Yeşilyurt Belediyesi’nden Yaz Akademisi

Yeşilyurt Belediyesi Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde lisans, lisans üstü ve doktora eğitimi gören üniversiteli öğrencilere yönelik başlatılan Yaz Akademisinin açılış töreni yapıldı.

Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi Faaliyetleri ve Yaz Akademisi açılışında Sebahattin Zaim Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Canatan “Çok Kültürlülük ve Birlikte Yaşama”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Sambur ise “Medeniyet ve Kültür” konularında sunum yaptılar.

Bostanbaşı Mahallesi Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkez binasının seminer salonunun da düzenlenen açılış törenine Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcıları, Birim Müdürleri, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, Yeşil Yurt İnşaat Genel Müdürü Selahaddin Üzmez, akademisyenler ve üniversiteli öğrenciler katıldı.

ÇOBANOĞLU, “TEMEL AMACIMIZ; ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLAMAK”

Yaz Akademisiyle ilgili bilgiler veren Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi Koordinatörü ve Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu, dört hafta sürecek eğitim çalışmalarına 40 öğrencinin katılacağını ifade etti.

Malatya İnönü Üniversitesi başta olmak üzere Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bir çok kentten davet edecekleri akademisyenlerin öğrencilere destekleyici eğitimler vereceğini belirten Çobanoğlu, “Lisans ve lisansüstü eğitim alan öğrencilerimizin bilgilerini artırmalarına yardımcı olmak adına başlattığımız eğitim çalışmalarımız dört hafta sürecek. Ardından yıl içerisindeki bu çalışmalar devam edecek. 10 hafta birinci dönem, 10 hafta ikinci dönem olmak üzere hafta sonları üniversiteli öğrencilerimize hizmet vereceğiz. Öğrencilerimizi belli bir alan branş üzerinden değil, hangi bölümde olursa olsun tüm öğrencilerimizin faydalanabileceği eğitimler verilecek. Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat’ın destek ve talimatıyla başlattığımız bu eğitimler başta öğrencilerimiz olmak üzere ilimize ve ülkemize katkı sağlayacaktır. Biz burada en önemli yatırımı gerçekleştiriyoruz ve insana yatırım yapıyoruz. Eğitim faaliyetlerimize destek veren tüm akademisyenlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Programın açılış konuşmasını yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, eğitim ve bilgiye yatırım yapmayan toplumların geleceğe umutlu bakamaya cağına vurgu yaptı.

BAŞKAN POLAT, “EN KIYMETLİ HAZİNE; BİLGİDİR”

Yeşilyurt Belediyesinin eğitime sınırsız destek verdiğini hatırlatan Polat, “Bilgi ile kuşanan, okuyan, eğitimli toplumların önü her zaman açıktır. ‘Bir yıl sonrasını düşünüyorsanız tohum ekiniz, on yıl sonrasını düşünüyorsanız ağaç dikiniz, yüzyıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz” diye bir söz var, işte biz eğitime bu pencereden bakıyoruz. En kıymetli hazine bilgidir. İslam Ümmetinin geri kalmasının tek sebebi bilgi ve eğitimden uzak kalmasıdır. İslam medeniyeti dünyaya çok farklı alanlarda bir çok katkılar sağlamıştır. 20.inci yüzyıl itibariyle ne yazık ki tıp, coğrafya, astronomi başta olmak üzere bir çok eser kazandıran büyüklerimizin isimlerini toplum olarak bilemeyecek duruma geldik. Bizim bütün hazinemiz ve servetimiz Batı’ya mal oldu. Bunun nedeni, bilgiden geri kalmamızdır. Batı toplumu detaylı konuları araştırırken İslam Ümmeti ise kendi içerisinde çok acı konularla meşgul oluyor. Bilgiyi ve eğitimi elinde bulunduran milletler dünyanın gidişatına her zaman yön verir. Okursak, araştırırsak geçmişte dünyanın dört bir tarafına adalet, imar, ilim, irfan, felsefe götürmüş, fetih ettiği yerlere üniversiteler kurmuş bir neslin torunları olarak yeniden bunu başarabiliriz. Sadece çok çalışacağız, inanacağız ve eğitime önem vereceğiz” dedi.

