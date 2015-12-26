Vukuat Raporu

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Göztepe Mah.

Suçun Tarihi 01/08/2011

İntikal Tarihi 03/08/2011

Müşteki Y E: V oğlu Malatya 1963 doğ.

Kayıp Şahıs Ü E: Y oğlu Malatya 1988 doğ.

Olayın Özeti 03/08/2011 günü müşteki oğlunun iki gün önce ikametten çıkarak gittiğini beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

4320 S.K.M. (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Sancaktar Mah

Suçun Tarihi 02.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki A A: M kızı Malatya 1988 doğ.

Şüpheli (Firar) İ A: H oğlu Baskil 1981 doğ.

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki eşinin kendisini darp ettiğini, daha sonra da kendisinin ayrılmak istediğini söylemesi üzerine kendisini tehdit ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, TEHDİT, HAKARET

Suçun Yeri Milli Egemenlik Caddesi

Suçun Tarihi 03/08/2011

İntikal Tarihi 03/08/2011

Müşteki/Şüpheli S G: C kızı Akçadağ 1971 doğ.,

Şüpheli N K: H oğlu Bahramlı 1935 doğ

Olayın Özeti 03/08/2011 günü müşteki/şüpheli iş yerinde bulunduğu esnada daha önceden de tartıştıkları iş yerinin üstünde oturan N K isimli şahısın kendisini iş yerinin önünde bulunan ekmek kırıntılarından dolayı uyardığını, kendisini tehdit ederek hakarette bulunduğunu ve elinde sopa ile kendisine vurduğunu şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Çöşnük Mah

Suçun Tarihi 14.07.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki N A: H oğlu Malatya 1951 doğ.

Kayıp Şahıs S A: N kızı Malatya 1986 doğ

Olayın Özeti Müşteki, öz kızının kayıp olduğunu beyan etmiş olup; tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA, KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA VE TEHDİT İD.

Suçun Yeri Fuzuli Caddesi

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki İ B: Y oğlu Malatya 1990 doğ

Şüpheli F Ç: B oğlu Malatya 1976 doğ.

Şüpheli A Y: Yaşar oğlu Malatya 1985 doğ.

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki kendisinin üç gün önce F Ç isimli şahsa daire kiraladığını ve kiralama karşılığında şahıstan 325 TL komisyon parası aldığını, bu şahsın dairede bir gün oturduktan sonra taşındığını ve kendisinden vermiş olduğu 325 TL parayı istediğini, kendisinin de parasının olmadığını söylediğini ve şahsa ödeme yapamadığını, bugün Fuzuli Caddesi üzerinde bulunduğu sırada F Ç ve bu şahsın yanında bulunan A Y isimli şahsın kendisini bir araca bindirip götürdüklerini, burada F Ç isimli şahsın kendisini darp ettiğini ve elinde bulunan laptopunu aldığını iddia ederek bu şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Başharık Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki E S: H kızı Kangal 1968 doğumlu,

Müşteki Ü S: Hasan oğlu Malatya 1963 doğumlu,

Şüpheli M S: C oğlu Malatya 1984 doğumlu,

Şüpheli S S: H kızı Malatya 1981 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki eşiyle beraber evlerine gelerek tehdit ve hakaretlerde bulunan kiracıları M S ve eşi S S den şikayetçi olmuş tahkikata başlanılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Ferhadiye Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011 günü saat: 14:30

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki S G: H kızı Doğanşehir 1985 doğ

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki; işyerinde bulunduğu sırada görse tanıyacağı 2 bayan şahsın geldiğini, işyerinde uzun süre kaldıklarını, kendilerinin beğenmiş olduğu malzemeleri poşetleyip masanın yan tarafına koyduğunu, en son beğendiklerini paketleyip masanın üzerine bıraktığını, belli bir süre sonra bayan şahıslardan birisinin dışarıya çıktığını, bu sırada başka bir müşterinin geldiğini ve müşteri ile ilgilendiğini, müşterinin işi bittikten sonra ikinci bayan şahsın işyerinde olmadığını ve masanın üzerinde bulunan poşetin olmadığını fark ettiğini, kamera görüntülerini izlediğinde poşeti ikinci bayan şahsın alıp gitmiş olduğunu gördüğünü beyan ederek şikayette bulunmuş olup, tahkikata başlanılmıştır.

4320 SKM (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Battalgazi Mah.

Suçun Tarihi 02.08.2011 günü saat: 19:45

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki Y K: N kızı Samsat 1990 doğumlu,

Şüpheli(Firar) M K: M oğlu Malatya 1976 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki resmi nikahlı eşi M K’ nın kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmesi üzerine, şüpheli şahsın aranmasına ve olayla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA VE HAKARET

Suçun Yeri Göztepe Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki/Şüpheli M I: H oğlu Malatya 1978 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli M I: H oğlu Malatya 1973 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli B A: A oğlu, Malatya 1990 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli Ş S: Ar oğlu Mersin 1988 doğumlu,

Müşteki/Şüpheli F I: H oğlu Malatya 1988 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki R G: A oğlu Malatya 1983 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki M G: A oğlu Malatya 1977 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki A G: A oğlu Malatya 1951 doğumlu,

Şüpheli/Müşteki H G: A kızı Malatya 1981 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü alacak verecek mevzusundan meydana gelen kasten yaralama ve hakaret olayı ile ilgili olarak taraflar Polis Merkez Amirliğimize intikal ettirilmiş, tarafların doktor raporlarında her iki tarafta da basit yaralanmaların olduğu görülerek şahısların ifadeleri alınmış ve akabinde C.Savcısından alınan talimata istinaden taraflar Polis Merkez Amirliğimizden salıverilmiştir.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Maktül F K: R kızı Malatya 1933 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü yaşlı bir bayandan haber alınamaması anonsu üzerine ekiplerimiz olay yerine gitmiş, evin kapısının kapalı olduğu görülmüş, görevlilerimiz maktul’ün komşuları ile içeri girdiklerinde F K isimli yaşlı bayanın kanepenin üzerinde EX bir şekilde yattığını tespit etmişler, günün otopsi savcısına haber verilmiş, konu gereği tahkikata başlanılmıştır.

YANKESİCİLİK

Suçun Yeri Cevherizade mah.

Suçun Tarihi 02.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki H D: M oğlu Malatya 1924 doğumlu,

Şüpheli F.M.

