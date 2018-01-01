“Yabancı Ajanlar Öldürdü” İddiası

İranlı yetkililer, devam eden eylemlerde hayatını kaybeden 2 kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti.

İran’ın Meşhed kentinde perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemlerde tansiyon yükseliyor. Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda 2 kişi hayatını kaybederken, Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’a sıçradı. İranlı yetkililer, protestolarda hayatını kaybeden 2 kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Luristan eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Khojastehpour, Dorud’da yasa dışı gerçekleştirilen eylemlerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Polis ve güvenlik görevlileri tarafından ateş edilmedi.

Çatışmalarda devrim düşmanları, tekfiri grupların ve yabancı ajanların kanıtlarına rastladık” dedi.

“İzin vermeyeceğiz”

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, ülke genelinde devam eden eylemlere izin vermeyeceklerini dile getirdi.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, İran’da Perşembe günü başlayan protestoların devam etmesine izin vermeyeceklerini söyledi. “Sorunları şiddet ve terörle çözmek gibi bir seçenek yok” diyen Fazli, gösterilerin halka karşı bir isyan olduğunu ifade ederek, “Buna izin veremeyiz” dedi. Yasalara karşı gelmeyi seçenlerin sonuçlarına da katlanacağını kaydeden İranlı Bakan, vatandaşların haklarını dile getirmek için yasal yollarının bulunduğunu dile getirdi.

İran’ın Meşhed kentinde Perşembe günü işsizlik, yüksek enflasyon ve yolsuzluğa karşı başlayan eylemler sürüyor. Meşhed kentinde başlayan olaylar Kirmanşah, Reşt, İsfahan ve Kum’un ardından başkent Tahran’a sıçradı. Ülkenin Dorud kentindeki protestolarda da 2 kişi hayatını kaybetti. Binlerce kişinin sokaklara döküldüğü eylemlerde ülke genelinde 80 kişi gözaltına alındı.

Eylemlerin patlak vermesinin ardından şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin bugün açıklama yapması bekleniyor.

Tahran, iha