Yıldızlar Basketbol Maçları
Malatya Yıldız Erkekler Basketbol Play- off karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar günleri Atatürk Spor Salonunda yapıldı.
Oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
CUMARTESİ GÜNÜ
Malatyaspor- Gençlerbirliği : 51-58
Turgut Özal And.L.- Malatya Mavi Boğaziçi Spor: 59-71
PAZAR GÜNÜ
Turgut Özal And.L. – Gençlerbirliği: 54- 78
Malatyaspor – Malatya Mavi Boğaziçi Spor: 60-69
Play-0ff müsabakaları devam edecek.
Fotoğrafta Malatyaspor ile Malatya Mavi Boğaziçi Spor takımları arasındaki maçtan bir enstantene.
HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE
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