Olayın Özeti 02.08.2011 günü müştekinin yürürken üstüne pislik düştüğünü hissettiği ve birden yanında görürse tanıyamayacağı 35 yaşlarında bir şahıs belirdiğini ve elinde daha önceden hazırlamış olduğu kağıdı tuttuğunu “amca kuş pisledi, temizliyeyim”dediğini, aksam eve vardığında yeleğinin sol iç kısmında bulunan cüzdanının olmadığını fark ettiğini, cüzdanının içinde 400 TL, üç adet bankamatik kartının ve nüfus cüzdanının var olduğunu, bu konuyla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup konuyla ilgili tahkikata başlanılmıştır.

YAYAYA ÇARPMA NETİCESİ ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Seyran Mah.

Suçun Tarihi 02.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki A K İ oğlu Malatya 1992 doğ.

Maktül İ K T oğlu 1962 doğ.

Şüpheli Y U A oğlu Hekimhan 1983 doğ

Olayın Özeti 02/08/2011 günü şüpheli Y U isimli şahsın sevk ve idaresindeki 44 ** 088 plaka sayılı aracın yaya olan İ K simli şahsa çarpıp kaçması sonucu olay yeri terk yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş, yaralı İ K isimli şahsın Beydağı Devlet Hastanesinde EKS olduğu anlaşılmış, görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesi yakalanan şüphelinin, alınan Dr raporunda 0,02 promil alkollü olduğu belirtilmiş ve şüpheli şahıs avukat huzurunda alınan beyanının ardından gözaltına alınmış olup, 03.08.2011 günü mevcutlu olarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çevreyolu

Suçun Tarihi 02.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki M B: H oğlu Malatya 1960 doğ

Şüpheli(Firar) K G

Olayın Özeti 02/08/2011 günü müşteki karpuz almak için buğday pazarı yanında bulunan manava geldiğini, önceden tanıdığı ismini K G olarak bildiği şahsı gördüğünü, kendisine selam verdiğini, buna sinirlenen K G nin kendisine saldırdığını ve darp ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

HAKARET-TEHDİT

Suçun Yeri Taştepe Mah.

Suçun Tarihi 25.04.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki A Y: A kızı 1966 Elazığ doğ.

Şüpheli Yü G: A oğlu Gemici 1968 doğ.

Şüpheli Y G A oğlu 1970 Baskil doğ

Olayın Özeti Müşteki babasından kalma 7 dönümlük arazisini kardeşi V G ye sattığını, ancak kardeşleri Yü G ve Y G’nın bu durumu kabul etmeyerek kendisine ve eşine tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu, bu sebeplerden dolayı bu şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri Halfettin Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011 Saat:16:30

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki/Şüpheli E S: H oğlu Pütürge 1991 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki/şüpheli sürücü belgesiz olarak sevk ve idaresindeki 44 ** 014 plaka sayılı motosiklet ile seyir halinde iken sağ tarafındaki ara sokaktan çıkan plakasını alamadığı bir otoya çarpması neticesinde “Taksirle Yaralanma” olayı meydana gelmiş, kazada yaralana müşteki/şüphelinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, basit tıbbi müdahale ile iyileşebileceğini belirtir doktor raporu alınmıştır. Tahkikat devam etmektedir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TEHLİKEYE SOKMAK

Suçun Yeri İskender Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki/Şüpheli H C: H oğlu Malatya 1985 doğumlu,

Şüpheli 44 ** 493 plaka sayılı oto sürücüsü. (Açık Kimliği ve Adresi Tespit Edilemedi.)

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki/şüpheli sevk ve idaresindeki 44 ** 699 plaka sayılı hususi oto ile seyir halinde iken sol tarafından gelen önce markasını ve plakasını alamadığı ancak kırmızı renkli bir hususi otonun aracının sol yan tarafına çarpması neticesinde “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme” olayı meydana geldiğini, kazadan hemen sonra diğer aracın sürücüsü aracı ile geriye doğru manevra yaparak olay yerinden kaçarak gittiğini, aracından inerek çevreden yaptığı araştırmalarda, aracına çarparak olay yerinden kaçan aracın 44 ** 493 plaka sayılı araç olduğunu tespit ettiğini şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Tahkikat devam etmektedir.

KAYIP EŞYA

Suçun Yeri Karakavak Mah.

Suçun Tarihi 31.07.2011 günü saat: 12:00

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki E H: H oğlu Kiğı 1954 doğ

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki pantolonunun sol cebinde bulunan cep telefonunun cebinde olmadığını fark ettiğini, cep telefonunu kaybettiğini şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

OTODAN HIRSIZLIK İDDİASI

Suçun Yeri Şıkşık Mah.

Suçun Tarihi 29.07.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki Ü T: V oğlu Yeşilyurt 1967 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki 44 ** 297 plakalı kamyonetini park edip yanından ayrıldığını, yaklaşık yarım saat sonra aracının yanına geri geldiğinde aracının sağ kapı camının açık olduğunu gördüğünü, aracı içerisinde bulunan pantolonunun arka cebini kontrol ettiğinde kahverengi cüzdanının cebinde olmadığını gördüğünü, cüzdanının içerisinde kendi kimliği ve 80.00 TL para olduğunu şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanmıştır.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki M Ş: M oğlu Hekimhan 1954 doğ

Şüpheli V A: İ oğlu Baskil 1977 doğ

Olayın Özeti 03.08.2011 günü şüpheli şahıs, sevk ve idaresindeki 44 ** 634 plaka sayılı oto ile yaya olarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan müştekiye çarparak yaralanmasına neden olmuş, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Cevatpaşa Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki R T: A Rıza oğlu Adıyaman 1984 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki ikametinin önünde bulunan ağacı silkelemek için ağaca çıktığını ağaçtan yere düştüğünü şikâyetçi olmadığını beyan etmiş, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YAĞMA (GASP) İDDİASI

Suçun Yeri İsmetiye Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki E A: H oğlu Akçadağ 1979 doğumlu,

Şüpheli E isimli şahısla yanındaki iki erkek şahıs ( 44 ** 435 )

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki E isimli şahısla tanımadığı iki erkek şahsın kendisinin kolunda bulunan özel çelik yapımı olan bilekliğini zorla aldıklarını, şahısların kendisine boş senet imzalatmak istediğini, kendisinin bunu kabul etmediğini, şahısların 44 ** 435 plakalı araca binerek gittiklerini şikâyetçi olduğunu beyan etmiştir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri İnönü Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki K K: M oğlu Malatya 1945 doğumlu,

Şüpheli Y K: M oğlu Malatya 1981 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü sürücülüğünü Y K’ nun yaptığı 44 ** 060 plakalı araç yol üzerinde karşıdan karşıya geçen K K’ e çarpması sonucu yaralamalı trafik kazası meydana gelmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

TEHDİT, HAKARET İDDİASI

Suçun Yeri Turgut Özal Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki A O: H oğlu Malatya 1968 doğumlu,

Şüpheli N Ç: H oğlu Akçadağ 1963 doğumlu,

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki N Ç isimli şahsın kendisine telefonla mesaj atmak suretiyle tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu beyanla şikayette bulunması üzerine, şüpheli şahsın aranmasına ve tahkikata başlanmıştır.

