Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Yıldırım 2 Eve Hasar Verdi

Yıldırım 2 Eve Hasar Verdi
  • 19.05.2017
  • 0

Malatya’da 2 evin çatısına yıldırım düştü. Kimsenin şans eseri yaralanmadığı olayda evlerin çatılarında hasar oluştu.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi Ali Kuşçu Sokakta öğlen saatlerinde yaşanan olayda aniden bastıran sağanak yağış sonrası bitişik iki evin çatısına yıldırım düştü. Olay sırasında şans eseri kimse yaralanmazken evlerin çatısında ve güneş enerjilerde hasar oluştu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerince inceleme yaparken Melekbaba Mahallesi Muhtarı Ali Demir, “ Üzücü bir olay ancak tek sevindirici taraf kimsenin yaralanmamasıdır” dedi. Yıldırımın isabet ettiği her iki evin sahiplerinin de maddi durumlarının kötü olduğunu ifade eden Demir, yetkililerden ailelere yardım yapılması konusunda destek istedi.

Muhtar Demir, yıldırım düştüğü esnafa her iki evde de toplam 10 kişinin olduğunu belirterek olayda olası bir yaralanma ve can kaybının yaşanmamasından dolayı olayın ucuz atlatıldığını söyledi.

iha

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."