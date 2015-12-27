Yargıtay: “3 Yıl Ceza Az”
Yargıtay 1. Ceza Dairesi, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan çocuğa çarpan sürücüye, taksirle ölüme neden olma suçundan verilen 3 yıl 2 ay 24 gün cezayı yetersiz buldu.
İzmir’de akşam saatlerinde, farları kapalı aracıyla hızla seyreden H.Y, uyarı levhaları ve işaretlere rağmen hızını kesmeyerek, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2 kardeşten F.Ö’ye çarptı. F.Ö, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İzmir 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı TCK’nın taksirle ölüme neden olma suçunu düzenleyen 85. maddesi uyarınca 3 yıl 2 ay 24 gün hapis cezasına çarptırdı. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi.
Cezayı yetersiz bulan Daire, karanlığa rağmen aracının farları kapalı olan, yaya geçidinde hızını kesmeyen sanık hakkında 25 yıla kadar hapis cezası öngören ”olası kastla nitelikli öldürme” suçundan hüküm kurulması gerektiğine karar verdi.