Yavuz Sultan Selim Köprüsü Açıldı

İstanbul Boğazı’na inşa edilen “dünyanın en geniş köprüsü” Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptırdığı toplu duayla hizmete açıldı.

Birçok özelliği bakımından Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre taşı olma niteliğindeki köprü ile otoyolun açılışı dolayısıyla Sarıyer Garipçe’de vatandaşların da katılımıyla tören düzenlendi.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından konukları sahneye davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez’in yaptırdığı toplu duanın ardından kurdele kesilerek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın hizmete girecek köprüden geçişlerin 31 Ağustos’a kadar ücretsiz olacağı müjdesini verdi.

Asya ve Avrupa üçüncü kez birleşecek

Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen köprü, Asya ve Avrupa’yı üçüncü kez birleştirecek. Dünyanın en geniş köprüsü unvanını alacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 148 kilometre uzunluğundaki Odayeri-Paşaköy kesimi üzerinde yer alıyor. Köprünün, gidiş ve geliş istikametlerinde 4’er kara yolu şeridi ile ortada 2 demir yolu şeridi olmak üzere toplam 10 ulaşım şeridi olacak.

Köprü, raylı geçiş sisteminin aynı tabliyede olması nedeniyle de dünyada ilk olacak. Genişliği 59 metre, kule yüksekliği 322 metre olan köprü, bu konuda da bir rekor kıracak. Bin 408 metre açıklığa sahip ve toplam uzunluğu 2 bin 164 metre olan köprü, bu özelliğiyle de “üzerinde raylı sistem bulunan dünyanın en uzun asma köprüsü” unvanını alacak.

Yatırım maliyeti 3 milyar dolar olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü özel sektör işletecek. Köprüde, günlük 135 bin “otomobil eşdeğer” trafik geçişi için idare garantisi de bulunuyor.

Yeni köprü ile yılda yaklaşık 1 milyar 450 milyon doları enerji, 335 milyon doları iş gücü kaybı olmak üzere toplam 1 milyar 785 milyon dolarlık ekonomik kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geçiş ücreti otomobiller için 9 lira 90 kuruş

Köprü geçiş ücretleri, Avrupa’dan Asya’ya geçişte otomobillerde 9,90 lira, aks aralığı ve sayısına göre ağır tonajlı araçlarda 13,20 liradan başlayacak. Asya’dan Avrupa’ya geçişler ise ücretsiz olacak. Köprünün bağlantı yollarının ücreti ise kilometre başına 8 sent (24 kuruş) olarak belirlendi. Ücretler, 2 Ocak 2017’ye kadar geçerli olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsünde OGS ve HGS’nin yanı sıra vatandaşın köprüye alışmasını sağlamak için nakit para ile geçiş imkanı da sunulacak. Ancak sonraki süreçte nakit geçiş kaldırılacak.ncak sonraki süreçte nakit geçiş kaldırılacak.

İstanbul, AA