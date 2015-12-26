Vukuat Raporu

 A.T. yönetimindeki 44 FS 565 plakalı otoyla giderken caddeye kontrolsuz çıkan plakasını alamadığı bir araca çarpmamak için manevra yaparken önünde bisikletiyle giden 18 yaşındaki M.D.ye çarptı ve yaralanmasına yol açtı.

 Saray Mahallesinde oturan 37 yaşındaki Ş.A. adlı kadın, 43 yaşındaki eşi C.A.nın kendisini ve 15 yaşlarındaki kızını dövdüğünü öne sürdü. C.A. ifadesinde, eşi ile tartıştığını, kızının aralamak istediğini, eşinin kendisine fırlattığı bebek arabasının kızına çarpıp yaraladığını ve kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

 Cezmi Kartayda eğlence yeri çalıştıran 43 yaşındaki T.K. adlı şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğünü telefonla arayarak pavyon sahibi M.K. ve M.K. adlı şahısların adam toplayıp işyerine silahlı baskın düzenleyecekleri ihbarında bulununca, olay yerine giden polis ekibi aynı masada oturan 34 yaşındaki M.K., 31 yaşındaki M.K., aynı yaştaki H.Ş., 35 yaşındaki E.A., 29 yaşındaki O.A., 32 yaşındaki İ.A., aynı yaştaki İ.D. ve 23 yaşındaki A.T.K. adlı şahısları 1 tabanca, içinde esrar bulunan ucu yanmış sigara, 1 adet sonuna kadar içilmiş esrarlı sigara izmariti, 5 adet özel yapım ağaç sopa bulundu. Olay yerindeki silahın M.K.ya ait olduğunun saptandığı belirtilirken, şahısların tehdit olayını kabul etmedikleri, ucu yanık esrarlı sigaranın E.A.ya ait olduğu, diğer şahısların da olayla ilgilerinin bulunmadığı iddiasını dile getirdikleri belirtildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra salıverildi.

 Dabakhane Mahallesi Halep Caddesinde 38 yaşındaki A.B.ye ait işyerine demir kapıyı zorlayarak açıp giren hırsızlarca, çelik kasada bulunan 6.100 YTL, 200 dolar ile 73 adet toner çalındı.

 İnönü Mahallesinde oturan 40 yaşındaki A.K. adlı kadın, 16 yaşındaki kızı S.K.nın eve gelmediğini, kızının şehirlerarası otobüsle Malatyadan ayrıldığını öğrendiğini belirtirken, kızın Güründe polis tarafından yakalandığı bildirildi.

 Taştepe Caddesinde park halinde olan 44 yaşındaki A.Ç.ye ait 44 EN 707 plakalı otodan 1 adet CD çalar çalındı.

 Yeni Şire Pazarı arkasında park halinde olan 47 yaşındaki Ö.K.ye ait 44 KR 623 plakalı otobüsün kapı camını kırarak açan hırsızlar, 1 adet CD çalarını çaldılar.

 Polise başvuran 41 yaşındaki K.Y. adlı kadın, evde bulunmadığı bir sırada boşandığı eski eşinin Taştepedeki evine gelerek tahminen 1.500 YTL değerindeki bileziğini aldığını, geri almaya gittiğinde tehdit edip dövdüğünü öne sürdü. 44 yaşındaki eski eş H.K., K.Y.nin suçlamalarına kabul etmedi.

 İnönü Caddesinde yol verme meselesi yüzünden 27 yaşındaki O.A. ile 19 yaşındaki M.A.nın, 44 KL 544 plakalı otodan inen iki şahıs tarafından dövüldüğü öne sürüldü. Polis şahısları belirlemeye çalışıyor.

 Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde 44 M 0108 plakalı minibüsle gitmekte iken yolcu almak için durduğunda, arkadan gelen 44 LF 436 plakalı aracın minibüsü geçtiği, sonra geri geldiği, içinden inen 2 şahsın Sen ne biçim araç kullanıyorsun diyerek küfrettikleri, bunlardan araç sürücüsünün cebinden bir sprey çıkararak gözüne doğru sıktığı iddiasında bulunan 30 yaşındaki A.A. adlı minibüs sürücüsünün şikayeti üzerine olayla ilgili araştırmaya başlandı.

