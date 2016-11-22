“Yeni Tecrübeler Yorar Ama..”

Dağcılık sporcusu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu (BESYO) Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Güçlü Özen, “Yeni tecrübeler edinmek sizi yorar, terletir ama görüş açınızı artırır. Daha farklı, daha fazla şey görmek istiyorsanız size vaat edilmiş cennetten çıkıp, vaat edilmemiş olanı aramanız gerekiyor” dedi.

Aconcagua, Kilimanjaro, Elbruz Dağlarına tırmanarak, 3 kıtada tırmanış gerçekleştiren Özen (soldaki), İnönü Üniversitesi BESYO öğrencileriyle deneyimlerini paylaştı.

“DOĞA SİZE ÇÖZÜM ÜRETMEYİ ÖĞRETİR”

Özen, öğrenebilmenin karşılığının olduğunu belirterek, “Hiç yapmadığınız bir etkinliği yaparken kaygılanıp, endişelenebilirsiniz. Göz bebekleriniz büyür. İlk tecrübenizi düşünün, size bir şeyler öğretir. O terlemeniz, korkmanız size bir şeyler öğretebilmesinin bedelidir. Bütün bunları da nasıl yapıyorsunuz, yeni tecrübeler edinerek. Yeni tecrübeler edinmek sizi yorar, terletir ama görüş açınızı artırır. Daha farklı, daha fazla şey görmek istiyorsanız size vaat edilmiş cennetten çıkıp, vaat edilmemiş olanı aramanız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Doğa deneyiminin insanlara farklı bir bakış açısı kazandırdığını ifade eden Özen, “Öğretmenlikten mezun oldunuz. Burada çok güzel bir spor tesisinde çok güzel malzemeler ile en uygun koşullarda eğitim aldınız. Yarın atanıp, gittiniz. Siz eğimi böyle aldınız ama malzeme yok, öğrenci çok isteksiz olabilir, ebeveynler ilgisiz olabilir. Kalorifer yok, belki soba var. Çözüm üretebilmek, doğa bize bunu öğretir” diye konuştu.

“DOĞAYA KARŞI ÜSTÜNLÜK KURAMAZSINIZ”

Özen, doğaya karşı üstünlük kurulamayacağını kaydederek, şunları söyledi: “Hepimiz birey olarak çok kıymetliyiz ama kendimizi o kadar yukarı da görüyoruz ki karıncaların binlerce yıldır yaptığı yapıyı biz şuanda yeryüzünde koskocaman büyük makinelerle yapıyoruz. Ama onlarla hükmetmekte hiçbir veyis görmüyoruz. Onlar doğası gereği yapıyorlar. 6 milyar insandan birisiyiz, vahşi doğa bize bunu hatırlatır. Maalesef yaşadığı habitatı yok eden tek insandır. Doğa bize başarı ve başarısızlıktan çok asıl olanın etkinliğe katılmak olduğunu öğretir. Gelecekte spor branşıyla ilgili bir yerde çalışırsanız, spor yöneticisi, beden eğitimi öğretmeni olabilirsiniz, küçük yaş gruplarıyla karşılaşacaksınız. Sporda rekabet, bir tarafa üstünlük kurmak var. Hiçbir zaman doğaya karşı üstünlük kuramazsınız. Bunu da öğrenmek iyi bir şeydir. Kendi sınırlarınızı öğrenmek ama çok iyi bir deneyim elde edersiniz.”

“YAĞMUR HEPİMİZİ ISLATIR”

Doğanın faydaları hakkında da bilgiler aktaran Özen, “Beş parmağın beşi bir değil, bazıları daha uzun, bazıları daha kısa. En kısa gibi gözüken, teknolojinin gelişmesini sağlayandır. En kısa parmak karşılama parmağıdır. Herkesin mutlaka yapabileceği bir şey var. Doğa bize bunu öğretir. Düşünün buradan yürüyüşe gittik, bazı arkadaşlarımızın kondisyonu çok iyi, ben engelli de olabilirim ya da kondisyonum zayıf. Şampiyon olunmaz, şampiyon doğulur. Ben şampiyon olarak doğmadım. Yağmur yağdığında der mi ‘bu arkadaşın kondisyonu çok iyi onu ıslatmayayım.’ Hepimizi ıslatır. Hepimize ayrı öğrenme deneyimi verir. Yapılan çalışmalar göstermiş ki bu tip etkinliklere katılmak; problem çözme, zaman yönetimi, hedef koyma, planlama, kaynakları etkin kullanma gibi birçok alanda kişisel gelişime yol açıyor. Bir yarış değil, sadece bir etkinlikten elde ettiğiniz deneyim. Deneyim niye önemli? Zaman sadece armutları olgunlaştırır. Zaman geçti, 4 sene geçti, üniversiteyi bitirdiniz. Eğer burada gerekli olanları alıp cebinize koymadıysanız, herhangi bir olgunlaşma olmadan gidiyorsunuz” şeklinde konuştu.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi