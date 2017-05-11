“Yeni Malatya ve Sivas’a Hayırlı Olsun”

TRT SPOR TV futbol yorumcusu Tanju Çolak, Spor Toto 1. Lig’de kıyasıya devam eden şampiyonluk yarışında kader maçlarının oynanacağı son iki haftaya girilirken Süper Lig’e yükselecek iki takımın Evkur Yeni Malatyaspor ve Sivasspor olacağını söyledi.

Salı gecesi (dün) yayınlanan Lig Raporu Programı’nda, Spor Toto 1. Ligi’nin zirvesindeki mücadeleyi değerlendiren Tanju Çolak, “Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’a hayırlı olsun. Onlar artık Süper Lig’de. Şampiyon olan Yeni Malatyaspor ve Sivasspor’a hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Ligde 3. sıradaki Eskişehirspor’a doğrudan Süper Lig’e çıkma yolunda şans tanımayan Tanju Çolak, Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli’nin “Şartlar biz play-off’a götürse bile, biz play-off’dan bu lige (süper lig) çıkacağız ve verdiğimiz sözü tutacağız” şeklindeki açıklamasını ise, “İnşaallah öyle olur. Çünkü Eskişehirspor taraftarıyla, kulübüyle büyük bir camia” sözleri ile değerlendirdi.

Çolak, Şubat ayında Yeni Malatyaspor yönetimini uyarmıştı

Mustafa Denizli’yi teknik direktörlük görevine getirmesinden sonra 16 Şubat tarihinde TRT SPOR’daki programında Eskişehirspor’un bu transferine dikkat çeken Tanju Çolak, “Buradan lider Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı’na sesleniyorum… Araştırın, soruşturun, Mustafa Denizli neden Eskişehirspor’a gönderildi, kim yolladı, neden yolladı? Araştırın” şeklinde konuşarak, Denizli transferinin, futbol dünyasının yönetenlerce özel olarak kurgulandığını ifade etmişti.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com