 Çevreyolu Dilek Otobüs duraklarında iki şahıs arasında çıkan kavga sırasında 25 yaşındaki M.Ö.nün, 33 yaşındaki K.G. tarafından bıçakla yaralandığı bildirildi. 23.00 sıralarında meydana gelen olayın sanığı yakalanırken, yaralı hastaneye kaldırıldı.

 MAŞTi Terminal kavşağında S.Ş. yönetiminde bulunan 46 EN 922 plakalı oto ile D.G. yönetiminde bulunan 34 DJ 9246 plakalı oto çarpıştı. Kazada İstanbul plakalı otoda bulunan 49 yaşındaki S.Y. ve 47 yaşındaki S.K. yaralandılar.

 B.Mustafapaşa Mahallesinde oturan 19 yaşındaki M.B. adlı genç, evine gelen 14 yaşındaki H.Y. adlı kızın evine gitmek istemediğini, yanında kalmak istediğini söylediğini, kendisinin kabul etmeyip polisi aradığını, aralarında herhangi bir ilişki olmadığını bildirdi. Kız ailesine teslim edildi.

 Çukurderede oturan 51 yaşındaki H.B. adlı şahıs, savcılığa dilekçe ile başvurarak mahalle komşuları olan 30 yaşındaki G.G. ve 57 yaşındaki H.M. adlı bayanlar ile 27 yaşındaki M.M. adlı şahısların kendisini mahalleden atmakla tehdit ettiklerini öne sürdü. Şahıslar ifadelerinde suçlamayı kabul etmeyip, H.B.nin eşinin G.G.ye ait kuaför dükkanında çalıştığını, fazla dedikodu yapması nedeniyle işten çıkarıldığını, bu nedenle şikayet edildiklerini iddia ettiler.

 İnönü Caddesi İşbankası karşısında 18.30 sıralarında polise başvuran 36 yaşındaki N.A.T. adlı kadın, resmi nikahlı eşi olan 30 yaşındaki S.T.nin, 11 aylık çocukları A.B.T.yi kendisini kandırarak aldığını, bir süre sonra arayıp kendisini ve oğlunu unutmasını, bir daha kendilerini aramamasını söyleyip yüzüne telefonu kapattığını, tekrar aradığında ulaşamadığını, eşinin psikolojisinin bozuk olduğunu öne sürdü. Polis şahsı ve çocuğu bulmaya çalışıyor.

 Polise başvuran 35 yaşındaki Y.A. adlı bayan sürücü 44 LF 733 plakalı aracı ile giderken, Öğretmenevi yanında park halinde olan plakasını alamadığı minibüse çarptığını, bir süre sonra kaza yerine geri geldiğinde minibüsün yerinde olmadığını gördüğünü, aracın kaskosundan yararlanmak için başvurduğunu söyledi. Polis, minibüs sürücüsünün kaza nedeniyle başvurmadığını da bildirdi.

 Arapgirdeki yüksek öğrenim kız yurdunda barındırılan 20 yaşındaki Ö.Ö. adlı kız öğrenci, bunalım nedeniyle 10 adet hap yutarak intihara kalkıştı ve hastaneye kaldırıldı. Ö.Ö.nün ifadesinde, daha önce de iki kez intihara kalkıştığını ve 8 yıldır psikolojik tedavi gördüğünü söylediği öğrenildi.

 Hekimhanın A.İhsan Yazgan Caddesinde 23.45 sıralarında yürümekte olan 39 yaşındaki M.G. adlı şahsın, İlçe Emniyet Müdürlüğü önüne geldiğinde dengesini kaybederek yere düştüğü ve kafasından yaralandığı, polislerce götürüldüğü ilçe devlet hastanesinde nöbetçi doktora kendisini polislerin dövdüğünü söylediği, aşırı derece alkollü olduğu için ifadesi alınamayan şahıs hakkında Suç Uydurma iddiasıyla işlem yapıldığı bildirildi.

 Cezmi Kartay Caddesi Turfanda Sokakta park halinde olan 38 yaşındaki A.T.B. adlı şahsa ait 44 KH 591 plakalı otonun CD çaları çalındı.

 Zafer Mahallesinde 38 yaşındaki Z.Ü.ye ait eve giren hırsızlarca 4 adet altın bayan yüzüğü çalındı.

