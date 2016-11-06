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YMS U-21’in Golü Kaleci Abdulsamed’den

YMS U-21’in Golü Kaleci Abdulsamed’den
  • 06.11.2016
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U-21 PAF Ligi’nde Yeni Malatyaspor ile Ümraniyespor takımları, Orduzu Pınarbaşı Stadı’nda karşı karşıya geldiler. Yeni Malatyaspor, 1-1’lik beraberliği kalecisi Abdulsamed Dumlu’nun kullandığı penaltı golüyle alabildi. Bu skorla 2 puan kaybeden Yeni Malatyaspor U-21 takımı, liderliği de 24 puana yükselen Altınordu’ya 1 puan farkla kaptırdı.

STAD: Orduzu Pınarbaşı

HAKEMLER: Abidin Yıldırım, Mehmet Yılmaz Çalışır, Erkan Akbak  4. hakem Emrah Yücekaya

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Dumlu, Hakan Bezci, Eyüp Uçar, Umut Yılmaz (Dk. 60 Furkan Pekşen), Mehmet Zincirkıran, Ömer Faruk Güleç, Furkan Savucu (Dk. 75 Ömer Faruk Göldağı), Ufuk Ulutaş, Fatih Gürden, Özgür Taylan Ökke (Dk. 90 Cihat Vurmaz),  Furkan Yiğit

TEKNİK DİREKTÖR: Murat Uçkun,

ÜMRANİYESPOR: Sinan Enes Özer, Abdulkadir Yetimoğlu, Cenk Doğan, Samet Rakipoğlu, Recep Çitacı, Abdulkerim Canlı, Kaan Öksüzoğlu (Dk. 57 Tolga Oktay),  Mehmet Aydın, Halis Karanfil (Dk. 85 Yusuf Binici), Burak Şahin, Engin Çakıroğlu (Dk. 78 Talha Bilal Tahtalı)

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Demir

GOL: Dk. 40 Halis Karanfil (Ümraniye), Dk. 82  Penaltı- Abdulsamed Dumlu (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Talha Bilal Tahtalı (Ümraniyespor)

Mehmet GÖRESİYE, malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi

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Yorumlar
  1. Ali Basri Tezel dedi ki:
    7 Kasım 2016, 07:51

    Abdulsamed’i A takımdaki kaleci Hakan yerine deneseler bari.

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