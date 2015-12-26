“Yeni Kanun Çalışması Var”



Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Üyesi Birol Erdem, “Yeni bir Torba Kanunu çalışması var. Bu kanunun içinde özellikle mahkemelerimizi önemli ölçüde meşgul eden çeklerle ilgili önemli düzenlemeler olacak büyük bir ihtimal” dedi.



Adalet Günü etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi, Malatya Adliyesi ve Malatya Barosu işbirliği ile bir sempozyum düzenlendi. İnönü Üniversitesi Turgut Özal kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan sempozyuma Vali Vekili Abit Öztoprak, Belediye Başkan Yardımcısı Ertan Mumcu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, HSYK Üyesi Birol Erdem, Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın, Malatya Adli Komisyon Başkanı Orhan Erdim, Malatya Adliyesi’nde görevli çok sayıda hakim ve savcı, Baro Başkanı Eyüp Kutlubay ile fakülte dekanları ile öğrenciler katıldılar.



Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muzaffer Sayın yaptığı açılış konuşmasında, “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, kurulduğu günden bu yana, hemen hemen her kesim tarafından ciddi şekilde eleştirilmiştir. Bu bağlamda, üye sayısının az olması, üyelerin sadece yüksek yargıdan gelmesi, hakkında karar aldığı ilk derece hakim ve savcılardan hiç bir temsilcinin kurulda yer almaması, kurul kararlarının yargı denetimine tamamen kapalı olması, kurul kararlarının yargı kararına tamamen kapalı olması, kurul kararlarına karşı etkili iç itiraz sisteminin öngörülmemiş olması, Hakim ve Savcıların denetlenmesinde ve soruşturmasında Adalet Bakanının yetkili olması, Adalet Müfettişlerinin bakan tarafından atanması, Adalet Bakanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı’nın kurulda yer alması, kurulun kendisine ati bir sekretaryasının, binasının ve bütçesinin bulunmaması gibi hususlar kamuoyu da eleştiri konusu olmuştu. Kurul, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kamu tüzel kişisi olarak teşkilatlandırılmış olup, yine idari özerkliğin gereği olarak sekretarya işlerini yürütmek üzere kurula bağlı bir genel sekreterlik kurulmuştur. Eski hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu döneminde kurulun hiç bir kararı yargıya taşınamaz bir pozisyonda iken, yeni düzenleme ile genel kurulun ve dairelerin meslekten çıkarma cezasına ilişkin kararlarının yanında, başkanın tek başına yaptığı işlemler ve aldığı kararlara karşıda yargı mercilerine başvurulabilecektir. Böylece yeni Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun yapısı ile yargı bağımsızlığı güçlendirilmiş, yargının tarafsızlığı sağlanmış, kurul, özerk bir yapıya kavuşturulmuş, hukuk devletinin güçlendirilmesine yönelik ileri adımlar atılmış, kurul geniş tabanlı temsil esasına göre yeniden yapılandırılmıştır” dedi.



HSYK Üyesi Birol Erdem ise yaptığı konuşmasında, “Biz Yüksek Kurul olarak göreve başladığımızdan hemen sonra Anayasa’nın bize vermiş olduğu zorunlu görevlerimizin yanında, biz önceki kuruldan oldukça ağır bir işi yükü aldık. 500’e yakın disiplin dosyası, 1000’den itiraz terfi ile ilgili inceleme talebi dosyası önümüzde duruyordu. Hem bunları sonuçlandırmak için bir gayret göstermemiz gerekiyordu, hem de yargıdaki birikmiş sorunları çözmek için bu konuda inisiyatif almış kurumlara öneriler götürmeyi arzu ettik. Bu amaçla 16 bölgede bölge analiz çalışmaları, yargıda durum analizleri çalışmaları adı altında toplantılar düzenledik” diye konuştu.



Çek gibi mahkemelere intikal eden sorunların adliyelere taşınmadan çözümü için yeni bir kanun çalışması yapıldığını söyleyen Erdem, “Yeni bir Torba Kanunu çalışması var. Bu kanunun içinde özellikle mahkemelerimizi önemli ölçüde meşgul eden çeklerle ilgili önemli düzenlemeler olacak büyük bir ihtimal. Bu şekilde yargıya gelmeden çözebileceğimiz hususları, yargının dışına çıkartmak suretiyle, gelmeden çözmek suretiyle ve alternatif uzlaşma gibi, yargı dışı çözüm yollarını da geliştirmek suretiyle yargının yükünü azaltmak istiyoruz. Buradaki bir hedefimizde şu, gerçekte yargı tarafından bakılacak konuların iyi bir şekilde incelenmesini sağlamak ve daha sağlıklı ve daha hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasıdır. Şuanda AİHM Mahkemesi’nde en çok gelen sıkıntı, makul yargılama süresinin ihmal edilmesidir. Bizde bu anlamda çok yönlü bir çalışma yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi yargıya gelen iş yükünü azaltmak, bir diğeri de adliye ve hakim ve savcı sayısını arttırmaktır. bunlar çok hızlı olmuyor. 2010 yılı içerisinde 1100 tane hakim ve savcı sınavları yapıldı. Hakim ve savcı sayısını en az ikiye katlamamız gerekiyor. bu sayı arttırmalıyız. Yargıya gelen iş yükünü azaltmalıyız. Adliye sayılarımızı arttırmalıyız” diye konuştu.



Sempozyumda İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Şenocak’ın başkanlığındaki sempozyum oturumuna konuşmacı olarak Baro Bşakanı Eyüp Kutlubay, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hayri Keser, Malatya İdare Mahkemesi Başkanı Ragıp Atlı, Malatya İş Mahkemesi Başkanı Fehmi Özdemir katıldılar.

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