 Kanalboyu Kız Lisesi karşısında park halinde olan 47 yaşındaki N.K.ye ait 44 DS 796 plakalı aracın sol ön ve arka lastiklerine kesici ve delici cisimle zarar verildiği öğrenildi. Aynı saatlerde aynı yerde park halinde olan 39 yaşındaki M.Ç.ye ait 34 BT 8761 plakalı otonun da sol ön ve arka lastiklerine zarar verildi. Polis saldırganı belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

 Polise başvuran 48 yaşındaki Ö.İ. adlı şahıs, Akpınar Meydanında yürürken yanına gelen 25 yaşlarındaki bir şahıs tarafından 70 YTL parasının dolandırıldığını öne sürdü. Polis dolandırıcıyı yakalamaya çalışıyor.

 Milli Egemenlik Caddesi tarafındaki alt geçit girişinde O.G. yönetimindeki 44 T 0182 plakalı taksiyle giderken, karşıdan karşıyla geçmek isteyen 78 yaşındaki A.D. adlı şahsa çarparak yaralanmasına neden oldu.

 Mehmet Buyruk Caddesinde 17.00 sıralarında 36 yaşındaki K.Y. yönetimindeki 46 HL 463 plakalı oto ile 35 yaşındaki D.B. adlı bayan sürücünün yönetiminde bulunan 44 FL 442 plakalı otoya çarptı. Kazada D.B. yaralanırken, alkollü olduğu belirlenen K.Y. yakalandı.

 Çavuşoğlu Mahallesinde oturan 59 yaşındaki M.A. adlı kadın, 16 yaşındaki kızı A.A.nın öğle saatlerinde arkadaşına gitmek üzere evden ayrıldığını, geri dönmediğini bildirdi ve bulunmasını istedi.

 Savcılığa başvuran 43 yaşındaki B.A. adlı şahıs, resmi nikahlı eşi olan 41 yaşındaki F.A.nın aynı yaştaki T.A.G. adlı şahısla dost hayatı yaşadığını, bu iki şahsın kendisini ölümle tehdit ettiklerini, 02.00 sıralarında da annesi Z.A.nın evine giderek camlarını kırdıkları iddiasında bulundu. Polis F.A. adlı kadın ile T.A.G. adlı şahsı bulmaya çalışıyor. Bu şahıs daha sonra da eşi ve T.A.G. adlı şahıs ile yanında bulunan yakınlarının saldırısına uğradığını öne sürdü.

 Polise başvuran 39 yaşındaki F.T., Eylül ayında Rus Pazarında tanımadığı bir şahıstan cep telefonunu ve üste 100 YTL vererek bir telefon satın aldığını, telefonuna daha sonra çalıntı olduğu ve en yakın güvenlik merkezine teslimi gerektiği mesajının gelmesi nedeniyle, telefonu Sümer Polis Merkezine geldiğini bildirdi ve telefonu teslim edip, kendisine telefonu satanın belirlenmesini ve yakalanmasını istedi.

 Halep Caddesinde bulunan Yeni Asya Gazetesine ait misafirhanenin giriş demir kapı kilidini kıran hırsızların, Ufo marka 3 adet elektrikli ısıtıcıyı çaldıkları bildirildi.

 Askeri Lojmanlar kavşağında K.G. yönetiminde bulunan 44 AS 539 plakalı oto ile M.A. yönetiminde bulunan 06 KU 253 plakalı oto çarpıştı. Kazada 70 yaşındaki Z.G. adlı kadın ile sürücülerden K.G. yaralandı.

 Akçadağ Doğu Mahallesinde oturan 46 yaşındaki M.T. adlı şahıs polise başvurarak, 15 yaşındaki kızı S.T.nin dayımlara gidiyorum diye not bırakıp evden ayrıldığını bildirdi. Polisin yaptığı araştırma sonucu Erzincana gitmek istediği saptanan S.T., MAŞTİ terminalinde bulundu. Ancak ailesine teslim edilmesini istemediği için Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi.

 Elazığ- Malatya yolu Kale ilçesi yakınları Handere Köprüsünde 05.30 sıralarında O.D. yönetiminde bulunan 44 FE 844 plakalı minibüs ile gitmekte iken köprü kaldırımına çarpıp, takla attı ve köprüden aşağıya uçtu. Kazada 24 yaşındaki sürücünün yanı sıra araçta bulunan 22 yaşındaki P.S.K. ve 38 yaşındaki M.D. yaralandılar.