AİLE İÇİ TEHDİT

Suçun Yeri Darende, Hacılar Sıragoz Mahallesi

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki F K: H kızı Darende 1962 doğ.

Şüpheli K K: Y oğlu Darende 1965 doğ.

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki eşinden şikayetçi olmuştur. Tahkikata başlanılmıştır.

EŞE KARŞI YARALAMA

Suçun Yeri Doğanyol Çolak Mah.

Suçun Tarihi 02.08.2011 günü saat:17:30

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki F D: F kızı Doğanyol 1970 doğ

Şüpheli R D: O oğlu İstanbul 1966 doğ

Olayın Özeti 02.08.2011 günü müşteki eşi R D’nin kendisini darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş, şüphelinin konu ile ilgili ifadesi alınmış olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA (Düşme Neticesi Yaralanma)

Suçun Yeri Yeşilyurt, Gedik Mah.

Suçun Tarihi 02/07/2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Mağdure E B: O kızı Malatya doğ.

Müşteki E B: M kızı Malatya 1988 doğ.

Şüpheli O B: M oğlu Yeşilyurt 1981 doğ.

Olayın Özeti 02.07.2011 günü yere düşerek yaralanan mağdure, hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edilmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

DİĞER KAZALAR

Suçun Yeri Yeşilyurt, Hamidiye Mah.

Suçun Tarihi 19/07/2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Mağdur A A: B oğlu Malatya 1954 doğ.

Olayın Özeti Müşteki kendisinin kullanmakta olduğu 33 *** 49 plaka sayılı aracı ile maddi hasarlı trafik kazası geçirdiğini, kaza anında herhangi bir yaralanmasının olmadığını şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

DOLANDIRICILIK (ŞİKAYET DİLEKÇESİ)

Suçun Yeri Kernek Mah.

Suçun Tarihi 29.04.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki O S: K oğlu, Malatya 1955 doğ.

Şüpheli S Ö: B kızı, Malatya doğ,

Şüpheli S İ: A oğlu, Malatya 1988 doğ.

Olayın Özeti Müşteki şüphelilerin kendisini 48.00 TL dolandırdıklarını şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Olay ile ilgili olarak şüpheli şahıslarında ifadesi alınmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

4320 S.K.M. (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Zafer Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki M E: B kızı Malatya 1986 doğ.

Müşteki İ B: A kızı Malatya 1970 doğ.

Müşteki A E: B oğlu, Malatya 1990 doğ.

Mağdur M E: B oğlu Malatya doğ

Şüpheli N E: Aoğlu, Malatya 1983 doğ.

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki eşi olan şüpheli şahsın kendisini darp ettiğini, bu sebeple şikayetçi olduğunu beyan etmiş, diğer müştekiler de alınan ifadelerinde şüpheli şahıstan şikayetçi olduklarını beyan etmişlerdir. Tahkikata başlanılmıştır.

HAKARET, KURUSIKI TABANCA İLE ATEŞ ETME

Suçun Yeri Fırat Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 03.08.2011

Müşteki İ İ: O oğlu Malatya 1965 doğ

Şüpheli Z A: A oğlu Malatya 1973 doğ.

Olayın Özeti 03.08.2011 günü müşteki apartmanın önünde aynı binanın birinci katında oturan şahısla karşılaştığını, ikisinin de apartman kurulunda olduklarını, Z isimli şahsın kendisinin apartmana yaptırdığı bir onarımdan dolayı “keske abi böyle yapmasaydın burayı, ayıp ettin” dediğini, kendisinin de bundan sonra beni bu konularla ilgili aramayın dediğini ve ikametine gittiğini, kapıyı kapattığında dışarıdan şüpheli şahsın küfür ettiğini, kendisinin kapıyı açtığında bir el silah sesi duyduğunu ve Polisi aradığını olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş, konu ile ilgili şüphelinin alınan ifadesinde; kendisinin küfür etmediğini, kurusıkı tabancasının ise apartman boşluğundan yanlışlıkla patladığını, konuyla ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

ZEHİRLENME

Suçun Yeri Ferhadiye Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Mağdur S Ç: Z kızı Malatya doğ.

Müşteki – Şüpheli Y Ç: M kızı Malatya 1985 doğ

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki-şüpheli mağdurun öz kızı olduğunu, kızının ağzında bir şey olduğunu fark ettiğini, kontrol ettiğinde ağzında evde bulunan haplardan bir tanesini almış olduğunu gördüğünü şikayetçi olmadığını beyan etmiştir.

TAKSİRLE YARALANMA

Suçun Yeri Çöşnük Kavşağı

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki –Şüpheli M K S oğlu Malatya 1992 doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki-şüpheli 44 ** 818 plaka sayılı aracı ile seyir halindeyken 44 ** 058 plaka sayılı araç ile çarpıştıklarını ve araç sürücüsü ile aralarında anlaşarak tutanak tuttuklarını, olay yerinden ayrıldıklarını, eve geldikten kısa bir süre sonra başının ağrımaya başladığını, hastaneye giderek tedavisini yaptırdığını, olaydan dolayı kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

TAKSİRLE YARALAMA

Suçun Yeri İnönü Cad.

Suçun Tarihi 02.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki İ T: A Malatya doğ.

Şüpheli/Müşteki B T: M oğlu Malatya 1987 doğ.

Olayın Özeti 02.08.2011 günü şüpheli/müşteki sevk ve idaresindeki motosikletinin kontrolünü kaybetmesi ile motosiklet üzerinde bulunan müşteki ile birlikte yaralanmış olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Kışla Caddesi

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Mağdur O B: M oğlu Malatya doğ

Müşteki G B: A kızı Malatya 1979 doğ.

Şüpheli Y A: İ oğlu Akçadağ 1984 doğ.

