Voleybolda Büyükşehir Yenildi

Voleybol Erkekler 2. Lig 4. Grup’ta, Osmaniye Düziçi İstiklal Ortaokulu Gençlik Spor, deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor’u 3-0 yendi.

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçı hakemler Ethem Bozyiğit ve Faik Akgül yönetti.

Karşılaşma, konuk ekibin 25-22, 25-21 ve 25-23 aldığı setlerle sona erdi.

Osmaniye Düziçi İstiklal Ortaokulu Gençlik Spor Antrenörü Ahmet Kırat, maçın ardından yaptığı açıklamada, güzel bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, ligde galibiyet serisi yakalamak istediklerini söyledi.

FOTO: Mehmet GÖRESİYE

AA