 Babaları ile birlikte polise başvuran 13 yaşındaki Ş.D. ve 14 yaşındaki N.O. adlı kızlar, akşam eve gidecekleri otobüsü kaçırdıkları için arkadaşları olan 18 yaşındaki D.K. ve aynı yaştaki H.D. ile birlikte Cevherizade Mahallesinde F.S. ve H.S. adlı iki kardeşe ait evde kaldıklarını söylerken, kızların babaları kızlarını kandırarak eve götüren iki genç ve ev sahiplerinden şikayetçi olduklarını söylediler. Zorla Alıkoyma suçlamasıyla adliyeye verilen 4 şahıs, serbest bırakıldı.

 Ferhadiye Mahallesinde 03.30 sıralarında şüphe üzerine kimlik kontrolü için durdurulan 32 yaşındaki R.G. adlı şahısta 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca ve 7 mermi bulundu.

 Savcılığa başvuran 32 yaşındaki Z.D. adlı bayan, kendisinin diş hekimi yanında çalıştığını, adının M. Olduğunu söyleyen ve dişlerini yaptıran şahsın diş parasını vermek için kendisini bankaya çağırdığını, şahsın yanına gittiğini, şahsın telefonunun şarjının bittiğini söyleyerek telefonunu aldığını ve bankanın alt katına indiğini, daha sonra geri gelmeyince dolandırıldığını fark ettiğini bildirdi ve şikayetçi oldu. Polis dolandırıcıyı belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

 B.Hüseyinbey Mahallesi Turfanda Sokakta 02.30 sıralarında park halinde olan midibüsün ön tarafında çıkan yangın nedeniyle ön kaputun kısmen hasar gördüğü belirtildi. Olayla ilgili olarak 59 yaşındaki C.G. verdiği ifadede, açık otoparkta bulunan ve arızalı olduğu için yaklaşık 10 yıldır kullanılamayan midibüsü kim ya da kimlerin kundakladığını bilmediğini söyledi.

 Beydağı Polis Merkezine başvuran 47 yaşındaki V.D. adlı kadın, içerisinde kimlikleri ve 300 YTL para bulunan çantasının, müşteri olarak bindiği minibüs içerisinde çalındığını öne sürdü. Polis araştırmaya başladı.

 Kiltepe Mahallesinde oturan ve üniversiteye hazırlandığı için strese girdiğini söyleyen 18 yaşındaki Ö.M. adlı kız fazla miktarda hap yutarak intihara kalkıştı.

 Yeni Sanayi Sitesinde 58 yaşındaki B.F.ye ait işyerinin kilidini kırarak giren hırsızlar 40 metre kaynak kablosu, 60 kg. bakır kablo, 200 kilo alüminyum hurda malzeme, 151 adet hidrolik kriko, 150 kilo bakır, 100 kilo sarı malzeme, 1 adet işçi eldiveni ve hızar motorunu çaldılar.

 Hacıabdi Mahallesi Yeşilyurt Caddesinde park halinde olan 22 yaşındaki H.Y.ye ait otonun sol arka lastiği, Akbay Caddesinde 35 yaşındaki M.Ç.ye ait aracın sol ön lastiği, Yeşilyurt Caddesinde 36 yaşındaki H.I.ya ait otonun sağ ön ve arka lastiği, Paşaköşkü 13. Sokakta 39 yaşındaki Ş.D. adlı şahsa ait aracın sağ ön ve arka lastiklerine kesici aletle hasar veren saldırganın belirlenmesine ve yakalanmasına çalışılıyor.

 İsmetiye Mahallesinde 51 yaşındaki H.G.ye ait işyerinin kepengini açarak giren hırsızlarca 12 bin YTL değerinde çeşitli elektrik kabloları çalındı.

 Çukurdere Mahallesinde park halinde olan 33 yaşındaki Ö.K.ye ait minibüsün alarmı 01.15 sıralarında çaldığında aracının yanına giden Ö.K., CD çalarının çalındığını fark etti ve polise bildirdi.

 Niyazi Mısri Camii yanında öğle saatlerinde park halinde olan 43 yaşındaki B.Ö.ye ait aracın sol arka kapı kelebek camını kıran hırsızlar CD çalar ve kumandayı çaldılar.

 Malatya Lisesi önünde, 41 yaşındaki M.Y. yönetimindeki otobüs ile giderken karşıdan karşıya geçmek isteyen 15 yaşındaki M.E.ye çarpıp yaralanmasına yol açtı.

 Ataköy Mahallesi Yeşilyurt Caddesinde 35 yaşındaki U.Y.nin park halinde olan aracının yedek lastiği çalındı.