Olayın Özeti 04/08/2011 günü şüpheli şahıs, sevk ve idaresindeki 44 ** 968 plaka sayılı aracı ile seyir halinde iken bir anda yola fırlayan mağdura çarparak yaralanmasına neden olmuş, şüpheli şahıs tarafından hastaneye intikal ettirilen yaralı mağdurun gerekli tedavisi yapılmış, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri İzzetiye Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki A T: O kızı Malatya 1969 doğ.

Mağdure S T: B kızı Malatya doğ.

Olayın Özeti 03.08.2011 günü mağdure çantasında bulunan bir jilet ile sol kolunu 4-5 defa kestiğini, konu ile ilgili kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilmiştir.

4320 S.K.M. (AİLENİN KORUNMASI)

Suçun Yeri Cevherizade Mah.

Suçun Tarihi 04/08/2011

İntikal Tarihi 04/08/2011

Müşteki Z K: F kızı Araklı 1977 doğ.

Şüpheli(Firar) H K: C oğlu Malatya 1976 doğ.

Olayın Özeti 04/08/2011 günü müşteki aralarında çıkan tartışma neticesi eşi olan şüphelinin kendisini ekmek bıçağı ile sol elinden hafif bir şekilde yaraladığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

DOLANDIRICILIK

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki İ K: H oğlu Hekimhan 1952 doğ.

Şüpheli(Firar) İ Ö isimli şahıs.

Olayın Özeti 04/08/2011 günü müşteki kendisine ait 0533 331 ** ** nolu hattını 0539 863 ** ** nolu numaradan erkek bir şahsın arayarak kendisinin kimliği adına kredi kartı açıldığını söyleyerek kendisini bankaya yönlendirmesi ile şahsın vermiş olduğu telefon numaralarına banka ATM lerinden toplam 635 TL para yüklemesi yaptığını, kendisini dolandıran meçhul şahıs veya şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

ŞÜPHELİ ÖLÜM

Suçun Yeri Turgut Özal Tıp Merkezi

Suçun Tarihi 04.08.2011 günü saat: 18.00

İntikal Tarihi 04.08.2011

Maktule E K: T kızı Malatya 1952 doğ

Müşteki M K: A oğlu Malatya 1980 doğ

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti Müşteki Turgut Özal Tıp Merkezinde tedavi gören annesinin ölümünün kendisine geç haber verilmesi neticesinde annesinin ölümü ile ilgili hastane görevlilerinden şikayetçi olduğunu beyan etmiş, konu ile ilgili nöbetçi C. Savcısına bilgi verilmiş olup, alınan talimata göre tahkikata başlanılmıştır.

2918 K.T.K. (OLAY YERİ TERK MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI)

Suçun Yeri Malatya

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki S G: F oğlu Malatya 1973 doğ.

Şüpheli(Firar) 06 ** 1420 Plaka sayılı aracı kullanan şahıs.

Olayın Özeti 04.08.20111 günü müşteki 44 ** 989 plaka sayılı aracını park ederek ayrıldığını arıcının yanına geldiğinde aracında maddi zarar olduğu gördüğünü, çevredeki vatandaşlara sorduğunda aracına 06 ** 1420 plaka sayılı aracın çarparak kaçtığını öğrendiğini, bu konu ile ilgili olarak şikayetçi olduğunu beyan etmiş ve tahkikata başlanılmıştır.

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Çevreyolu Yolu

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Şüpheli M A: M oğlu Bingöl 1973 doğ.

Şüpheli M Ö: K oğlu Malatya 1958 doğ

Olayın Özeti 04/08/2011 günü 44 ** 901 plakalı araç ile 12 ** 866 plaka sayılı Otobüs arasında maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiş, olayda yaralanan olmamıştır. Taraflar alınan ifadelerinde; birbirlerinden şikayetçi olduklarını beyan etmiş olup, tahkikat başlatılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK İDDİASI

Suçun Yeri Cirikpınar Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011 günü saat: 10:00

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki S P: Y oğlu Pütürge 1956 doğ,

Şüpheli E G: B oğlu Hekimhan 1986 doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü tarafların alınan beyanlarında ikamet önünde hurdacıya satılmak üzere eski su borusu, eski eşyaların olduğunu, müştekinin şüpheli şahsı daha önceden tanıdığını, evi önünde bulunan eşyaları alması için daha önceden şüpheli şahısa söylediğini, ikameti önünde sokak üzerinde bulunan eski eşyaları hurdacı şüpheli şahsın aldığını öğrendiğini, olayın yanlış anlaşılmadan ibaret olduğunu, olayla ilgili olarak kimseden şikayetçi olmadıklarını beyan etmişlerdir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011-19:00

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki E Ç: E oğlu Malatya 1988 doğ.

Şüpheli(Firar) A Y

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki işyerinde yaklaşık 2 aydır çalıştığını, sigortasını göstermediği ve parasını alamadığı için 3 hafta önce işten ayrıldığını, parasını almak için işyerine gittiğinde iş yeri sahibi olan A Y’ nin kendisine küfür edip darp ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA

Suçun Yeri Çavuşoğlu Mah.

Suçun Tarihi 30.07.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki Y A: H oğlu Malatya 1937 doğ.

Şüpheli(Firar) Ş Y

Olayın Özeti 30.07.2011 günü müşteki 44 ** 361 plaka sayılı aracı bir iki günlüğüne Ş Y isimli şahısa verdiğini, bir gün sonra Ş Y’ nun yanına gelerek bahse konu araçla kaza yaptığını, araçta hasar oluştuğunu, birkaç gün sonra aracı yaptırıp getireceğini söylediğini, aradan iki gün geçmesine rağmen aracı kendisine getirmediğini, aracını zamanında getirmeyen şahıstan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata devam edilmektedir.

RAHATSIZ ETME

Suçun Yeri Merkez / Malatya

Suçun Tarihi 07.07.2011 günü saat: 08:00 sıraları.

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki E A: A oğlu Malatya 1970 doğ

Şüpheli N A: M kızı Malatya 1976 doğ.

Olayın Özeti Müşteki eşi olan N A hakkında boşanma davası açtığını ve bu davadan sonra eşinin kendisini telefonla aramak suretiyle rahatsızlık verdiğini beyanla müracaatta bulunmuş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

EVDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Samanlı Mah

Suçun Tarihi 04.08.2011 günü saat: 12:00 sıraları

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki Z İ: M kızı Akçadağ.1964 doğ

Şüpheli(Firar) H B (Açık Kimlik Bilgileri Tespit Edilemedi.)

