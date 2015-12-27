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Malatya Haber -

Yağmur Geliyor!

Yağmur Geliyor!
  • 27.12.2015
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Hafta sonu plan yapacaklara uyarı. Cumartesi günü güneşli ve sıcak hava etkili olacak. Pazar gününden itibaren ise yağışla birlikte hava sıcaklığı da düşecek.
 
Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Akdeniz, zamanla güneybatı kesimler ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Doğu Karadeniz kıyıları parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege kıyılarının sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
 
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA: Az bulutlu ve açık geçecek.
 
EGE: Az bulutlu ve açık, zamanla güneyinde bulutlanma artacak, gece saaatlerinde Güney Ege kıyıları sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçecek.
 
AKDENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla göller yöresi ve Doğu Akdeniz’in doğusu parçalı ve çok bulutlu geçecek.
 
İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.
 
BATI KARADENİZ: Az bulutlu ve açık geçecek.
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Az bulutlu ve açık, zamanla Doğu Karadeniz kıyıları parçalı bulutlu geçecek.
 
DOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğusu parçalı bulutlu geçecek.
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçecek.

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