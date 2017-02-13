Yolcu Valizlerinde Kaçak Sigara

Kale ilçesinde iki yolcu otobüsünde yapılan aramada 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kale İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından ilçenin giriş ve çıkışlarında yapılan yol kontrolünde, şüpheli araçlar durdurularak kontrol edildi.

Yapılan denetimlerde iki yolcu otobüsündeki aramalarda, yolculara ait valizlerde 3 bin 750 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Yolcular M.N. ve B.D hakkında idari işlem yapıldı.

AA