Başkan Polat, “Yaptığımız tüm çalışmalar sadece kendimize değil, ülkemize ve ümmete katkı sağlayacaktır. Türkiye İslam coğrafyasında çok önemli bir yere sahiptir. İşte 15 Temmuz’da bir grup cuntacı askerlerin giriştiği darbe teşebbüsünü yaşadık. Kendi genlerimizi, toplumumuzu, kültürel zenginliğimizi çok iyi örmeden geleceğe çok iyi bakamayız. İlk emri “Oku” olan bir dinin mensupları olarak aslında bizim farkımızı ortaya koyuyor. Okumak ve araştırmak bizim hem dinimiz hem de kültürel yapımızın bir gerekliliğidir. Cenabı Allah Kuran-ı Kerim’de “İkra” yani “Oku” diye emrederken alan belirlemiyor, okumanın genelini ifade ediyor. Bizler Yaradan Rabbimizin adıyla okursak ister kainatı, ister insanı, ister iktisadı, ister felsefe okursak yaptığımız işte bir nevi ibadettir” dedi.

“Bilgiye yaptığımız yatırım gelecek nesillere yönelik hizmetlerimizdir”

Medeniyet ve Sanat Araştırmaları Merkezi bünyesinde faaliyetlerine başlayan Yaz Akademisinin tüm öğrencilere hayırlı olmasını temenni eden Başkan Polat, “Yıllar sonra buradan yetişen gençlerimiz hem şehrimizin hem de ülkenin geleceğine yön vereceği gibi emsallerini de geride bırakmış olacaklar. Eğitimler yaz ve kış dönemi olarak iki farklı dönem şeklinde gerçekleşecek. Lisans, lisansüstü ve doktora yapan öğrencilerimizin bu eğitimlerden üst seviyede faydalanmalarını temenni ediyorum. Öğrencilerimiz ne kadar uğraş verir ne kadar mücadele ederse derslerinde o kadar başarılı olurlar, bilgi hazinelerini sürekli diri ve canlı tutmaları onların gelecek mesleki hayatlarının o denli parlak olmasını sağlayacaktır. Gençlerimiz sadece kendileri için değil, topluma da faydalı hizmetlerde bulunacaklardır. Öğrencilerimizin araştırma ve inceleme çalışmalarına imkan tanıyoruz, burasının bir okula, ekole dönüşmesini sağlayacağız. İlerleyen zamanlarda uluslar arası deneyime sahip hocalarımızın da bu tip faaliyetlere katılımlarını sağlayacağız. Yaptığımız tüm işler dönemsel ve geçicidir, fakat bilgiye yaptığımız yatırım gelecek nesillere yönelik hizmetlerimizdir. Belediye olarak eğitim çalışmalarına sınırsız destek veriyoruz, çalışmalarımızı bilgiye dayalı yapıyoruz, bundan sonra eğitimsel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTELİ GENÇLERDEN YEŞİLYURT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Eğitim çalışmasına katılan öğrenciler ise, Yeşilyurt Belediyesine bu hizmetinden dolayı teşekkürlerini sundular. İnönü Üniversitesi Halkla İlişkiler-Tanıtım Bölümünden mezun olan Mehmet Ulaş, “İnsanın önce kendi medeniyeti tanıyıp ardından diğer medeniyetlerle ilgili bilgi sahibi olması hayata bakış açısına şekil verecektir. Böyle bir eğitime katıldığım için kendimi şanslı hissediyorum. Burada alacağımız eğitimlerden sonra hayata bakış açımızda mutlaka bir değişiklilik, farklılık olacaktır. Gayet olumlu, faydalı hizmet olarak görüyorum” dedi.

İnönü Üniversitesi İşletme Fakültesi ikinci sınıf öğrencilerinden Eda Tulu ise, “Üniversiteli öğrencilerin derslerini destekleyici şekilde planlanan bu faaliyetten dolayı Yeşilyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Ben açıkçası çok mutlu oldum. Üniversitelerimizde verilen eğitimlere ek olarak buradan gerektiği kadar faydalanmak istiyorum.Hem bizlere hemde geleceğe böylesine yatırım yapılmasından memnun oluyoruz” dedi.

