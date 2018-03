“Yaptıklarımız Isınma Turu Bile Sayılmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şuana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen 45. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Suriye sınırımızın tamamını teröristlerden arındıracağız. Irak’tan bize yönelen terör tehdidini tamamen ortadan kaldırana kadar orada da ne gerekiyorsa yapacağız. Sınırlarımız içinde sonuncu terörist de imha edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” açıklamasında bulundu.

“Ya gazi ol ya şehit” isimli şiiri okuyan Erdoğan, “Bugün de ezan sesi duyulan hiçbir yere yabancı bayrak asılmasın diye mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin bölgede uygulamaya başladığı aktif politikanın içeride ve dışarıda pek çoklarını rahatsız ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İçeride artık gafleti geçin, ihanet boyutlarına varan tavırları sizler de görüyorsunuz. Bunların içinde ülkemiz bir başka devletle savaşa girse safının karşı taraf olduğunu söyleyeninden, ezanlarımızdan rahatsız olanına, hatta şehitlerimize hakaret edenine kadar ne ararsanız var. Bunları CHP’nin içinde görebilirsiniz, genel başkan yardımcılarından, sözcülerinden, bunları hep görürsünüz. Sırf Türkiye düşmanlarına malzeme vermek için yurt içinde ve dışındaki operasyonlarımızda sivillerin hedef alındığını iftira edecek kadar alçalanlara rastladık. AP’de görüyorsunuz bazıları paçavraları boyunlarına asmışlar. Kimin paçavraları bunlar, PKK, terörist başının. AB ki, biliyorsunuz PKK’yı terör örgütü ilan etmiştir, terör örgütü ilan ettiği halde nasıl oluyor da bunların paçavrasını boyunlarına sarıyorlar. Dürüst değiller, samimi değiller. Bunlarla beraber hareket edenler de aynı. Biz bunlara hiçbir zaman aldanmayacağız. Onları hiçbir zaman samimi bulmadığımızı yüzlerine vuracağız. Bugün ülkemizde hala ‘bizim Afrin’de ne işimiz var’ diyebilen bir zihniyetin olması, kim olduğunu anlıyorsunuz, gerçekten üzüntü vericidir. Sokaktaki vatandaşımızın çok iyi anladığı, tespit ettiği bir gerçeği anlayamayan güya siyasetçi, güya aydın, akademisyen, sanatçı kisveli herkese yazıklar olsun. Aslında söylenecek çok şey var da milletimizin canını sıkmamak, güvenlik güçlerimizin moralini bozmamak için bu konuları çok gündeme getirmek istemiyoruz. PKK’ya, PYD’ye, YPG’ye terör örgütü demeye dili varmayan veya bunu kerhen zikredenlere milletimizin ilk fırsatta söyleyecek bir çift sözü elbette olacaktır. Biz siyasetçi olarak, devlet olarak, hükümet olarak bunların hakkında gerekenleri zaten yapıyoruz. İçeridekiler bunu yapar da eloğlu boş durur mu? Bizden Suriye topraklarından bir an önce çıkmamızı isteyenler olduğunu duyuyoruz. Bunu duyan da zanneder ki Suriye’de her şey güllük gülistanlık, sadece Türkiye’nin varlığı işi bozuyor. Bunların mantığına göre PKK, DEAŞ, Amerika, Rusya, İran, Fransa, İngiltere ve daha nice ülke Suriye’de olabilir, İsrail canı istediği zaman Suriye’de operasyon yapabilir ama Türkiye 911 kilometre sınırının bulunduğu Suriye’de olamaz. Var mı 25 kuruşa simit? Türkiye son birkaç ayda bine yakın roketin ve bombanın ülkesine yöneltildiği Suriye topraklarına ayak basamaz ha? 700’ü aşkın taciz atışı yaptılar. 100’e yakın kardeşimiz şehit oldu. Biz hala seyredeceğiz. Türkiye bizzat kendi ağızları ile ikrar ettikleri şekilde tamamı da ülkemize saldırmak için özel olarak eğitilmiş 30 bin kişilik terörist ordusunun kurulduğu Suriye’ye yönünü bile dönemez ha, hasbinallah. 13-14 yaşındaki çocukları eğitip, bunları savaş meydanına gönderiyorlar. Bazen sözün bittiği yer vardır ya, işte bu da öyle bir şey. Yaşadığımız süreç bildiğimiz bir gerçeği sahada attığımız her adımda bir kez daha gösteriyor. Normalde birbirleri ile can düşmanı olanlar söz konusu Türkiye ise hemen ittifak içine giriyorlar, ortaklıklar kurabiliyorlar. Bugün Türkiye yaptığı her şeyi tamamen veya kısmen diğer tüm güçlere rağmen yapıyor. Bunlara kalsak bize yağmurlu havada bir bardak su bile vermeyecekler” şeklinde konutu.

“Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar”

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nu İran’a gönderdiğini ve sabah saatlerinde Putin ile görüştüğünü kaydeden Erdoğan, gelecek hafta başında Amerika’dan Dışişleri Bakanı ve Güvenlik Müsteşarının geleceğini belirterek, “Türkiye olarak biz burada kendi göbeğimizi kendimiz kesmeye mecburuz. Suriye’nin de, Irak’ın da, gönül coğrafyamızdaki diğer yerlerin de bizim için kendi vatan topraklarımızdan bir farkı olmadığını her fırsatta söylüyoruz. Bizim için şuanda Suriye halkı önemli, Eset değil. Eset burada terör estirmiştir, bunca insanın ölümüne neden olmuştur, hala da öldürmeye devam etmektedir. Bizim derdimiz 3,5 milyon Suriyeli kardeşimizin, ‘bir an önce evlerimize dönmek istiyoruz’ diyen kardeşlerimizin evlerine dönmelerini sağlamaktır. Samimi olanlar buyursunlar beraberce her türlü hizmeti yapalım. Suriye’de ve Irak’ta, bu ülkelere ve halklarına karşı kurulan her tezgah Türkiye’ye karşı kurulmuş demektir. Bir asır önce gözyaşları içinde çekildiğimiz bu toprakları yüreğimizden sildiğimizi sananlar yanılıyorlar. Zaten öyle olmadığını bildikleri için hepimizi birden hedef alıyorlar. Dün bize lime lime ederek yok ettiklerini sananlara yeniden dirilişin nasıl olduğunu göstermezsek ecdadımıza da, evlatlarımıza da mahcup oluruz” ifadelerini kullandı.

“Şuana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz”

Sıfırdan başlayarak yeni bir savunma sanayi inşa etmeye çalıştıklarını kaydeden Erdoğan, “Pek çok projede sabotajları, engelleme çalışmalarını, göz boyama taktiklerini birer birer aşarak neticeye doğru yaklaşıyoruz. Hiçbir engel Türkiye’nin, Türk milletinin iradesinden daha büyük değildir. Mademki bizi bu noktaya getirdiler, bundan sonrasını kendileri bilirler” dedi.

Terör örgütü DEAŞ denildiğini, mücadeleyi bir başka terör örgütü ile yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “Gel bizimle beraber yap dedik. ‘Biz sizin generallerin söylediklerini uygun bulmadık’ dediler. ‘Bak sizinkiler doğru söylemiyor, bu bölgeyi biz tanırız, buraları biz biliriz, kim kimdir, bunları biz biliriz, terörist teröristle yok edilmez, yanlış yapıyorsunuz Sayın Trump’ dedim kendisine ama maalesef o yine onlara baktı. ‘Peki, siz yolunuza biz yolumuza’ dedik. Bu milletin yüreğini ve bileğini ortaya koyduğunda neleri başarabileceğini görecekler. Şuana kadar yaptıklarımız daha ısınma turları bile sayılmaz. Asıl büyük hamlelerimizi, ataklarımızı inşallah önümüzdeki dönemde gerçekleştireceğiz. Bu bakımdan 2019 kritik bir tarihtir” açıklamasında bulundu.

“Son terörist imha edilene kadar mücadele devam edecek”

Askerin eğitiminden silahına kadar ülke savunması için gereken her türlü projenin hayata geçirileceğini söyleyen Erdoğan, “Suriye sınırımızın tamamını teröristlerden arındıracağız. Irak’tan bize yönelen terör tehdidini tamamen ortadan kaldırana kadar orada da ne gerekiyorsa yapacağız. Sınırlarımız içinde sonuncu terörist de imha edilene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

Ankara, iha