan dilerim.”dedi.

HANGİ İLÇEDE KİMLER ADAY ADAYI İDİ?

AKP’nin merkez Battalgazi ve merkez Yeşilyurt ilçelerinin yanı sıra diğer 11 ilçedeki aday adayları şu isimlerdi: (Aday gösterilen isimler * işareti olanlar):

YEŞİLYURT:

1- Ali Seydi Turan- Dernek yöneticisi

2- Hamit Güneş- Harita Mühendisi

3- Hasan Aydoğan- Bostanbaşı Belediye Başkanı

4- * H.Uğur Polat- İşadamı, Müteahhit

5- H.İbrahim Demirhan- İktisatçı

6- Abuzer Kabakaş- Ziraat Mühendisi

7- Vahap Erdem- Mimar

8- Hasan Atay- Mimar

9- Mahmut Boyun- İGM Üyesi

10- İsmet Yaylacı- Uluslararası İlişkiler

11- Abuzer Karakaya- İl Yönetimi

12- Veysel Katırcı- Yakınca Belediye Başkanı

13- Selim Pilten- İnşaat Mühendisi

14- Kenan Aydoğan- Bostanbaşı Eski Belediye Başkanı

15- Hasan İşlek- Müteahhit

16- Fuat Güven- Ziraat Mühendisi

17- Yusuf Özdemir

18- Mehmet Kavuk- Yeşilyurt Belediye Başkanı

BATTALGAZİ:

1- * Selahattin Gürkan- Battalgazi Belediye Başkanı

2- Doç.Dr. İlhan Geçit – Tıp doktoru

3- Ahmet Kurdoğlu- Makine Mühendisi

4- Sait Kabadayı- TSO eski genel sekreteri

5- Faik Noğay- İktisatçı

6- Nurettin Karaaslan- AKP Belediye Meclis Üyesi

7- Ramazan Toy- İnşaat Mühendisi

8- Mustafa Karaman- İktisatçı

9- A.Vahap Şerefhanlı- Hanımınçifltiği Belediye Başkanı

10- Hakan Baran- İnşaat Mühendisi

11- Rıza Sinanoğlu- Elektrik Mühendisi

12- Murat Bilim- Öğretmenevi Müdürü

13- İrfan Karataş- Veteriner- Yaygın Belediye Başkanı

14- Mustafa Dağdelen- Havayolu Acentası

15- Murat Nalçacı- Öğretmen

16- Eyüp Sağlam- Harita Mühendis

AKÇADAĞ:

1- * Ali Kazgan- Ankara Vali Yardımcısı

2- Ali Seydi Akduman– Vakıflar Bölge Müdürü

3- İbrahim Koşar- Akçadağ Belediye Başkanı

4- Ali Bektaş – Bahri Belediye Başkanı

5- Arif Koyun

6- Mustafa Yetiş

7- Abdullah Adalmış

8- Nazife Özdemir

9- Mehmet Eryılmaz

10- Necmettin Özcan

11- Battal Tuncal

12- Bayram Karaaslan

13- Ömer Alataş

14- İbrahim Meral

15- Nurettin Gökgöz

16- Hüseyin Çapar

ARAPGİR:

1- * Haluk Cömertoğlu- Arapgir Belediye Başkanı

ARGUVAN:

1- * Vahap Doğan- Bankacı



DARENDE:

1- İsa Özkan- Darende Belediye Başkanı

2- Hulusi Kaya

3- Enver Yalın

4- Durmuş Yıldırım

5- Emin Tatlıcı

6- Durmuş Doğan

7- Mehmet Kılıçer – Balaban Belediye Başkanı

8- H.Mehmet Boyraz

9- * Dr. Süleyman Eser

Darende’de Dr. Süleyman Eser, genel merkezin davetiyle, aday adaylığı için başvuru süresinin sona ermesinden sonraki tarihte başvuruda bulunmuştu.

DOĞANŞEHİR:

1- * Vahap Küçük- İşadamı

2- Şükrü Sağlam

3- Faruk Taşdemir – Sürgü Belediye Başkanı

4- Mehmet Bayram – Erkenek Belediye Başkanı

5- Bayram Kaya – Gövdeli Belediye Başkanı

6- Mesut Sülü – Söğüt Belediye Başkanı

7- Hasan Oyma

8- Mehmet Karakaş – Kurucaova Belediye Başkanı

DOĞANYOL:

1- Eşref Aydın

2- Muhittin Tuhan

3- * Recep Gülbey – Doğanyol Belediye Başkanı

HEKİMHAN:

1- Adil Kurt

2- H.Mustafa Arıkan

3- Mahmut Levent – Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdürü

4- Kaya Akgül – İpekyolu (Girmana) Belediye Başkanı

5- Gani Karaca – Kocaözü Belediye Başkanı

6- İbrahim Tokmak

7- Nebi Yiğit

8- Bülent Sarıbaş

9- Necati Benli – Kurşunlu Belediye Başkanı

10- * Kemal Deniz – Eğitimci

11- Metin Benli – Çevre Mühendisi

12- İsmail Yiğit

13- Hasan Basri Doğan

KALE:

1- Bahattin Aktaş

2- Celal Kayaduman

3- Hamza Kayaduman

4- Murat Koca

5- * Cemal Akdemir

6- Erhan Demir

7- Ömer Gökçe

8- Ayşe Nur Akıcı

9- Mustafa Yüksel Karadağ- Adana Vali Yardımcısı

10- Bünyamin Özdemir

KULUNCAK:

1- Nurettin Akbulut

2- Ahmet Çaparoğlu

3- Murat Poyrazoğlu

4- * Mehmet Poyrazoğlu- Eğitimci

5- Ahmet Poyrazoğlu

6- Hasan Yıldırım

PÜTÜRGE:

1- Şaban Akdoğan

2- Çetin Akköse

3- Halit Eren

4- * Mehmet Polat- İşadamı

5- Mikail Sülük

6- Mehmet Karakaş

7- Ali Tanrıverdi

8- Kasım Tilbaç – Nohutlu Belediye Başkanı

9- Hasan Hüseyin Çoktay

10- Mehmet Karaman

11- Hasan Avşar

12- Çetin Ogün Koçer

13- Mahmut Aluç

YAZIHAN:

1- Cafer Kuşdoğan

2- Osman Gültekin

3- Turgut Köroğlu

4- Mahmut Hakan Ekici

5- Ali Aydoğan

6- * Nevzat Öztürk

7- Selahattin Barut

8- Vahap Selağzı

9- Ahmet Polatkaya

10- Ali Kaya- Yazıhan Belediye Başkanı

11- Ahmet Söylemez

12- Bedri Kaya