 Çukurdere Mahallesinde 27 yaşındaki B.S. yönetimindeki oto ile giderken aniden yola çıkan 11 yaşındaki A.K.ye çarparak yaralanmasına yol açtı.

 İnönü Caddesi Dörtyol mevkiinde 42 yaşındaki H.K. yönetiminde bulunan otobüs ile 52 yaşındaki M.B. yönetiminde bulunan oto çarpıştı. Kazada park halinde olan 39 yaşındaki Ü.Ş.ye ait oto hasar görürken, sürücülerden M.B. hafif yaralandı.

 Yeşilyurt Gedik Mahallesinde oturan 35 yaşındaki R.A. adlı kadın, cep telefonuyla kendisini arayıp tehdit ettiğini öne sürdüğü 34 yaşındaki kocası C.A.dan şikayetçi oldu. Polis ifade almak için kocayı arıyor.

 Turgut Temelli Caddesinde 27 yaşındaki S.S.ye ait iletişim malzemeleri satış dükkanına giren hırsızlarca 125 adet 100lük, 36 adet 250lik kontör kartı, 140 YTL para, 71 adet cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 14 araç kiti, 6 adet MP3 çalar çalındı.

 Göztepe Mahallesinde oturan 43 yaşındaki M.G. adlı şahıs, 23.45 sıralarında evinin bodrum kadındaki ahırda bulunan hayvanlarına bakarken kayınbiraderi B.G. ve onun akrabası M.G. tarafından dövüldüğünü, M.G.nin de başına tabanca dayadığını öne sürdü. Polis iki şahsı arıyor.

 Aytaçpaşa Caddesinde V.A. yönetimindeki 44 M 0245 plakalı minibüs yolcu indirmek için yavaşladığı ve kapıyı açtığı sırada minibüste bulunan ve inmek isteyen 70 yaşındaki A.G. adlı şahıs, düşerek kafasını çarpıp yaralandı.

 Polise başvuran 52 yaşındaki R.A., belediye arkasındaki Emekliler Parkında iken 23.00 sıralarında adını Kemal olarak bildiği şahsın geldiğini, bu şahsın bir anlık dalgınlığından yararlanıp cebindeki 700 YTL ve kredi kartını alarak kaçtığını, bir gün sonra şahsı Bakırcılar Çarşısı civarında gördüğünü, para ve kartını istediğinde şahsın ekmek bıçağı ile saldırıp kendisini elinden yaraladığını öne sürdü. Polis R.A.nın iddiası üzerine olayla ilgili araştırmaya başladı.

 Toptancılar Sitesi önü trafik ışıklarında M.K. yönetiminde bulunan 44 LA 818 plakalı oto ile karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki E.T.ye çarparak yaraladı.

 Yeşiltepe Seyran Mahallesinde 42 yaşındaki C.A.ya ait 4 adet küçükbaş hayvan çalındı.

 Savcılığa başvuran 32 yaşındaki İ.Ö., Yapı Kredi Bankasından aldığı kartı kendisinde olmasına rağmen gelen ekstreden İstanbulda muhtelif harcamalar yapıldığını gördüğünü, bu harcamaları kendisinin yapmadığını öne sürdü ve şikayetçi oldu. Polis araştırmaya başladı.

 Polise başvuran 22 yaşındaki E.K. adlı şahıs, önüne çıkan bir şahsın tornavida tehdidi ile el arabasını zorla aldığını bildirdi. Sanayi 1. Caddedeki olayla ilgili olarak polis 14 yaşındaki B.Ö. adlı çocuğu yakaladı. Bingöl- Karlıova doğumlu B.Ö.nün 105 promil alkollü olduğu, polis merkezinde de taşkınlık yapıp, yumrukla polnet cihaz kabininin camını kırdığı bildirildi.

 Nuriye Mahallesinde 35 yaşındaki K.H.ye ait eve giren hırsızlarca 1 adet DVD, 3 adet halı, 3 kol saati ile çatal bıçak seti çalındı.

 Pütürge Devlet Hastanesinde meydana gelen kavgayla ilgili ifadesi alınan 31 yaşındaki A.K., hastanenin temizlik işleri için yapılan ihale dosyasını almaya geldiğini, burada 31 yaşındaki A.A. ve 17 yaşındaki F.K. tarafından dövülüp tehdit edildiğini, ancak şikayetçi olmadığını söyledi. Polis yakaladığı iki şahsın ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

 Asayiş Şubesine yapılan ihbar üzerine Cezmi Kartay Caddesinde 29 yaşındaki A.V.Ş. adlı şahsa ait işyerine baskın yapıldı. İşyerinden porno içerikli CD, korsan film ve müzik CDsi, korsan yazılım program CDsi olmak üzere toplam 570 adet CD, 14 adet harddisk, 1 adet bıçak, 5 adet video bandı, 1 adet kuru sıkı tabanca bulundu.

