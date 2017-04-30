“Yeni Malatyaspor Şampiyonluğa Daha Yakın”

TRT Spikeri Yalçın Yeşilyurt Belediyesinin ev sahipliğinde TSYD Malatya Temsilciliğinin konuğu olarak, tecrübelerini Malatya spor basınıyla paylaştı.

Yeşilyurt Belediyesi ve TSYD Malatya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen tecrübe paylaşım toplantısı nedeniyle Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Kernek Şelale Restoranda akşam yemeği verdi. Yemeğe Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TRT Spikeri Yalçın Çetin, TRT Yönetmeni Hakan Aldemir, TRT Canlı Yayın ekibi, TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, Malatyaspor eski yöneticisi Ali Cengiz ve yerel medya temsilcileri katıldı.

TSYD Malatya Temsilcisi Vahap Güner, Yeni Malatyaspor-Göztepespor maçını anlatmak üzere ilimize gelen Yalçın Çetin’i Tecrübe paylaşım toplantısı için davet ettiklerini, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın verdiği akşam yemeği ile tecrübe paylaşım toplantılarının daha da anlam kazandığını bu nedenle Başkan Polat’a teşekkür etti.

Yeni Malatyaspor’a 300 bin liralık yardımda bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, “TSYD Malatya Temsilciliğimiz ve medya mensuplarımız güzel çalışmalar yapıyor. Yalçın Çetin Üstadımız Malatya’ya geldiğini öğrenince onu Malatya’da ağırlamak ve görüşlerinden yararlanmak bizleri mutlu eder. Kendilerine teşekkür ediyorum. Yeni Malatyaspor şampiyon olacak ve şehrimiz daha da önemli hale gelecek. Hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Malatya’nın bir futbol kenti olduğunu kaydeden TRT Spikeri Yalçın Çetin “Malatya’ya daha öncede gelmiştim, TSYD Temsilciliğinin düzenlediği toplantıda çok önemli bir sohbet etme imkanı bulmuştum. Dinamik ve futbol sevgisi ıle dolu arkadaşlardan bende çok yararlandım. Yeni Malatyaspor adım adım hedefe yaklaşıyor, Göztepe galibiyetiyle de zirveye daha da yerleştiler. Bundan sonra ikinci takım için mücadele daha da çekişmeli olabilir. Şampiyonluk Malatya’ya çok şeyler getirebilir. Ancak Süper lig, bu ligden çok farklıdır. O nedenle kulüp profesyonelce, futbol bilenlerce yönetilirse süper ligde de kalıcı olur. Malatya basınını süper lige hazırlandığını görüyorum. Bu toplantılar bunu gösteriyor. Malatya kenti artık takımlarını daha da sahiplenmelidir” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, TRT Spikeri Yalçın Çetin’e Yeşilyurt Belediyespor’un forması ile kayısı hediye etti. Başkan Polat, TRT Yönetmeni Hakan Aldemir’e de kayısı hediye etti.

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