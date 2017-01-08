Yeni Kaymakamı Ziyaret Ettiler

Yazıhan Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi YEKSAM Yönetim Kurulu Üyeleri Yazıhan Kaymakamı İdris Akça’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Çorum Bayat ilçe kaymakamlığından Malatya Yazıhan kaymakamlığına atanan İdris Akça’ya göreve başlaması dolayısıyla bir ziyaret gerçekleştiren YEKSAM Yönetim Kurulu Başkanı Onur Güneş, Yönetim Kurulu Üyeleri Sinan Cavlak, Vahap Altunok, Erol Yiğit, Veysel Güler ve Hüseyin Polat yeni görevinin hayırlı olması dileklerini iletti. Ziyarete, YEKSAM Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk’te eşlik etti.

1 Aralık 2016 tarihli Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Yazıhan’a ataması yapılan Bingöl Solhan doğumlu Kaymakam İdris Akça ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yazıhan, gelişmeye açık bir ilçemiz. Şahsım, kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımız, halkımız ve Yazıhanımızın gelişmesine katkı sunmaya gayret eden sizlerle birlikte bu gelişimi sürdürme konusunda elimizden geleni yapacak ve netice alacağımıza inanıyorum. Her konuda istişare etmenin faydalı olacağı inancındayım. Dolayısıyla sizlere her zaman kapımız açıktır.” dedi.

Yazıhan Eğitim Kültür ve Sosyal Araştırmalar Merkezi’nin çalışmaları hakkında bilgiler veren Başkan Onur Güneş ise, “Sayın Kaymakamımızın ilçemizin gelişimi konusundaki istekliliğini görüyoruz. Bir sivil toplum örgütü olarak sizlerin her zaman yanında olacak, çalışmalarınıza katkı sunmaya çalışacağız.” dedi.

YEKSAM ziyareti sırasında Darende Kaymakamı Ali Türk’de İdris Akça’ya bir ziyaret gerçekleştirdi. Hem Yazıhan’ın hemde Darende’nin şehirlerarası yol güzergâhında bulunmasının artılarının değerlendirildiği ziyaret yaklaşık 45 dakika sürdü.

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