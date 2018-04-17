Yeni Kütüphane İçin Protokol İmzalandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nü temsilen Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü arasında ‘Malatya Yeni İl Halk Kütüphanesi’ yapımı için protokol imza töreni düzenlendi.

Protokol imza törenine, Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu katıldı.

Çakır: Malatya Eğitime ve okumaya önem veren bir ildir

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarından yaklaşık 10 bin m2 alan üzerine inşa edilecek olan yeni İl Halk Kütüphanesi protokol imza töreninde kısa bir konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya’nın geçmişten günümüze eğitime ve okumaya büyük önem veren bir il olduğunu söyledi.

Başkan Çakır, Kitap Fuarına gösterilen ilginin Malatyalıların okumaya ne kadar önem verdiğinin bir göstergesi olduğunu belirterek, “Mevcut İl Halk Kütüphanesi hem fiziki açıdan yetersiz hem de ihtiyaçlara cevap veremeyecek bir konuma gelince, Malatyamıza yeni bir kütüphane yapılması ihtiyaç haline geldi. Sayın Valimizin öncülüğünde yer tahsisi gerçekleştirilmişti. Yeni İl Halk Kütüphanesi için belirlenen yer; Büyükşehir Belediyemiz ile Sanat Merkezi arasında kalan alan. Büyükşehir Belediyesi olarak bu bölgede yapmış olduğumuz çalışmalarda bölgeyi Kültür Adası’na dönüştürmüştük. Bu alana yeni bir kütüphane yapılacak olması da isabetli bir karar oldu.

Yeni kütüphane ile ilgili olarak detaylı ve örnek bir proje hazırlandı. Klasik bir kütüphane haricinde çok amaçlı olarak kullanılabilecek sergi salonlarıyla, kafeteryasıyla öğrencilerimize 24 saat hizmet verebilecek bir kütüphaneyi Malatya’mıza kazandırmış olacağız. Yeni Kütüphanemizin Malatya’mıza önemli bir değer katacağına inanıyorum. Kütüphane yapımına Malatya Büyükşehir Belediyemizinyanısıra bir işadamımızın katkısının olması, ayrıca Kültür Turizm Bakanlığımızın projenin geri kalan kısmını üstlenmesi ile birlikte bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.“ dedi.

Yeni Kütüphane projesinin gerçekleşmesi ile birlikte Kernek meydanında da yeni düzenlemelerin yapılacağını ifade eden Başkan Çakır, “Bu projenin gerçekleşmesi ile birlikte kent içerisinde de ciddi bir düzenleme fırsatı olacak. Kernek Camimiz ihtiyaca cevap verememekte. Mevcut kütüphanenin oradan kaldırılması ile birlikte Kernek Meydanının genişlemesi, Camii alanının genişletilmesi fırsatı da doğmuş oluyor.” şeklinde konuştu.

Kaban: Kitabın yurdu, evi kütüphanelerdir

Malatya Büyükşehir Belediyesinin hazırlanan projede hiçbir emekten kaçınmadığını belirten Vali Ali Kaban ise, “Günümüzde internet ve bilgisayara dayalı sistemle sanal âleme geçmiş olsa da kitabın kendi içerisinde ayrı bir yeri vardır. Kitabın yurdu, evi de kütüphanelerdir. Kütüphaneler aynı zamanda o ilin prestijidir. Malatya’nın büyüklüğüne, tarihine, kültürüne, geçmişine yakışan bir bina, yakışan bir proje hazırlanmış. Bütün emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yeni ‘İl Halk Kütüphanesinin’ yapımı ile ilgili protokol; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu ve Vali Ali Kaban tarafından imzalandı.

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