20 TIR 2. Ordu Önünden Yola Çıktı

Malatya’da başlatılan “Malatya’dan İdlib ve Doğu Guta’ya Şefkat Eli” yardım kampanyası kapsamında 20 TIR insani yardım malzemesi, bölgeye gönderildi.

Malatya Valiliğinin koordinesinde Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri, Milli Eğitim Müdürlüğü, Müftülük, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Memur Sen Malatya İl Temsilciliği ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Malatya Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan ve içerisinde gıda malzemelerinin bulunduğu 20 TIR, 2. Ordu Komutanlığı önünden İdlib ve Doğu Guta’ya uğurlandı.

Malatya Valisi Ali Kaban, uğurlama töreninde yaptığı konuşmada, Suriye’nin mağdur halkına yardım etmek amacıyla toplanan 20 TIR gıdayı göndermek için bir araya geldiklerini belirtti.

Türk ordusunun terör örgütleriyle mücadele etmek amacıyla daha önce Fırat Kalkanı Harekatı’nı gerçekleştirdiğini anımsatan Kaban, “Şimdi Afrin ile devam ediyor, belli ki Afrin, düğümün çözüleceği yer. Onun için Afrin üzerinden çok fazla oyun oynanıyor. Herkes çok net şekilde medyadan bunları takip ediyor. Orada askerimize ve milletimize iftira ediliyor. Daha önce başka yerlerde yaşanmış olayları bizim askerimiz sebep olmuş gibi ordumuza iftira yamamak istediler, ellerinde kaldı.” diye konuştu.

Kaban’ın konuşmasının ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan askerler ve tüm şehitler için dua etti. Daha sonra tırlar, yola çıktı.

Öte yandan, kampanya kapsamında Arakan’a yardım amacıyla 218 bin lira nakdi yardımın da toplandığı öğrenildi.

AA