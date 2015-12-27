Yarışmalar 26 Şubat’ta
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Doğunun Yıldızları İl Karmaları Mesafeler Ligi Atletizm Yarışmaları İl Birinciliği 26 Şubat’ta yapılacağı duyuruldu.
Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Atletizm İl temsilciliğinin 2012 yılı faaliyet programında yer alan, Doğunun Yıldızları İl Karmaları Mesafeler Ligi Atletizm Yarışmaları İl Birinciliği 26 Şubat 2012 tarihinde ilimizde yapılacaktır” denildi. Doğunun Yıldızları İl Karmaları Mesafeler Ligi Atletizm Yarışmaları İl Birinciliği’nin 26 Ocak’ta Kros parkurunda saat 10.30’da yapılacağı belirtildi.
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