Yaşar’ın Babası Toprağa Verildi

AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar’ın vefat eden babası 83 yaşındaki Hasan Yaşar defnedildi. Cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ağabeyi Mustafa Erdoğan da katıldı.

Tedavi gördüğü Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Hasan Yaşar için bugün öğle namazı sonrası Malatya Şehir Mezarlığında cenaze namazı kılındı. 9 çocuk babası Hasan Yaşar için kılınan cenaze namazını Vali Mustafa Toprak, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı ve Malatya Milletvekili Taha Özhan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Mustafa Erdoğan, İçişleri eski bakanı Efkan Ala ile ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İl Müftüsü Ümit Çimen tarafından kıldırılan cenaze namazı sonrası Hasan Yaşar, Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

TAZİYE YERİ: TURGUT ÖZAL MH. OSMANLI CAD. NO:4/3/19 YEŞİLYURT/MALATYA

iha