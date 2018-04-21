Halk Arenası programı Malatya’da gerçekleştirildi. CHP programa katılan binlerce kişiyle Malatya’da seçim startını verdi.

Halk Televizyonu’nda yayınlanan programın yapımcısı ve sunucusu Uğur Dündar’ın hastalığı nedeniyle katılamadığı ve sunuculuğunu 174 gün tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılan Sözcü Gazetesi Muhabiri Gökmen Ulu’nun yaptığı Halk Arenası Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Salon ve kültür merkezinin bahçesi saatler önce dolarken, salon dışındaki kalabalık bir topluluk programı kurulan led ekrandan izledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın konuk olduğu programda 24 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelere yer verildi. Programa telefonla bağlanan Uğur Dündar Malatyalıların konuksever olduklarını bildiğini belirterek, seçim kampanyası döneminde Malatya’ya geleceğine söz verdi.3 konuğun umut aşıladığını belirten Dündar CHP’nin muhteşem üçlüsü olarak tanımladığını belirterek , “Üçü de her türlü siyasi görevi layığı ile yapacak, bakanlık hatta Cumhurbaşkanlığı yapacak nitelikte insanlar. Veli Ağbaba’yla birlikte olamamaktan dolayı üzgünüm. Veli Ağbaba’nın hayatı çırpınmakla geçiyor. Halkın çıkarları için çırpınıyor. Türkiye’nin milli zenginliklerinin çarçur edilmemesi için hayatı mücadele etmekle geçiyor” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan , “Devletin en tepesindeki makam, kendi tarihine saygı duymayan birileri tarafından işgal ediliyor. 24 Haziran işte bu işgali kurma günüdür. İnönü’nün ismi o ağza yakışmaz. Rehberi ‘keşke Kurtuluş Savaşını Yunan kazansaydı’ diyen Fesli Deli Kadir olanların İnönü’yü anlamalarını beklemiyoruz” dedi.

Tezcan 24 Haziran seçimleriyle ilgili yaptığı değerlendirmede ise; “Yönetemiyorlar. Yolun sonu göründü ve gidecekler. Bugün Erdoğan’ın bürokrasiye verip de yapamadığı bir talimat mümkün mü? Tek adam koalisyonunun sözcüsü Bahçeli’ye söyleyip de yaptıramadığı bir şey mümkün mü? Mümkün değil. OHAL’le parlemantoyu devre dışı bırakıp otoriter güç elinde mi? Yargıya talimat verip haksız yere insanları gözaltına aldırmıyor mu? Paçayı ne zaman kurtarırım diye en uygun zamanı arıyordu. Bugün durum kötü ama 6 ay sonra daha kötü olacağını görüyorlar. Nefesleri 26 Ağustos’a yetişmedi. 24 Haziran’da seçim yapılacak. Biz Salı gününden söyledik. Hodri meydan. 25 Haziran’da yeni bir Türkiye’ye uyanacağız”ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Erken seçim çirkin bir yaklaşım. Acze düşenler erken seçim kararı alır , erken seçim çığırtkanlığı yapmak bu ülkeye ihanettir’ dediğini belirterek “Bizim için erken seçim başımız gözümüz üstünedir. Ne kadar erken giderseniz o kadar memleketin hayrınadır. İki kere iki 5 eder derse, AKP’nin İl Başkanı çıkıp ‘Reis kerrat cetvelindeki tarihi hatayı düzeltti’ diyecek. Kadın kolları, gençlik kolları çıkıp 2 kere 2 beş eder diye sokaklarda dolaşacak. Sen çıkıp çocuğuna 2 gofret alacağın zaman 4 mü vereceğim 5 mi vereceğim diye kafanı karışacak. Adamlar kendi yalanlarını, yolsuzluklarını, siyaset tarihin en yolsuz 4 bakanını savunmayı biliyorlar. Biz doğrumuza, cesurumuza, yiğidimize, adayımıza, ülkemize durmadan sahip çıkacağız. Ve çok yakında, AKP için söylüyorum ,yolcudur Abbas bağlasan durmaz” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Halk Tv’nin ve Halk Arenası’nın ilk kez bu bölgeye geldiğini belirterek, “Tüm Türkiye’ye duygularımızı aktarma fırsatı verdikleri için teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin duayen gazetecisi Uğur Dündar’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.Uğur Dündar’la Halk Arenası ilk kez Uğur Dündar’sız yapılıyor. Bu başarı da Veli Ağbaba’ya nasip oldu.” Dedi.

Malatya sevginin, coşkun, kardeşliğin kenti olduğunu kaydeden Ağbaba, “ Malatya kayısıdır. Ama türlü zorluklarla üretim yapan çiftçileri unutmadan kayısıdır. Malatya geçmişiyle barışıktır. Malatya Ahmet Kaya’dır, Hrant Dink’tir. Kemal Sunal’dır. İlyas Salman’dır, Yasemin Yalçın’dır. Allah şifa versin Kenan Işık’tır. Malatya Şemsi Belli’dir. Ünal Küpeli’dir”dedi.

“Malatya hiç kuşkusuz Turgut Özal’dır. Hepimizin göğsünü kabartan İsmet İnönü’dür” diyen Ağbaba, “ İsmet İnönü’nün isminin anılmaması önemli değildir. Anılmayanı değil, anmayanı küçültür. O ismet İnönü’dür ki, Kurutuluş Savaşının en hareketli günlerinde evladı 2 yaşındaki İzzet’i Malatya’ya toprağa veren İsmet İnönü’dür. O ismet İnönü ki, Malatya Sümer Fabrikası’ndan kendisine hediye edilen 3 metrelik bezin parasını bile verip, mecliste konusu olduğunda makbuzunu göstermiştir. Demokrat Partililer yüzlerini yere eğer. İsmet İnönü’yü 1 Sterline Man adasında şirket kurup 15 Milyon dolarlık iş yapanlar anlayamazlar.”şeklinde konuştu.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel de, Cumhurbaşkanlığı seçimi ve erken genel seçim ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bülten- malatyahaber.com