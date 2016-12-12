Voleybolda Büyükşehir Mağlup

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligin 11’inci haftasında Ankara’da konuk olduğu Eser Spor’a 3-1 yenildi.

Ankara Başkent Spor Salonu’nda oynanan müsabakaya iyi başlayan Eser Spor, ilk seti 25-21 üstün tamamladı ve 1-0 öne geçti. İkinci sette de Eser Spor üstünlüğü vardı. Seti 25-17 üstün tamamlayan Eser Spor, maçta durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette kıyasıya bir mücadele yaşanırken, Malatya Büyükşehir Belediyespor, seti 25-23 kazanarak, durumu 2-1’e getirdi ve maçta kalma adına umutlandı. Dördüncü sette de büyük bir çekişme yaşandı. Malatya Büyükşehir Belediyespor, maça tutunmak için her şeyi yaptı ancak Eser Spor seti 26-24 üstün tamamlayarak, müsabakayı 3-1 kazandı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor, ligde 11 hafta sonunda 4 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı. Üst üste iki maçını kaybeden turuncu yeşilliler, haftayı 12 puanla 9’ncu sırada tamamladı.

ÜSTÜNDAĞ ZİYARET ETTİ

Öte yandan maç öncesi Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Büyükşehir Belediyespor’un antrenmanını ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulla federasyon başkanlığına seçilen Üstündağ, takıma başarılar diledi.

Malatyalı olan Üstündağ, voleybol takımı hakkında bilgiler aldı.

Yeni Malatya Gazetesi