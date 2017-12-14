Yankesicilere Suçüstü
Malatya’da hastaneye tedavi olmak için gelen kişinin cebinden bin 400 lirayı çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavi olmak için gelen Mehmet Ç’nin (60) cebinden yankesicilik yöntemiyle bin 400 lirayı çalan K.Y. ve S.A.’yı Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri suçüstü yakaladı.
İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen zanlıların, daha önce aynı suçtan sabıkalarının bulunduğu tespit edildi.
AA
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