“Yepyeni Bir Yeşilyurt İçin”

Saadet Partisi’nin Yeşilyurt Belediye Başkan Adayı Mimar Yaşar Köksal, seçim çalışmalarına devam ediyor. esnaf ziyaretleri ve mahalle toplantılarına katılan Mimar Köksal; ortaya koyacağı projelerle Yeşilyurt’un yeni sınırları içersinde ciddi dönüşüler yapmayı planlıyor.

30 Martta yapılacak olan Yerel Seçimlerde Saadet partisinin merkez Yeşilyurt ilçesinden Belediye başkan adayı olan Mimar Yaşar Köksal, seçim çalışmaları kapsamında mahalle toplantıları, esnaf ve sivil toplum örgütleri ziyaretlerine devam ediyor.

Gerçekleştirdiği her toplantıda projelerini de anlatan Mimar Köksal, yerel seçimlerde halkın kendilerini göreve getirmeleri halinde, “Toki bölgesinde mevcut problemlerin çözümü için ilgili müteahhit firmalar ile konuşacağız. Eğer onların yapması gerekiyorsa, onlara yaptıracağız, yok bizim yapmamız gerekiyorsa süratle mevcut sorunları çözeceğiz. Kentsel dönüşümü vatandaşa işkence haline getirmeden önce pilot bölgeler belirleyerek uygulayacağız. Çevre yolunun altı için özellikle Yeşiltepe’yi farklı bir çehreye büründüreceğiz. İstasyon civarından bir üçüncü köprü ile o bölgenin şehir ile daha kısa sürede entegresini sağlayacağız. Yeni sınırlar ile Yeşilyurt’a katılan Belde ve belediyelerin meydanlarını bu yörede yaşayan insanlarımıza yakışır, hale getireceğiz. dinlenme yerleri ile rekreasyon alanları ile her beldemize meydanlar ve parklar kazandıracağız. Beylerderesi vadisini şehrin en prestijli alanı haline getireceğiz. Yeşilyurt’un yeşil dokusunu koruyup, hobi bahçeleri ile yayla turizmi ile seyir tepeleri ile inşallah yepyeni bir yeşilyurt inşa edeceğiz” dedi.