Olayın Özeti 04.08.2011 günü Müşteki ikametine gelip parasını kontrol ettiğinde 200 Euro ve 200 TL parasının yerinde olmadığını gördüğünü, konuyla ilgili olarak aynı avluda kiracı olarak kalan komşusu şüpheli şahıstan şüphelendiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konuyla ilgili olarak tahkikata başlanılmıştır.

MALA ZARAR VERME (IZRAR)

Suçun Yeri Ataköy Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011 günü saat: 13:15 sıraları.

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki A A: H oğlu Malatya 1985 doğumlu,

Şüpheli F.M

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki sevk ve idaresinde bulunan 44 ** 974 plaka sayılı aracını park ederek ayrıldığını ve aracının yanına geldiğinde aracının sol dış aynı kısmının kırılmış olduğunu fark ettiğini, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 26.07.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki H K: R kızı Malatya 1962 doğ.

Şüpheli C K: M oğlu Malatya 11961 doğ.

Olayın Özeti Müşteki eşinin alkol alarak kendisini darp ettiğini, sürekli tartışma içinde olduklarını, eşinin kendisini evden dışarıya atmak istediğini, konuyla ilgili eşinden şikayetçi olduğunu beyan etmiştir. Tahkikata başlanılmıştır.

4320 S.K.M. (AİLENİN KORUNMASI) – HAKARET

Suçun Yeri Özalper Mah.

Suçun Tarihi 01.08.2011 günü saat: 13.30

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki R A M kızı Akçadağ 1985 doğ

Şüpheli A A: K oğlu Malatya 1975 doğ

Olayın Özeti 01/08/2011 günü müşteki eşi olan şüpheli tarafından hakarete maruz kaldığını, eşinin kendisini sürüklediğini, darp konusunun olmadığını, eşinden şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Şeyhbayram Mah.

Suçun Tarihi 02.08.2011 günü saat: 04:50

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki M Ö: S oğlu 1979 doğumlu,

Olayın Özeti 02.08.2011 günü müşteki evde bulunan isimlerini hatırlayamadığı çok sayıda hap içerek intihar etmek istediğini şikayetinin olmadığını beyan etmiş olup düzenlenen evraklar ikmalen gönderilecektir.

TRAFİK GÜVENLİĞİNİ TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKMA

Suçun Yeri İnönü Caddesi

Suçun Tarihi 04.08.2011 günü saat: 15:00

İntikal Tarihi 04.08.2011

Şüpheli G Y: K oğlu Şarkışla 1982 doğ

Şüpheli/Müşteki E P: S oğlu Malatya 1970 doğ

Olayın Özeti 04/08/2011 günü G Y’in sevk ve idaresindeki 58 ** 212 plakalı araç ile E P’nın sevk ve idaresindeki 44 ** 797 plakalı araçların çarpışması sonucu kaza meydana gelmiş, kaza sonucu E P yaralanmış olup, düzenlenen tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

YARALAMALI TRAFİK KAZASI

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Mağdur M Ö: B oğlu Malatya doğ

Müşteki B Ö: R oğlu Malatya 1975 doğ.

Şüpheli S B: Hn oğlu Pağnik 01.01.1956 doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü şüpheli şahıs, sevk ve idaresindeki sevk ve idaresindeki 44 ** 855 plakalı aracı ile seyir halinde iken mağdura çarparak yaralanmasına neden olmuş, şüpheli tarafından hastaneye intikal ettirilen yaralı mağdurun gerekli tedavisi yapılarak taburcu edilmiş, tarafların konu ile ilgili ifadeleri alınmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

AÇIKTAN HIRSIZLIK ( KAYISI)

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki R K: A oğlu Darende 1978 doğ.

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki evlerinin karşısında bulunan boş araziye kuruması için muşamba üzerine sermiş olduğu yaklaşık 300 kg ağırlığındaki kayısının muşambası ile birlikte yerinde olmadığını gördüğünü ve çalındığını anladığını şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanmıştır.

İLAÇ İÇMEK SURETİYLE İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 03.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki M K : Y kızı Elazığ 1982 doğ

Olayın Özeti 03.08.2011 günü ismini bilmediği vitamin ve sinir haplarından yaklaşık 15-20 adet içen müşteki taburcu edilmiş olup, konu ile ilgili hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

KASTEN YARALAMA

Suçun Yeri Koyunoğlu Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011 günü saat: 19:30

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki/Şüpheli F I: A oğlu Malatya 1991 doğ.

Bilgi Veren (Tanık) A D: A kızı Akçadağ 1986 doğ.

Şüpheli N D H oğlu Akçadağ 1982 doğ.

Olayın Özeti 04/08/2011 günü ablası A D ile tartışan F I ile ablasının eşi olan eniştesi N D arasında Kasten Yaralama olayı meydana gelmiş olup, düzenlenen tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Çukurdere Mah.

Suçun Tarihi 31.07.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki M C: Y oğlu Malatya 1976 doğ

Mağdure K K: S kızı Akçadağ doğ.

Olayın Özeti 31.07.2011 günü mağdure evde bulunan kas gevşetici ilaçlardan bir miktarını içtiğini şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

KASTEN YARALAMA, HAKARET

Suçun Yeri Şifa Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011 günü saat: 17:00

İntikal Tarihi 04.08.2011

Mağdur H K İ oğlu Malatya doğ.

Müşteki N K H kızı Malatya 1982 doğ.

Mağdur N Y: V oğlu Malatya doğ

Müşteki A Y: V oğlu Ağın 1985 doğ

Şüpheli(Firar) H isimli şahıs.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü mağdurlardan H K, H isimli bayan şahsın kendisini darp ettiğini, hakaretlerde bulunduğunu, şikayetçi olduğunu, diğer mağdur N Y ise H isimli bayan şahsın kendisine küfür ettiğini, şikayetçi olmadığını beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

İŞ YERİNDEN HIRSIZLIK

Suçun Yeri Akçadağ, Doğu Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki B G: M oğlu Akçadağ 1971 doğ.

Şüpheli M Y: A oğlu Ceylanpınar 1987 doğ.

