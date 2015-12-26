‘Yeniden Düzenlenmeli’

Türk-İş Malatya Temsilcisi Servet Akbudak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın yeniden düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Akbudak, Türk-İş’e bağlı sendika temsilcileri ile birlikte Tekgıda-İş Sendikasında basın toplantısı düzendi. Akbudak, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının sosyal güvenlik hakları bakımından çalışanlar arasında var olan farklılıkların daha da büyümesine neden olduğu gibi çoğu haklarımızı daha da geriye götürmektedir. Örneğin bugünkü aylık prime esas kazanç alt sınır dikkate alınarak hesaplanacağından, işçiler ile kendi hesabına çalışanların emekli aylıkları 203 YTL’ye düşecek iken devlet memurlarının emekli aylıklarının alt sınırı 696 YTL düzeyinde olacaktır. İşçiler ile kendi hesabına çalışanlar muayene ve tedavi olmak için katılım payı öderken, memurlar ödemeyecek” dedi.

Akbudak, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tasarısı ile kazanılmış çoğu hakkın geriye götürüldüğünü söyledi.