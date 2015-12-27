Final

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Malatya Haber -

Voleybol ve Basketbol Ligleri

Voleybol ve Basketbol Ligleri
  • 27.12.2015
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 Malatya Volebyol ve Basketbol liglerine hafta sonunda oynanan maçlarla devam edildi.

Türkiyem İlkokulu ile Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı: 

VOLEYBOL

Yıldız Erkek

Gençlikspor – Kano rafting (0-3)

Girmanaspor – Kano rafting (3-0)

Yıldız Kız

Girmanaspor – Konak Akademi (0-3)

Gençlikspor – Türkiyemspor (3-0)

Uçarlarspor – Girmanaspor (0-3)

Konak Akademi – Türkiyemspor (3-0)

Yaş Grubu Erkek

Anadolu Bilgi – Girmanaspor (3-0)

Gençlikspor – Esenlik Malatya Belediyespor (3-0)

Yaş Grubu Kız

Girmanaspor – Konak Akademi (0-3)

Sanayispor – Türkiyemspor (3-0)

BASKETBOL

Basketbol maçlarında alınan sonuçlar da şöyle:

Yıldız Bayan

Sancaktarspor – Maratonspor (20-0 hükmen)

Konak Akademi A – Konak Akademi B (81-20)

Yıldız Erkek

Malatya Basketbol – Maratonspor (90-44)

Yıldızlar Basketbol – 1932 Malatyagücü (58-102)

Gençlik Hizmetlerispor  – Turgut Özal Anadolu Lisesi  (40-38)

Malatyaspor – Malatya Basketbol Akademi (35-49)

HABER: Mehmet GÖRESİYE

FOTO: Türkiyemspor Yıldız Kız Voleybol takımı ve Basketbol maçından bir enstantene

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