 Şehit Hamit Fendoğlu Caddesinde 50 yaşındaki M.T.Y.ye ait eve mutfak kapısını zorlayan hırsızın girdiği, ancak herhangi bir şey çalınmadığı bildirildi.

 23.45 sıralarında Belediye arkası Kavukçular Sokağından bıçakla yaralanmış olarak hastaneye kaldırılan 24 yaşındaki R.T., işyerine simaen tanıdığı 4 kişinin geldiğini, bunlardan birinin elindeki bıçakla kendisini kafasından yaralayıp haraç istediğini, işyerindeki malzemeleri yere attığını, diğerlerinin ise sigaraları çaldığını bildirdi. Polis saldırgan hırsızları belirlemeye ve yakalamaya çalışıyor.

 Yeşiltepenin Yeşilkaynak Mahallesindeki Canlı Hayvan Pazarında 51 yaşındaki R.A. adlı satıcının yanına gelen ve yabancı dil konuşan biri kadın iki kişinin, ABD doları vermek istemeleri nedeniyle cebindeki parayı gösterip YTL istediği, şahısların ayrıldıklarını, daha sonra R.A.nın kendi parasını kontrol ettiğinde 1.000 YTLsinin eksik olduğunu fark ettiğini polise bildirmesi üzerine araştırmaya başladı.

 Canlı Hayvan Pazarında trafik yüzünden çıkan tartışmada trafik görevlisine tehdit ve hakarette bulundukları gerekçesiyle 27 yaşındaki M.B., 42 yaşındaki M.B. ve 51 yaşındaki E.B. yakalandı.

 Milli Egemenlik Caddesinde park halinde olan 48 yaşındaki M.K.ya ait aracın 4 lastiği de kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kesici aletle kesildi.

 18 yaşındaki E.Ö. adlı kadın polise başvurarak, İstiklal Mahallesinde annesi 42 yaşındaki R.T.ye ait evde misafir olarak bulundukları sırada 27 yaşındaki eşi Ç.Ö.nün kendisini dövüp, annesine hakaret ettiği iddiasında bulunurken, Ç.Ö. iddiayı kabul etmedi.

 Hasan Varol Mahallesindeki bir evde 22.30 sıralarında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 33 yaşındaki S.Ö. adlı kadın, eşi 25 yaşındaki M.Ö. ile ailevi nedenlerle tartışmaları üzerine eşinin evden çıkıp gittiğini, kendisinin bunalıma girip alkol almaya başladığını, alkollü iken 155 Polis İmdatı arayıp intihar edeceği ihbarında bulunduğunu, daha sonra eşi eve gelince durumu kendisine anlattığını belirtirken, M.Ö. de ifadesinde eşinin asılsız ihbarı nedeniyle görevlilerden özür dilediğini bildirdi. 199 promil alkollü olan kadına idari para cezası kesildi.

 Sanayi Sitesi 1. Caddede 31 yaşındaki H.İ.ye ait oto kaportacıda 02.45 sıralarında çıkan yangında 29 yaşındaki N.A. yanarak ağır yaralandı ve TÖTMye kaldırıldı.

 Melekbaba Mahallesinde park halinde olan O.T.ye ait 44 FY 446 plakalı aracın arka camını kıran hırsızlar CD çalar, kumandası ile flashdisk çaldılar.

 Yeni Sanayi Sitesi 1. Caddede 43 yaşındaki B.E.ye ait işyerinin kilidini kırarak giren hırsızlar 300 kilo ağırlığındaki bakır kablo ile, rulo halinde sarılı 300 kiloya yakın alüminyum ve bakır karışık kabloyu çaldılar.

 Taştepede oturan 50 yaşındaki M.S. adlı şahıs polise başvurarak, 16 yaşındaki kızı S.S.nin, Battalgazideki ablasını ziyaret etmek üzere evden ayrıldığını, kızının ablasının yanına gitmediğini öğrendiğini bildirdi ve bulunmasını istedi.

