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Malatya Haber -

Yıldızlar Basketbol Maçları

Yıldızlar Basketbol Maçları
  • 27.12.2015
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Malatya Yıldız Erkekler Basketbol Play- off karşılaşmaları Cumartesi ve Pazar günleri Atatürk Spor Salonunda yapıldı.

Oynanan müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

CUMARTESİ GÜNÜ
Malatyaspor- Gençlerbirliği : 51-58
Turgut Özal And.L.- Malatya Mavi Boğaziçi Spor: 59-71

PAZAR GÜNÜ
Turgut Özal And.L. – Gençlerbirliği: 54- 78
Malatyaspor – Malatya Mavi Boğaziçi Spor: 60-69

Play-0ff müsabakaları devam edecek.

Fotoğrafta Malatyaspor ile Malatya Mavi Boğaziçi Spor takımları arasındaki maçtan bir enstantene.

HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE

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