Şüpheli M B: H oğlu Ceylanpınar doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü Müşteki Şüpheli şahısların dükkanına geldiklerini, bir müddet kendisi ile konuştuklarını ve ayrıldıklarını, kendisinin bu iki kişinin ayrılmasından sonra dükkanın önünde dizili olan 5 adet 5 kğ’lık yağın olmadığını fark ettiğini, bu sebeple şüpheli şahıslardan şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

TAKSİRLE (KAZAEN) ÖLDÜRME

Suçun Yeri Arapgir, Şıhlar Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Maktul B E: M oğlu İstanbul 1993 doğ

Şüpheli İ E: O oğlu Arapkir 1968 doğ

Olayın Özeti 04.08.2011 günü İ E sevk ve idaresindeki 44 ** 374 plaka sayılı su tankerinin Arapgir istikametine doğru gitmeye çalışırken aracın geriye doğru kaçması sonucu araçtan inmeye çalışan B E isimli şahıs aracın ön lastiği arasında kalarak EX olmuş, konu ile ilgili günün nöbetçi Savcısına bilgi verilmiş olup, tahkikata devam edilmektedir.

GAZ SIKIŞMASI NETİCESİ İŞYERİNDE PATLAMA

Suçun Yeri Darende, Heyiketeği Mahallesi

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki A T K oğlu, Darende 1966 doğ

Olayın Özeti 04.08.2011 günü büyük bir patlama meydana geldiği görülmesi üzerine olay yerine ekiplerimiz sevk edilmiş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştır. Yapılan incelemede belirtilen iş yerinin bodrum katının tavanının ve zemin katın taban kısmının komple çöktüğü, lokantanın bulunduğu zemin katın ön kısmındaki camlı bölüm tamamen parçalanmış, yan ve arka kısımlarındaki duvarlar ise yıkılmış olduğu tespit edilmiş olup, olay ile ilgili tahkikata başlanmıştır.

TEHDİT VE HAKARET

Suçun Yeri Darende, Zaviye Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki M Ö: H oğlu Darende 1949 doğ

Şüpheli M Ş: H oğlu Gürün 1969 doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki şüpheli şahıs ile su kuyusu yüzünden tartıştıklarını ve şahsın kendisine hakaretlerde bulunduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

İLAÇ İÇMEK SURETİYLE İNTİHARA TEŞEBBÜS

Suçun Yeri Darende, Heyiketeği Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Mağdure B U: İ kızı Darende doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü mağdurenin 6 çeşit ilaç 14 adet ilaç içtiği anlaşılmış olup, tahkikata başlanılmıştır.

AİLE İÇİ ŞİDDET

Suçun Yeri Doğanşehir, Karşıyaka Mahallesi

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki M Ö: A kızı Doğanşehir 1962 doğ.

Müşteki F A: H kızı Suşehri 1985 doğ.

Şüpheli H Ö: H oğlu Doğanşehir 1956 doğ

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki eşi tarafından darp edildiğini ve öz kızı olan F A isimli şahsa ise eşinin hakaret ve tehdit ettiğini beyan etmiştir. Tahkikat evrakı ikmalen gönderilmiştir.

AİLE FERTLERİNE KÖTÜ MUAMELE

Suçun Yeri Hekimhan, Bağyolu Mah.

Suçun Tarihi 01.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki M K: M kızı Hekimhan 1955 doğ.

Şüpheli A K: A oğlu Hekimhan 1950 doğ

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki aralarında çıkan tartışma neticesi eşi olan şüphelinin kendisini darp edip hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, hazırlanan tahkikat evrakı adli mercilere ikmalen gönderilecektir.

CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI

Suçun Yeri Hekimhan, Mimar Sinan Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki T G: R kızı Kangal 1986 doğ.

Şüpheli(Firar) M Ö: H oğlu Zara 1979 doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki kız arkadaşı ile konuşmak için kendisinden cep telefonunu isteyen kuzeni olan şüpheliye telefonunu verdiğini, şüphelinin telefonla konuşurken yanından uzaklaştığını ve şahsı bir daha görmediğini, şahsın telefonunu çaldığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

5607 S.K.M. (Kaçak Sigara)

Suçun Yeri Hekimhan, TCDD Tren İstasyonu

Suçun Tarihi 03.08.2011 günü saat: 23.30

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki Kamu Hukuku

Şüpheli Faili Meçhul

Olayın Özeti 03.08.2011 günü Hekimhan Tren istasyonunda bir trende tren görevlilerince bulunan bandrolsüz 123 karton sigara görevlilerimizce teslim alınarak muhafaza altına alınmış olup, tahkikat evrakı ikmalen gönderilecektir.

AİLE FERTLERİNE KÖTÜ MUAMELE

Suçun Yeri Hekimhan, Karşıyaka Mah.

Suçun Tarihi 04.08.2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki G K: A kızı Kahta 1974 doğ.,

Şüpheli S K: H oğlu Hekimhan 1967 doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki alkollü olarak eve gelen eşinin kendisine hakarette bulunup darp ettiğini, ayrıca ikametin pencere camlarını kırdığını, şikayetçi olduğunu beyan etmiş olup, tahkikata başlanılmıştır.

İŞ KAZASI

Suçun Yeri Yeşilyurt, Bahçelievler Mah.

Suçun Tarihi 04/08/2011

İntikal Tarihi 04.08.2011

Mağdur T K B oğlu Hekimhan 1978 doğumlu,

Olayın Özeti Mağdur inşaatın 3. katında seramik yaparken kerpeten ile seramiği çizdiği esnada seramiğin kırıldığını ve kırılan parçanın kendisini sol kolundan yaraladığını şikayetçi olmadığını beyan etmiştir.

KAYIP ŞAHIS

Suçun Yeri Yeşilyurt, Hıroğlu Mah.

Suçun Tarihi Yaklaşık 25 gün önce

İntikal Tarihi 04.08.2011

Müşteki K K: A oğlu Yeşilyurt 1981 doğ.

Kayıp Şahıs F K: M kızı Elazığ 1986 doğ.

Olayın Özeti 04.08.2011 günü müşteki eşi olan F K’nın yaklaşık 25 gündür eve gelmediğini, eşine ulaşamadığını, eşinin hayatından şüphe duyduğunu beyan etmiş olup, konu ile ilgili tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA KASTEN YARALAMA: Akçadağ-Ören Beldesinde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:10.00 sıralarında, K.K (25 yaşında erkek) tartıştığı İ.H.K (25 yaşında erkek)’i yumrukla darp ederek yaralamıştır. Akçadağ Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan yaralı taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

PÜTÜRGE’DE DİĞER KAZALAR: Pütürge-Köklükaya Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:12.00 sıralarında, E.A (7 yaşında erkek) at tepmesi sonucu yaralanmıştır. Diyarbakır-Çüngüş Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan E.A taburcu edilmiş olup, C.Savcısının talimatı ile E.A’ın annesi I.A (38 yaşında kadın)’ın ifadesi alınarak serbest bırakılmıştır.