 Melekbaba Mahallesi 3. Cadde üzerinde 44 AH 281 plakalı araç kapıları açık terkedilmiş vaziyette bulundu. Aracın sahibinin 34 yaşındaki N.A. olduğu saptandı. Bu kişi ifadesinde, aracını apartmanın önüne parkedip evine gittiğini, ertesi gün polisin telefonla araması üzerine aracının çalındığını öğrendiğini, araç içerisinden 1 adet CD çaların çalınmış olduğunu da bildirdi. Polis hırsızı belirlemeye çalışıyor.

 Turgut Temelli Caddesinde ailevi nedenlerle çıkan tartışma sonucu 73 yaşındaki M.Y. adlı şahsın, 31 yaşındaki karısı B.Y. tarafından bıçakla sol ayağından yaralandığı öne sürülürken, kadın suçlamayı kabul etmedi.

 Zaviye Mahallesindeki bir evde öğle saatlerinde meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 31 yaşındaki A.B. adlı kadın, evinin kapısını açmaya çalıştığını, ancak kapının arkadan kihlitli olduğu için açılmadığını, hırsızlık olduğunu zannederek 155 Polis İmdatı aradığını, gelen polisler kapı zilini çalınca 34 yaşındaki eşi R.B.nin kapıyı açtığını, içeriye girdiğinde daha önceden eşinin dershanesinde çalışan 27 yaşındaki Ö.G. adlı bayanla karşılaştığını, bu kişiye Evimde ne geziyorsun diye sorduğunda eşinin kendisine saldırdığını, görevliler kendilerini ayırırken eşinin yere düşerek yaralandığını, eşinin ayrıca polisleri tehdit ettiğini anlattı. Polis olayla ilgili soruşturmaya başladı.

 Atatürk Caddesinde 21 yaşındaki T.Ö.ye ait işyerinin kapısını zorla açarak giren hırsızlarca 80 adet kazak, 55 adet kot pantolon, 9 adet mont, 25 adet süeter çalındı.

 Saray Mahallesi Ömerefendi Sokakta 23 yaşındaki A.K.ye ait işyerine kapısını zorla açarak giren hırsızlarca 35 YTL madeni para ile 2 adet döner bıçağı çalındı.

 Sivas Caddesi Değirmen Sokakta park halinde olan 44 yaşındaki R.G.ye ait otodan içerisinde cep telefonu ve kimlik bulunan el çantası çalındı.

 Cengiz Topel Caddesinde 38 yaşındaki A.D. yönetiminde bulunan otoyla giderken aniden yola çıkan 5 yaşındaki E.G. adlı kıza çarparak yaraladı.

 İstasyon Caddesinde otosuyla gitmekte olan 31 yaşındaki H.B., park yerinden çıkan 23 yaşındaki S.G. yönetimindeki otoya çarpmamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybedince kaldırıma çarptı ve sürücü yaralandı.

 Şehit Fevzi Mahallesinde 24 yaşındaki N.T. adlı kadının tartıştığı 28 yaşındaki eşi İ.T. tarafından dövüldüğü öne sürüldü.

 Sarıcıoğlu Mahallesi Mezarlık Sokakta park halinde olan 18 yaşındaki İ.Ö.ye ait aracın aküsü çalındı.

 Özalper Mahallesinde oturan 32 yaşındaki D.D. adlı kadın, darp sonucu TÖTMye kaldırılırken ifadesi alınan 36 yaşındaki kocası S.D., ailevi nedenlerle tartışırken eşine tokat attığını ve pişman olduğunu söyledi.

 İsmetiye Mahallesindeki Dilek otobüs duraklarında meydana gelen olayla ilgili ifadesi alınan 31 yaşındaki Ü.E., yönetimindeki otoya arkadan çarpan minibüsten inen iki kişinin kendisini dövdüğünü öne sürdü. Bu kişinin verdiği plakadan minibüsün 29 yaşındaki M.D.ye ait olduğu belirlendi. Polis bu kişiyi arıyor.

 Niyazi Mısri Caddesinde 50 yaşındaki E.T. adlı kadının evine giren hırsızlarca 350 YTL para, 5 altın yüzük çalındı.

 Doğanşehir Eski Çay Köprüsü mevkiinde 38 yaşındaki M.A. yönetiminde bulunan oto 19.30 sıralarında dereye uçtu. Kazada sürücü ile araçta bulunan 36 yaşındaki F.A., 41 yaşındaki S.B. adlı kadınlar ile 45 yaşındaki O.B., 17 yaşındaki G.B. ve 9 yaşındaki S.B. yaralandılar.

