Türk öykü ve masal yazarı, derleyicisi Eflatun Cem Güney, vefatının 37. yıl dönümünde memleketi olan Malatya’nın Hekimhan ilçesinde düzenlenen panel ile anıldı.

Hekimhan Öğretmenevinde gerçekleşen panele Malatya Valisi Ali Kaban, Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Panelde konuşan Malatya Valisi Ali Kaban, Eflatun Cem Güney’in muhtelif eserlerinin halen kitaplığında bulunduğunu belirterek “Eflatun Cem Güney bir şiir gibi insandı. Merhumun, Eflatun kelimesi, Cem kelimesi ve Güney kelimesi hepsi de kendi başına çok değerli anlamlar içeren şahane kelimeler. Şeker, şerbet gibi olan Türkçe’nin en güzel bir araya gelmiş 3 kelimesi şahane bir isim oluştururdu, unutmamız mümkün değil zaten” dedi.

Kaybettiğimiz değerlerin farkına varılmadığını ifade eden Kaban, “Elimizde çok büyük değerler var. Bunları değerlendiremiyoruz ama böyle diyerek de hayat gitmez. Bu müzenin yapılması için ben her türlü desteği veriyorum, yeter ki bana proje getirin” ifadelerine yer verdi.

Fırat Kalkınma Ajansının çizgi film yapım projesi kapsamında Eflatun Cem Güney’in masallarından çizgi film yapılarak kamu spotu yapılması için mücadele vereceklerinin de altını çizen Kaban, “Şimdi kitapları görünce duygulandım, benim çocukluğumu kitapları onlar, bir halk kütüphanemiz vardı. Oraya giderdik bu tip kitapları okuyarak hakikaten çok şeyler öğrenmiştik. Tekrar biz üzerimize düşeni yapacağız. Eflatun Cem Güney nereli olduğunun hiçbir anlamı yok, kim sahip çıkarsa onundur. Biz sahip çıkacağız bizim olacak” diye konuştu.

Daha sonra MGTC Başkanı Kemal Deniz’in Moderatörlüğünde panelistler İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ramazan Çiftlikçi ve Sivas Gültepe Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Erhan Paşazade Eflatun Cem Güney’in hayatı ve kişiliği, eserleri ve Türk kültür hayatına katkıları, Anadolu’dan masal örnekleri konuları ile ilgili sunum yaptılar.

Panele sonrası konuklar Eflatun Cem Güney’in doğduğu evde de incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldılar.

iha