BATTALGAZİ’DE KASTEN YARALAMA: Battalgazi-Alişar Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat 08.00 sıralarında, Ü.E (18 yaşında erkek)’in bahçesinde kayısı işçisi olarak çalışan M.T (14 yaşında erkek) ile U.T (15 yaşında erkek)’nin arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirlerini yumrukla darp etmişlerdir. Battalgazi Sağlık Ocağında tedavileri yapılarak taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

DARENDE’DE KİŞİLERE AİT MALA ZARAR VERME: Darende-Yukarı Ulupınar Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:10.00 sıralarında, G.E (41 yaşında kadın)‘e ait bahçede M.A (11 yaşında erkek) ve A.A (13 yaşında erkek) kuru otları kibritle yakmaları neticesinde bahçede bulunan (8) adet kayısı ağacı zarar görmüştür. Şüphelilerin yaşlarının küçük olması nedeniyle mevcutlu olarak sevk edildikleri C.Savcısınca ifadeleri alınmasına müteakip serbest bırakılarak tahkikat tamamlanmıştır.

DARENDE’DE KİŞİYE VEYA HATIRASINA HAKARET: Darende-Aşağı Ulupınar Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:09.00 sıralarında M.A (47 yaşında erkek) C.Savcılığına müracaat ederek ortak kullandıkları kayısı kükürtleme odasında kükürtleme sırası nedeniyle tartıştığı O.Y (59 yaşında erkek)’nin kendisine küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla şikayette bulunmuş olup, tahkikat yapılmıştır.

DARENDE’DE KAZAEN YANGIN (DOĞAL NEDENLERLE): Darende-Karabacak Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:12.00 sıralarında, Yüksek gerilim telleri rüzgârın etkisiyle birbirine temas etmesi nedeniyle sıçrayan kıvılcımlar kuru otları tutuşturarak yayılması sonucu B.İ (59 yaşında erkek)’ye ait buğday tarlası yanmıştır. İtfaiye ekibinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

PÜTÜRGE’DE KASTEN YARALAMA: Pütürge-Örencik Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:15.00 sıralarında, M.E (47 yaşında erkek) komşusu M.T (32 yaşında erkek)’nin Patozundan çıkan saman tozlarının evlerine gelmesi nedeniyle aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu birbirlerini yumrukla darp ederek yaralamışlardır. Pütürge Devlet Hastanesinde tedavileri yapılan yaralılar taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

ARAPGİR’DE GENEL TEHLİKE YARATAN DİĞER SUÇLAR: Arapgir-Eğnir Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:13.30 sıralarında, İlköğretim bahçesindeki elektrik tellerinin rüzgarın etkisiyle birbirine temas etmesi sonucu kıvılcımın yere düşmesi nedeniyle kuru otlar tutuşarak yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekibinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA YÜKSEKTEN DÜŞME: Akçadağ-Bölüklü Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:17.00 sıralarında, S.K (16 yaşında erkek) kayısı toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşmesi sonucu yaralanmıştır. Akçadağ Devlet Hastanesinde tedavisi yapılan yaralı taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

AKÇADAĞ’DA ŞÜPHELİ ÖLÜM: Akçadağ-Darıca Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü, saat:16.30 sıralarında, A.H.A (15 yaşında erkek) evinin önünde bulunan su havuzunu temizlemek için havuza girdiği esnada elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetmiştir. C.Savcısının talimatı ile olay el konularak A.H.A’un otopsisi yapılmak üzere Akçadağ Devlet Hastanesine sevki yapılarak, tahkikata başlanılmıştır.

DOĞANŞEHİR’DE YASADIŞI EKİM (KENEVİR BİTKİSİ): Doğanşehir-Fındık Köyü-Çıtlıklı Mezrasında; 03 Ağustos 2011 günü, saat:18.30 sıralarında, Adli makamdan alınan arama kararıyla Z.K (37 yaşında erkek)’nin bahçesinde yapılan aramada; (5) gram kenevir tohumu, (5) gram kubar esrar ve ekili (40) kök kenevir bitkisi bulunmuş olup, C.Savcısına bilgi verilerek kubar esrar, kenevir tohumu ile kenevir bitkileri sökülerek muhafaza altına alınmış, şüpheli Z.K‘nın ifadesi alınarak tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

BATTALGAZİ’DE KASTEN YARALAMA: Battalgazi-Toygar Köyünde; 03 Ağustos 2011 günü saat 21.45 sıralarında, H.Z (73 yaşında erkek), H.Z (43 yaşında erkek), L.Z (34 yaşında kadın) ve O.A (54 yaşında erkek) aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu H.Z (43 yaşında erkek), L.Z (34 yaşında kadın) hafif yaralanmıştır. Battalgazi Sağlık Ocağında tedavileri yapılmasına müteakip taburcu edilmiş olup, C.Savcısına bilgi verilerek hazırlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

AKÇADAĞ’DA KAZAEN YARALANMA:04.07.2011 günü saat 08.00 sıralarında Akçadağ-Doğantepe köyünden M.B.(9 yaşında erkek) isimli şahsın kayısı işleme işi yaparken elinde bulunan bıçağı dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu kaydırması sonucu sağ kolu kesilerek hafif şekilde yaralanmıştır.Darende Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından şahıs taburcu edilmiştir. Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

YEŞİLYURT’TA TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA:04.08.2011 günü saat:06:30 sıralarında Yeşilyurt-İkizce köyü Tedaş önünde Y.U.(26 yaşında erkek) yönetimindeki 46 …977 plakalı araç ile Malatya istikametine seyir halindeyken aynı istikamette seyreden A.Y.(45 yaşında erkek) yönetimindeki 44 … 507 plakalı traktörü sollamak istediği esnada dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu traktöre arkadan çarpması sonucu çift taraflı yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir.Kaza sonrası 46 … 977 plakalı araç içerisinde yolcu olarak bulunan Ö.B.(35 yaşında erkek) isimli şahıs yaralanmıştır. Şahsın Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilmekte olup hayati tehlikesinin olmadığı tespit edilmiştir.Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

DARENDE’DE ZEHİRLENME:04.08.2011 günü saat:15.00 sıralarında Darende-Irmaklı köyünden İ.Y.(2 yaşında bayan) isimli kız çocuğu kendi evlerinin dolabında bulunan fare zehirini yanlışlıkla yemesi sonucu zehirlenmiştir.Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından ileri tetkik ve tedavi için Malatya Beydağı Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Şahsın herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı,anne T.Y.(33 yaşında bayan)’ın bakmakla yükümlü olması sebebiyle C.Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheli olarak ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır.Tamamlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

