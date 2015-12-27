Veda Yemekli Uğurlama



Malatya’nın Darende ilçesinde tayini çıkan polislere, ilçe emniyet müdürlüğü veda yemeği verdi.



Somuncu Baba Kanyon Alabalık lokantasında verilen veda yemeğinde konuşan İlçe Emniyet Müdürü Salih Köken, “İlçemizde görev yapan 13 arkadaşımızın tayini çıktı. Her biriniz burada yapmış olduğunuz çalışmalarla gerçekten göğsümüzü kabarttınız. Vatandaşla ve halkla olan bütünleşmeniz, onlara olan hizmetleriniz, onlarla olan işbirliğiniz, hepsi sizin başarınızdır. Gittiğiniz yerlerde hepiniz başarılı olur ve sizlerle gurur duyarız” dedi.



Hizmetlerin ansına tayini çıkan polis memurlarına plaket verildi. Yemeğe, Belediye Başkanı İsa Özkan, Emniyet Müdürü Salih Köken, Cumhuriyet Savcısı Murat Çınar, Hakim Ekrem Karadere ve polis memurları katıldı.

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