Voleybolda Büyükşehir Yenildi
Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup’ta, Osmaniye Düziçi İstiklal Ortaokulu Gençlik Spor, deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı hakemler Ethem Bozyiğit ve Faik Akgül yönetti.
Karşılaşma, konuk ekibin 25-22, 25-21 ve 25-23 aldığı setlerle sona erdi.
Osmaniye Düziçi İstiklal Ortaokulu Gençlik Spor Antrenörü Ahmet Kırat, maçın ardından yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, ligde galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.
FOTO: Mehmet GÖRESİYE
AA
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