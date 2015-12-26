Yapılandırmada Son Günler



25 Şubat tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa kapsamında Belediye alacaklarının yapılandırılması konusunda Malatya Belediyesi’nden vatandaşlara uyarı yapıldı.

Malatya Belediyesi Basın Yayın Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, Borç Yapılandırma süresinin 31 Mayıs 2011 tarihinde sona ereceği belirtilerek, vatandaşların son günlerde sıkıntı yaşamamaları için Belediye Borç Yapılandırma Biriminin 28-29 Mayıs (Cumartesi – Pazar) tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edeceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, Belediye binası giriş katında vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kurulan Borç Yapılandırma Servisi ile vatandaşların ayrı ayrı servisleri dolaşmalarının önlendiği belirtilerek, belediye borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşların sıra numarası alarak kısa süre içerisinde tek noktadan tüm işlemlerini yapabildikleri bildirildi.

Belediyeye borcu olan vatandaşların 31 Mayıs 2011 tarihinden sonra bu imkandan yararlanamayacakları ifade edilen açıklamada, son gün beklenmeden Belediyeye müracaat edilmesi gerektiği belirtildi.

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