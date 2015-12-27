Yaralıların Tedavisi Sürüyor

Malatya’da 6 Ocak Salı sabahından itibaren etkili olan fırtınanın uçurduğu Maliye’ye ait binanın çatısının üzerlerine düşmesi sonucu yaralananların tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayda yaralanan Hüseyin Bulut’un durumunun kritik olduğu, ağır yaralanan anne oğulun ise daha iyi durumda bulundukları öğrenildi.

GÜRKAN’DAN MALİYE’YE GEÇMİŞ OLSUN ZİYARETİ

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz ile Defterdar Murat Yiğiter’e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Gürkan, Vergi Dairesi’nin çatısında oluşan hasar ile ilgili bilgiler aldı. Malatya Vergi Dairesi Başkanı Yunus Poyraz, “Yaşanan olaylardan dolayı başkanımızın geçmiş olsun ziyaretinden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten büyük bir sıkıntı, bir kaza yaşadık. Çevrede yürüyen vatandaşlarımızın yaralanması var. 5 tane yaralımız bulunmaktadır. 3 tanesi üniversite, 2 tanesi Devlet Hastanesi’nde müşahade altındalar. Sabahleyin yaralılarımızı Defterdarımızla birlikte ziyaret ettik. 2 tanesi durumları biraz ağır, birisi özellikle anne ve 6 yaşındaki çocuk. Çocuğun durumun ciddi olduğunu öğrendik. Diğer yaralılarımız şu an için iyi durumdalar. Başkanıma ve ekibine ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Vergi Dairesi başkanımıza geçmiş olsun dilekleri için buradayız. Bu tür afetler doğal afetlerdir. Zamanı, mekanı belli olmayan afetlerdir. Bizlerde bu afetlerden ders çıkartacağız. Ve bundan sonraki binalarımızda gereken hassasiyeti göstermemiz lazım. Özellikle Malatya çıkan afette çatıların uçmasından kaynaklanan sorunda yaralanan vatandaşlarımız bulunmakta. Yaralı hastalarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

Malatya Defterdarı Murat Yiğiter ise, “Bir tufanla merkez binamızdaki çatımızın bir kısmı rüzgara dayanamayarak uçtu. Yoldan geçen sivil vatandaşlarımız yaralanmıştır. 3 tanesi şu anda İnönü Üniversitesi’nden müşahade altındalar. Kendilerini ziyarete gittik. Allah bir daha ülkemize, şehrimize, bu felaketleri bir daha yaşatmasın. Bugün acımızı paylaşan Başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’da, “İl dışında olmam münasebetiyle felaketi il dışında öğrendim. Telefon trafiğinde yaralı vatandaşlarımızın olduğunu öğrenmiş olduk. Ve Defterdarlık ve Vergi Dairesi’nin çatısının uçtuğu ve binanın önünden geçen vatandaşlarımızın yaralandığını duyduk. Malatya’ya gelir gelmez geçmiş olsun dileklerimizi iletmeye geldik. Allah, Malatya’mıza bu doğal afeti bir daha göstermesin. Bunlardan da yerel yönetim olarak çıkaracağımız dersler var” şeklinde konuştu.

BULUT’UN DURUMU KRİTİK..

Bu arada Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Yrd.Doç.Dr. Mehmet Aslan, fırtına sırasında çatının üzerlerine düşmesi sonucu yaralananlardan Hüseyin Bulut’un durumunun kritik olduğunu, 6 yaşındaki Efe Metin ile annesi Meral Metin’in ise Salı gününe göre daha iyi durumda olduklarını bildirdi.