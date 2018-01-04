“Yeni Ekibi Kutluyorum”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Ömer Nakir”e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Gürkan, ülkenin geleceğinin gençler olduğunu söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanlığına seçilen Ömer Nakir’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, başarılar diledi. Ziyarette konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, gençlerin ülkemiz için önemine dikkat çekerek, “Ak Parti Gençlik kollarında olmaktan büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Gençlik kollarımız 2002’den buyana 5 genel seçimde, 3 yerel seçimde, 3 referandum ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde Malatya’da destanlar yazan bir teşkilatımız. Gençlik kollarımız yeni kan tazelediler. Yeni seçilmeleri hasebiyle ben kendilerine hem hayırlı olsun, hem başarılar dilemek için bu ziyarette bulundum. Gençlik kollarımızın yeni ekibini kutluyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizler bir ekip halinde gerek gençlik kollarımız, gerek kadın kollarımız olsun, gerek ana kademe teşkilatımız olsun, ilçe başkanlığımız olsun, il teşkilatımız olsun birlik ve beraberlik içerisinde 102 mahallemizin her sokağında, her köşesinde tüm arkadaşlarımız ile birlikte ve belediyenin tüm teşkilatı ile birlikte yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bunun geri dönüşümünü vatandaştan alıyoruz. Ben başta gençlik kolları başkanımız olmak üzere yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum.” dedi.

AKP Battalgazi Gençlik Kolları Başkanı Mahmut Ömer Nakir ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Sayın Battalgazi Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, Ak Parti Battalgazi Gençlik Kolları Başkanımıza teşriflerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bizlerde Ak Parti Battalgazi ailesi olarak ilçe başkanlığımız olsun, kadın kollarımız olsun, gençlik kollarımız olsun her zaman Selahattin Gürkan başkanımızın destekleri her zaman yanımızda olmuştur. İnşallah bundan sonraki süreçte elimizden gelen gayretle Battalgazi Belediye Başkanımızla istişare halinde olup, çalışma ve gayretimizi sürdüreceğiz. Bu ziyaretleri için şahsım ve teşkilatım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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