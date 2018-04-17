AKP’li Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluş kararı müjdesi verilen Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin hayırlı olmasını dileyerek, “Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirdik” dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “Ülkemizin gelişmesinde ve ilerlemesinde önemli rol oynamış 8. Cumhurbaşkanımız, hemşehrimiz merhum Turgut Özal’ı vefatının 25. yıl dönümünde dualarla anıyoruz. Özal’ın memleketi Malatya için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin kuruluşunu müjdeledi ve ismini açıkladı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’ın ismi Turgut Özal Üniversitesi olarak memleketi Malatya’mızda yaşatılacak. Malatya’ya ve Malatyalılara vermiş olduğumuz 2. üniversite sözümüzü Malatya’ya yakışan bir şekilde Turgut Özal Üniversitesi ismiyle taçlandırarak hayata geçiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Malatya’mıza ve ülkemize hayırlı olsun. Merhum Özal’ı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Malatya’ya bu müjdeyi veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz.” dedi.

Bu arada, vefatının 25’inci yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için İstanbul-Topkapı’daki mezarı başında düzenlenen anma programına Özal ailesi ile birlikte AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda seveni de katıldı. (Fotoğraf, bu törenden)

2. ÜNİVERSİTE AÇIKLAMALARI..

Malatya’ya Turgut Özal Üniversitesi kurulacağı açıklamasını AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı şu sözlerle değerlendirdi:

“Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın müjdesini verdiği , Merhum Cumhurbaşkanımız TURGUT ÖZAL’ın isminin yaşatılması için kurulacak olan Malatya TURGUT ÖZAL Üniversitesi başta Malatya’mıza , Ülkemize ve Milletimize hayırlı olsun.

Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN başta olmak üzere emeği geçen Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sn. Bülent TÜFENKCi’ye , Genel Başkan Yardımcımız Sn. Öznur ÇALIK’a , Milletvekillerimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Ahmet ÇAKIR’a şükranlarımızı bir kez daha sunuyoruz.

Malatyamız Bugüne kadar AK Parti’ye ve Cumhurbaşkanımıza olan sevgisini her seçimde sandıklarda göstermiş ve göstermeye de devam etmektedir bu minvalde de yatırım anlamında en üst seviye de faydalanmakta , Hükümet Politikalarında destek ve teşvik anlamında en çok yardımı alan iller arasında gelmektedir.

Malatya TURGUT ÖZAL Üniversitesi İlimizi tercih edecek ulusal ve uluslar arası öğrencilere ev sahipliği yapacağı gibi Huzur, Sağlık ve Kültür Şehri , Dünya Kayısı Başkenti Malatya’mız için de büyük bir kazanım olacaktır.

Malatya TURGUT ÖZAL Üniversitesi de AK Parti Döneminde ki kazanımlarımızdan olup , 2016 Yılında planlamasını ve alt yapı çalışmalarını başlattığımız projemiz Sn. Cumhurbaşkanımızın oluru ile şehrimize kazandırılmıştır.

Malatya TURGUT ÖZAL Üniversitesi Hayırlı Uğurlu Olsun.

Bu vesileyle Milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahip olan hemşerimiz 8.Cumhurbaşkanımız Merhum TURGUT ÖZAL’ı vefatının 25. Yılında Rahmet ve Şükranla yad ediyorum , yine ailesiyle Şehit edilen Malatya Eski Belediye Başkanımız Hamit Fendoğlu’nu rahmetle anıyorum.”

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuruluşu müjdelenen Malatya Turgut Özal Üniversitesi için, “Malatya’ya ikinci bir üniversitenin kurulması, tüm Malatya’nın ortak talebiydi. Malatya’nın beklentisine müjde ile cevap veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” dedi.

Keskin yaptığı yazılı açıklamada; “Yıllarca dile getirdiğimiz hayalimiz ve özlemimiz olan Malatya’ya ikinci bir üniversitenin “Malatya Turgut Özal Üniversitesi “nin kurulması Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği müjdeyle gerçekleşiyor. İlimize ikinci üniversitenin kurulması talebini Sayın Cumhurbaşkanımıza hem Başbakan olduğu dönemde hem Cumhurbaşkanı olduğu dönemde ilk kez dile getirenlerin başında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olmuştur. Bu konu arz etmiş olduğumuz ‘Talep ve öneriler raporlarımızda’ sabittir. Ayrıca yeri geldi bakanlarımıza, yeri geldi milletvekillerimize, il başkanımıza, yazılı ve görsel basınımız da bu konuyu yetkililere iletmeye çalıştık. Bu sebepledir ki Malatya esnaf ve sanatkar camiası olarak haklı bir gurur yaşamaktayız. Kimilerinin hayal dediği bugün gerçek oldu. Malatya’mızın hayali olan 2. Üniversitenin gerçekleşmesinde müjdeyi veren ve Malatya’nın beklentisine sahip çıkan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a, emeği geçen bakanlarımıza, Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Bülent Tüfenkci’ye, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Öznur Çalık’a, Malatya Milletvekillerimize , AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı’ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a esnaf ve sanatkar camiası adına MESOB Yönetim Kurulum adına saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya olarak bir hayalimize daha kavuşmuş olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. “ ifadelerini kaydetti.

Bülten- malatyahaber.com