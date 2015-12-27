YMS’ye ‘Yarı Final’ Cezaları

Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Yeni Malatyaspor ile Fethiyespor arasında 28 Mayıs’ta Konya’da oynanan ve Yeni Malatya’nın 4-2 mağlup olarak elendiği play-off yarı final maçından sonra meydana gelen olaylar nedeniyle, kulübe ve başkan Ertan Mumcu ile yönetici Selçuk Günaydın ve kaleci antrenörü Semih Dülger’e ceza verdi.

PFDK’nın 4 Haziran günkü toplantısının tek gündemini Yeni Malatyaspor oluşturdu. Kurulun cezası şöyle açıklandı:

“Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 04.06.2013 tarih ve 89 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

YENİ MALATYASPOR Kulübünün, 28.05.2013 tarihinde oynanan YENİ MALATYASPOR – FETHİYESPOR Spor Toto 2. Lig Play-off müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle takdiren 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Cezaların birleştirilmesi suretiyle YENİ MALATYASPOR Kulübünün, toplam 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü başkanı ERTAN MUMCU’nun, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü idarecisi SELÇUK GÜNAYDIN’ın, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 120 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada YENİ MALATYASPOR Kulübü kaleci antrenörü SEMİH DÜLGER’in, ihraç öncesi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 6 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASI VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ve 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.”