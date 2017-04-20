YSK Referandum Sonucuna İtirazı Reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), referandumun iptali talebini oy çokluğuyla reddetti.

YSK’da anayasa referandumuna ilişkin yapılan itirazlar görüşülmek üzere bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantının ardından YSK’dan yapılan açıklamada, “Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Halkların Demokrat Partisi (HDP) ve Vatan Partisi tarafından ayrı ayrı Yüksek Seçim Kuruluna sunulan dilekçeler ile 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan anayasa değişikliği halk oylamasını tam kanunsuzluk nedeniyle iptaline ilişkin talepler, bugün saat 10.30’da başlayan YSK, toplantısında görüşülmüş yapılan değerlendirmeler neticesinde her üç talebinde ayrı ayrı oylanmasıyla 10 üyenin ret, 1 üyenin kabul yönündeki oyları ve oy çokluğuyla reddine saat 17.30 itibariyle karar verilmiştir” denildi.

CHP ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRECEK..

CHP Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Yakupoğlu, YSK’nın referandumun iptal edilmesi yönündeki itirazları reddetmesi üzerine kararı Anayasa Mahkemesine götürecekleri söyledi.

CHP’nin YSK Temsilcisi Yakupoğlu, YSK’nın referandumun iptal edilmesi yönündeki itirazlar başvurularını reddetmesi üzerine YSK binası önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yakupoğlu, iç hukuk yollarının YSK tarafından kapatıldığını belirterek, “Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bütün başvuru yollarını tüketmekte kararlıyız. Öncelikle Anayasa Mahkemesi ondan sonrada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar bunu götürmek zorundayız. Çünkü biz ‘hayır’a oy veren yüzde 49 seçmenin kendimize asaleten onlara vekaleten tüm sorumluluğunu taşıyoruz. Bu sorumluluğu da sonuna kadar yerine getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Ankara, iha