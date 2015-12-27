Voleybol ve Basketbol Ligleri
Malatya Volebyol ve Basketbol liglerine hafta sonunda oynanan maçlarla devam edildi.
Türkiyem İlkokulu ile Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
VOLEYBOL
Yıldız Erkek
Gençlikspor – Kano rafting (0-3)
Girmanaspor – Kano rafting (3-0)
Yıldız Kız
Girmanaspor – Konak Akademi (0-3)
Gençlikspor – Türkiyemspor (3-0)
Uçarlarspor – Girmanaspor (0-3)
Konak Akademi – Türkiyemspor (3-0)
Yaş Grubu Erkek
Anadolu Bilgi – Girmanaspor (3-0)
Gençlikspor – Esenlik Malatya Belediyespor (3-0)
Yaş Grubu Kız
Girmanaspor – Konak Akademi (0-3)
Sanayispor – Türkiyemspor (3-0)
BASKETBOL
Basketbol maçlarında alınan sonuçlar da şöyle:
Yıldız Bayan
Sancaktarspor – Maratonspor (20-0 hükmen)
Konak Akademi A – Konak Akademi B (81-20)
Yıldız Erkek
Malatya Basketbol – Maratonspor (90-44)
Yıldızlar Basketbol – 1932 Malatyagücü (58-102)
Gençlik Hizmetlerispor – Turgut Özal Anadolu Lisesi (40-38)
Malatyaspor – Malatya Basketbol Akademi (35-49)
HABER: Mehmet GÖRESİYE
FOTO: Türkiyemspor Yıldız Kız Voleybol takımı ve Basketbol maçından bir enstantene