DOĞANŞEHİR’DE KASTEN YARALAMA:04.08.2011 günü saat 15.00 sıralarında Doğanşehir-Gövdeli Beldesinden M.B.(34 yaşında erkek) isimli şahıs Gökalan Mahallesi mevkiinde kendisine ait tarlada sulama yaptığı esnada arazi komşusu M.K.(23 yaşında erkek) ile tarla yolu yüzünden tartıştıklarını, şahsın bahçe küreği ile kafasına vurması sonucu yaralanarak yere düştüğünü beyanla şahıstan şikayetçi olmuştur.Doğanşehir Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından şahıs taburcu edilmiştir.Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

ARAPGİR’DE TEHDİT:04.08.2011 günü Arapgir-Bostancık köyünden G.S.(44 yaşında erkek) isimli şahıs, aynı köyden ve aralarında eskiye dayalı husumet bulunan H.K.(55 yaşında erkek) tarafından tehdit edildiğini beyanla şikayette bulunmuştur.Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

ARGUVAN’DA KASTEN YARALAMA: 31.07.2011 günü Arguvan-Kuyudere köyünden B.Ş.(20 yaşında erkek) isimli şahıs değirmende un öğütürken daha önce husumetli olduğu M.K. (49 yaşında erkek) ve E.K.(23 yaşında erkek) ile karşılaşması sonucu aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi ve şahıslar tarafından darp edildiğini beyanla 04.08.2011 günü şikayette bulunmuştur.Şahıs adli raporuna göre yüzünden ve sırtından hafif şekilde yaralanmıştır. Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanmıştır.

ARGUVAN’DA HAKKI OLMAYAN YERE TECAVÜZ:04.08.2011 günü Arguvan Kızık köyünden C.T.(62 yaşında erkek) isimli şahsın mahalle arasındaki yolun bir bölümüne merdiven, balkon ve tuvalet inşa ederek yolu işgal ettiği tespit edilmiştir. Olay ile ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

İŞ KAZASI (İL MERKEZ):04.08.2011 günü saat 15.10 sıralarında İl Merkez 1 nci Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo firmasında işçi olarak çalışan Ü.E.(36 yaşında erkek) isimli şahsın malzeme taşımakta kullanılan forklift makinesinde çalıştığı ,aracı durdurduğu ve yüklü kolileri düzeltmek istediği esnada forklift makinesinin malzeme yüklü bölümünün aniden aşağıya inmesi neticesinde sağ ayağının forklift makinesi ile yük paletinin arasına sıkışması neticesinde hafif şekilde yaralanmıştır. Malatya Beydağı Devlet Hastanesine sevk edilen şahsın hayati tehlikesi bulunmadığından tedavisinin bitimine müteakip taburcu edilmiştir.Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

BATTALGAZİ’DE KAZAEN YANGIN:04.08.2011 günü saat 17:00 sıralarında Battalgazi-Yarımcahan köyü Orduzu yol ayrımı mevkisinde özel bir şirkette moto kurye olarak calışan R.U.(33 yaşında erkek) 44 … 128 plakalı motorsikletle yolda seyir halinde iken motorun arkasında bulunan içerisinde gazete ve şirkette ait fatura ve makbuzların bulunduğu heybenin motorsikletin egzozuna değerek alev alması sonucu heybe ve içerisindeki evraklar tamamen yanmıştır.Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tamamlanan tahkikat evrakları ikmalen gönderilmiştir.

PÜTÜRGE’DE KASTEN YARALAMA:04.08.2011 günü saat 14.00 sıralarında Pütürge-Arınlı köyünde H.A.(29 yaşında erkek) isimli şahsın köy etrafında ruhsatlı av tüfeği ile gelişigüzel ateş etmesi nedeniyle köy korucusu Ş.A.(53 yaşında erkek) ile arasında çıkan tartışma sonucunda köy korucusu Ş.A., H.A.’ı yumruklamak ve tekmelemek suretiyle yaralamıştır.Şahsın Pütürge Devlet Hastanesinde yapılan ilk tedavisinde herhangi bir hayati tehlikesinin bulunmadığı,ileri tetkik ve tedavi için Malatya Araştırma Hastanesine sevk edildiği bildirilmiştir.Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZ’DE TRAFİK KAZASI SONUCU TAKSİRLE YARALAMA:04.08.2011 günü saat 11:00 sıralarında İl Merkez-Yaygın beldesi mevkiinde N.K.(23 yaşında erkek) yönetimindeki 35 … 062 plakalı araç ile Pütürge istikametinden Malatya istikametine seyir halinde iken havanın yağışlı ve karayolunun kayganlaşması neticesinde virajı alamayarak şarampole yuvarlanması neticesinde tek taraflı maddi hasarlı yaralamalı trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada araçta yolcu olarak bulunan E.A.(27 yaşında bayan) hafif şekilde yaralanmıştır.Şahsın hayati tehlikesi bulunmamaktadır.Olayla ilgi C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

ARAPGİR’DE TAKSİRLE YANGINA NEDEN OLMA:04.08.2011 günü saat 17:00 sıralarında Arapgir-Koru köyünden M.Y.(78 yaşında erkek)’e ait evde şahsın oğlu A.Y.(53 yaşında erkek) (sağır ve dilsiz)’in içtiği sigara izmariti Yüzünden çıktığı değerlendirilen yangında evin üst katı ve çatı katı tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmiştir.İtfaiye ekiplerince yangın saat 19.00 sıralarında tamamen söndürülerek kontrol altına alınmıştır.Yangında A.Y. yaralanarak hayati tehlike şüphesiyle Malatya Beydağı Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.Olayla ilgili C.Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

İL MERKEZ’DE ZEHİRLENME :04.08.2011 günü saat 21:00 sıralarında İl Merkez-Dilek Beldesinden U.E.T.(2 yaşında erkek) isimli çocuk annesinin çantasında bulunan ilaçlardan 3-4 tanesini içmek suretiyle zehirlenmiştir. Malatya Beydağı Devlet Hastanesinde yapılan müdahale sonucunda hayati tehlikesi olduğu kanaati ile Turgut Özal Tıp Merkezi Çocuk Acil Polikliniğine sevk edilmiştir.Baba V.T.’ın bakmakla yükümlü olması sebebiyle ifadesine başvurulmuş alınan ifadesinde eşinden ve kimseden şikayetçi olmadığını beyan etmiştir. Olayla ilgili C. Savcısına bilgi verilerek tahkikata başlanılmıştır.

VUKUAT RAPORU: 05.08.2011