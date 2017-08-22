Welliton ve Rodallega İle İlgili Konuştu
Evkur Yeni Malatyaspor Sportif Direktörü Ali Ravcı, Süper Lig’in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü sahalarında yapacakları Antalyaspor maçından iyi bir sonuç almak istediklerini söyledi.
Ravcı, İnönü Stadı’nda gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2. haftadaki Demir Grup Sivasspor yenilgisinin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.
Takımın genel durumunun iyi olduğunu ve her geçen gün de daha iyiye gideceklerini anlatan Ravcı, “Yeni transferler Sadio Diallo, Arturo Mina ve Batuhan Altıntaş takıma katıldı. Santrfor mevkisinde bir eksiğimiz kaldı.” diye konuştu.
Takımın zamanla oturacağını belirten Ravcı, şunları kaydetti:
“Takımımız, 3-4 hafta sonra çok daha iyi duruma gelecek. Daha ligin başındayız, maalesef Sivasspor maçında yapılan bir hata belki de bizi galibiyetten etti. O maçtan en kötü beraberlikle dönebilirdik. Sahada emeğimizin karşılığını almak istiyoruz. Yeni bir haftaya başladık, Antalyaspor ile oynayacağız. Her zamanki gibi çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda taraftarlarımıza çok daha iyi bir Malatyaspor izleteceğimize inanıyorum. İnşallah Antalyaspor maçında taraftarımızın önünde istediğimiz skor ve sonucu alırız.”
– Welliton ve Rodallega iddiaları
Ravcı, Kayserispor ile sözleşmesini fesheden Welliton Soares ile Trabzonsporlu Hugo Rodallega’nın kulüpleriyle ilgili sorun olduğunu söyledi.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran Ali Ravcı, “Transfer konusunda eksiklerimiz vardı, onları da zamanla tamamlayacağız. Welliton Soares ve Hugo Rodallega’nın kulüplerinden doğan bir sıkıntı olduğu için transfer ya birkaç gün içerisinde netleşir ya da başka bir oyuncuya döneriz. İyi bir takıma ve karakterli bir oyuncu grubuna sahibiz. Transfer ettiğimiz oyuncularda sıkıntı yaşamadık. Maçlarda performanslarını yüzde 100 ortaya koyuyorlar.” ifadelerini kullandı.
AA
takımı eleştireceğinize belediye başkanınızı bakanlarınızı vekillerinizi eleştirn hizmet isteyin masal dinlemekten vazgeçin .malatyayı eleştiren kardeşlerim ,
Evet bukadar acımasız eleştiri olmaz . arkadaşlar o kadar basit sanıyor demekki bu tranfer olaylarını anlamıyorum mahalle takımımı kuruyorsun kardeş?kolaymı bu işler bunları yazan arkadaşlar ya kasıtlı yazıyor yada bu işlerden anlamıyor.yeter yeter biraz birlik beraberlik içinde olmayı öğrenin.malatya çok daha iyi yerlere kayıktır arkadaşın biri 1 gömlek fazla bu liğ demiş aslında sen bu malatyaya bir gömlek fazlasın be kardeşim yazık sözde malatyalısın
Biz Rize yada trabzon yada Malatya olarak Karadeniz Bölgesinde olsak yine böyle olurmusunuz. Bu stad bitmezmidi.yada ya Uşak bu stad niye bitmedi diye sorsan bu bakana Reise bizim tek suçumuz bölge den dolayimi yada Karadeniz Bölgesi olmamamiz. Her şey siyaset arkadaşlar.
Sezon bitti sezon sayın yönetim takımda forvet yok resmen malatyalıyı uyuttunuz ortada tesis yok stad yok oyuncu yok takımı çıkardığınız gibi düşürüyorsunuz sezonun 3.haftası olmuş stad yine onaylanmadı malatyalıyı uyutmaya devam edin siz!
Bence gelecek 1 yıl ekibini kurun.Bu lig 1 Gömlek fazla geldi
iyi bir forvet şart, khalid boutaib kesinlikle kaliteli bir oyuncu ama ondan daha iyisi lazım bize.
ligimizi iyi bilen çok kaliteli bir santrfor tercih edilmesi bizim için bir avantajdır…
İyi dönmeler sezonu ortalayacak daha aynı isimler alacaksanız alın bıktırdınız Osmanlı galibiyeti aldatmasın bu takım daha eksik
Zaten dünya da bu iki oyuncudan başka santrfor yok üç aydır aynı hikaye yazıklar olsun
Allah Aşkına MALATYA insanı takım hakkında yorum yapmasın. Her zaman eleştiri , eleştiri. başka bişey bilmiyonuz. Daha ilk haftadan takımı eleştirme , hocayı eleştirme , başkanı eleştirme. Başka bişey bildiğiniz yok. Ancak oturduğunuz yerden ucuz eleştiriler yaparsınız. Takıma sahip çıkılması gerektiğinde ise üç kuruş cebinizden haracayamazsınız , YETER ARTIK bırakın bu ucuz davranışlarıda takımınıza SAHİP çıkın. Eleştirininde zamanı gelir, ancak ilk haftadan değil, ayıptır ayıp.
içinde neyin var
Levent kardeş çok doğru söylemişsin ama doğrular eyübe batmış nedense