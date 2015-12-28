Yeni Binalar Yapılacak

Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliği ile Cengiz Topel caddesinde yıkılan Gündüz ve Tunay apartmanlarının yerine yenileri yapılıyor. 2011 yılında önceden boşaltılan bir binanın kendiliğinden yıkılması üzerine, bitişiğindeki diğer binanın da riskli olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasının ardından, hak sahiplerinin yaşadığı mağduriyet, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gayretleriyle çözüme kavuşturuldu.

Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre; hissedarlar ile birlikte meydana gelen hukuki sorunların çözümünde önemli rol oynayan Büyükşehir Belediyesi, yıkılan 2 binanın yerine yeniden 2 bina yapılarak hak sahiplerine verilmesi için proje hazırlayarak, TOKİ ile protokol imzaladı. Yapılan protokolün ardından TOKİ, 7 kattan oluşan 10 dükkan ve 34 dairenin yapımı için ihale yaptı. Yapılan ihale sonucunda ihaleyi kazanan firmaya 11 Aralık 2015 tarihi itibariyle yer teslimi yapılacağı bildirildi.

Yapılan ihalede iş süresinin 1 yıl olduğu belirtilerek, 2016 yılı sonunda 2 binanın da tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Mayıs 2011 tarihinde yıkılan, ancak resmi prosedürlerden dolayı bir türlü yapılamayan binalar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın bizzat takip etmesiyle çözüme kavuşturuldu. Kat malikleri, sorunun çözümü için zaman zaman Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ederek, yardım talep etmişlerdi. Sorunların çözümü için gerekli çalışmaları yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yeni konutlar için mimari projeleri hazırlayarak, TOKİ’nin onayının alınmasına müteakip, konut ihalesinin TOKİ tarafından yapılmasını sağladı.