 Yeşilyurt ilçesi Gözene Köyünde oturan 47 yaşındaki A.A. ve 45 yaşındaki K.A. adlı kardeşler arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden kavga çıktığı, A.A.nın ruhsatlı tabancasının kabzasıyla kardeşine vurduğu sırada silahın ateş alması sonucu K.A.nın elinden yaralandığı, kavga sırasında A.A.nın da dövülerek yaralandığı belirtildi.

 Özsan Sanayi Sitesinde devriye gezen jandarma ekibi yer altı kablosu ve alüminyum topraklama teli yüklü el arabası buldu. Bu arabayı izlemeye alan jandarma, ertesi gün sabaha karşı arabayı almaya gelen 18 yaşındaki E.A. ve 25 yaşındaki S.D. adlı şahısları yakaladı. Yapılan araştırmada 350 kilo bakır yer altı kablosunun 26 yaşındaki B.K.ye ait depodan, 70 kg. alüminyum topraklama telinin ise 40 yaşındaki C.K.ye ait depodan çalındığını saptadı. İfadeleri alınan iki zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere salıverildi.

 Kuluncak ilçesi Göğebakan Köyü Akpınar mevkiinde 40 yaşındaki M.K. ve 31 yaşındaki V.Ö., tüfekle avladıkları 5 keklikle yakalandılar. Silahlara ve avlara el konulup, şahıslar hakkında yasal işleme başlandı.

 Dilek Kasabasındaki petrol istasyonuna 34..2834 plakalı otobüsten kaçak motorin aktarıldığı bilgisi üzerine jandarmanın diğer ilgili personelle müdahale ettiği, depodan alınan numunelerin marker ölçümünün geçersiz çıktığı, TÜBİTAKa gönderilmek üzere 12 şişe numune daha alındığı, kaçak olduğu değerlendirilen 1150 litre motorinin İl Özel İdare yetkililerine teslim edildiği, otobüs şoförü 43 yaşındaki H.B. ve istasyon sahibi 36 yaşındaki M.A. hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi.

 Yeşilyurtun Oluklu Köyünden Gözene Köyüne gitmekte olan 39 yaşındaki M.P. yönetiminde bulunan 27..9662 plakalı traktör devrildi. Sürücü yaralandı.

 1. OSB Arıtma Tesisi yolunda 42 yaşındaki S.K. yönetiminde bulunan 44..894 plakalı otomobil ile giderken mıcır zeminli yolda aracın devrildiği, kazada S.K.nın yaralandığı bildirildi.

 Malatya-Elazığ yolunun 25. kilometresinde Elazığ yönüne gitmekte olan 41 yaşındaki Ömer Hanifi Kara yönetiminde bulunan 23 FZ 512 plakalı otomobil şarampola yuvarlandı, sürücü yaralandı.

 Malatyadan Adıyaman yönüne gitmekte olan 40 yaşındaki Y.B. yönetiminde bulunan 23..007 plakalı çekici, Erkenek beldesi Çamlıbel mevkiinde yağış ve yolun kayganlığı nedeniyle devrilince, sürücü yaralandı.

 Hekimhan Deveci Köyü Koçmarat mevkiinde yasak

olmasına rağmen avlanan C.A., Z.S., İ.S. ve İ.Ş. jandarma tarafından yakalandı.

 Merkez Duruldu Köyünde Y.Ö. adlı kızın Ş.S. tarafından sözle taciz edildiği ihbarı üzerine Ş.S.nin ifadesi alındı.

 Hanımınçiftliği Buhara Mahallesinde İ.B.ye depoya kapı kilidinin kırılarak girildiği ve bu nedenle S.K. ile M.G. adlı şahıslardan şüphelenildiği bilgisinin ardından yakalanan iki şahsın suçlarını itiraf ettikleri, adliyece tutuksuz yargılanmak üzere salıverildikleri bildirildi.

 Malatya-Elazığ yolu Yeniköy mevkiinde Haziran ayında yapılan denetim sonucu işletme sahibi A.E.ye muhafazası için belge ile teslim edilen 3 adet 220 litrelik varil üzerindeki mühürlerin bozulup, içerisinde bulunan ve kaçak olduğu değerlendirilen mazotun satıldığının saptandığı, A.E. hakkında yasal işleme başlandığı öğrenildi.