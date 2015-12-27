VOF’un Bir Parçasına 3.1 Milyon

Özelleştirme İdaresi’nin 6 parça halinde ayrı ayrı satışa çıkardığı Vagon Onarım Fabrikası gayrimenkullerinden ihalede tek uygun teklif verilenin Kuyulu köyü 141 ada 13 parseldeki 78 bin 631 metrekarelik alan olduğu, bu alana Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından 3 milyon 148 bin lira teklif edildiği bildirildi.

6 PARÇA HALİNDE..

Vagon Onarım Fabrikası binası ile arazisi, Özelleştirme İdaresi tarafından 6 ayrı parça halinde satışa çıkarılmış, 28 Şubat tarihinde ihaleye katılım başvuruları alınmıştı.

Satışa çıkarılan parçalar şöyle bölünmüştü:

“Malatya İli, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 6 parseldeki 106.636,14 m2,

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 7 parseldeki 85.542,87 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 9 parseldeki 163.148,14 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 11 parseldeki 74.431 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 12 parseldeki 66.592 m2

Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 13 parseldeki 78.631,42 m2″

KİMLER BAŞVURMUŞTU..

Tamamı Malatya merkezli olan 4 şirket ile bir ortak girişim grubu, ihaleye katılma başvurusu yapmıştı. Başvuranlar şunlardı:

“1- Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 6 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Mimsan Endüstri Kazanları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

3.Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

2- Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 7 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Mimsan Endüstri Kazanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

3.Yağız Enerji Makina İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

3- Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 9 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Mimsan Endüstri Kazanları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

4- Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 11 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Aliseydi Kurnaz Ortak Girişim Grubu

3.Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Harfiyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

5- Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 12 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Aliseydi Kurnaz Ortak Girişim Grubu

3.Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Harfiyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

6- Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 13 parseldeki taşınmaz

1.Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

2.Aliseydi Kurnaz Ortak Girişim Grubu

3.Acemoğulları Beton Kum Ocağı Nakliyat Harfiyat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti..”

Bu şirketlerin tamamı, 12 Mart’ta yapılan ihaleye katılım için yeterli görülmüştü.

TEK UYGUN TEKLİF..

Ankara’da yapılan ihalede, sadece bir parça için “uygun” teklif verildiği belirtilirken, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bunu “Sümer Holding A.Ş.’ye ait; Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi, Kuyulu Köyü, 141 ada, 13 parseldeki 78.631,42 m2 özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

12.03.2013 tarihinde yapılan nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif 3.148.000-TL ile Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.tarafından verildi.”açıklamasıyla duyurdu.

Uygun teklifin onayının ardından ihale sürecinin tamamlanacağı, diğer 5 parça için ise yeni satış süreci hakkında daha sonra karar verileceği öğrenildi.

Bu arada, ihaleye 6 parça için de başvuran, ancak bir parça için verdikleri teklif uygun bulunan Raner İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti’nin ortakları Erdoğan Cemil Vanlıoğlu, Mehmet Ertuğrul Vanlıoğlu, Ahmet Turgay Vanlıoğlu, Ömer Erkut Vanlıoğlu’ndan oluşuyor.