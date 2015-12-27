Yunanistan’da İsyan!

Mali krizde olan Yunanistan’da hükümet politikalarını protesto eden onbinlerce gösterici polisle çatışıyor.

Göstericiler parlamento binasına doğru yürürken, ateşe verilen bir bankada 3 kişi öldü bir kişi de kayıp. İstanbul-Atina uçak seferleri de karşılıklı olarak iptal edildi.

Tarihinin en büyük mali krizlerinden birini yaşayan Yunanistan’da göstericiler, başkent Atina’daki Parlamento binası önünde polisle çatışırken, Selanik’te de olaylar çıktı.

Yunanistan’ da isyan

Hükümetin “kemer sıkma” politikalarını protesto eden on binler Parlamento binasının bulunduğu Syntagma Meydanı’nda toplandı.

Protestocular, “Hırsızlar” diye bağırarak güvenlik hattını geçip Parlamento’ya girmeye çalışıyor. Kaldırım taşlarını fırlatan göstericilere Yunan polisi ise göz yaşartıcı gaz ile karşılık veriyor.

Ara sokaklardan Parlamento’ya doğru yürüyen göstericilerin bazı binaları ateşe verdiği bildirildi. Ara sokaklarda polisle eylemciler arasında taşlı sopalı çatışmalar sürüyor ve bankomatlar da ateşe veriliyor.

Göstericilerin, “IMF ve AB bir asırlık sosyal gelişmeyi çalıyor” ve “Krizin bedelini zenginler ödemeli” yazılı pankartlarla hükümeti protesto ettiği bildirildi.

Atina’daki gösteriler sert çatışmalara sahne olurken, Selanik’te de banka ve dükkanlara taş atan eylemcilerle polis arasında çatışma çıktı.

Polis, Atina’daki gösterici sayısını 25 bin, Selanik’tekini ise 20 bin olarak açıkladı. Ancak yabancı haber ajansları gösterici sayısının bu rakamın çok daha üzerinde olduğunu bildiriyor.

“SON YILLARIN EN KALABALIK GÖSTERİSİ”

Hürriyet Gazetesi Atina Muhabiri Yorgo Kırbaki de olaylarla ilgili olarak, “Son yılların en kalabalık gösterisi diyebilirim. Göstericilerin faturayı çalışanlar ödemeyecek şeklinde sloganlar attığı görüldü. Turistler de bu durumda büyük zorluklar çekiyor” dedi.

Sabah saatlerinde başlayan ve geniş çaplı güvenlik önlemleri altında yapılan gösterilerin gün boyunca sürmesi bekleniyor.

ÜLKE GREVDE

Yunanistan’da hükümetin bütçe açığının daraltılması yolunda yaptığı ekonomik reformlar protesto eden kamu ve özel sektör çalışanları genel grev yapıyor.

Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu’nun (ADEDY) dün başlattığı 48 saatlik greve bugün Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu’nun 24 saatlik grevle katılmasıyla birlikte, devlet daireleri, kamu hizmetleri ve okullar kapalı kaldı, hava ve demiryolu ulaşımı tıkandı.

Ülkede hava sahasının kapatılmasıyla iç ve dış istikametlere yapılması programlı onlarca sefer iptal edildi, gemilerin limanlardan ayrılmaması yüzünden anakara ile adalar arasındaki bağlantı koptu.

Grev nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) ile Olympic Havayolları’nın İstanbul-Atina ve Atina-İstanbul seferleri bugün karşılıklı olarak iptal edildi.

Tüm toplu taşıma araçları çalışanlarının mesai boyunca yalnızca 6 saat çalışacaklarını açıklamalarıyla, trafik durma noktasına geldi.

YUNANLILAR NEDEN SOKAKTA

Tarihinin en büyük mali krizlerinden birinin içinden geçen Yunanistan için Avrupa Birliği (AB) ve Uluslararası Para Fonu (IMF) koordinasyonunda 3 yıl vadeli 110 milyar euroluk kurtarma paketi kararı alındı. Ancak, yardım karşılığında Atina hükümetinden sıkı kemer sıkma önlemleri alınması istendi.

Yunanistan açıkladığı kemer sıkma planında, kamu sektöründe çalışanların ve emeklilerin maaşlarına üç yıl zam yapılmaması, çalışanlara yapılan ek ödemelerde indirim yapılması ve iki ay önce yüzde 10 artırılan KDV’nin yüzde 10 oranında daha artırılması gibi tedbirler alınacağını duyurmuştu.

3 KİŞİ, ATEŞE VERİLEN BANKADA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yunanistan’da hükümetin kemer sıkma

uygulamalarına karşı düzenlenen ve çatışmaya dönüşen protesto gösterisi sırasında

bir bankanın yandığı, bankadaki 3 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Fransız haber ajansı AFP, göstericilerin molotof kokteyli attığı

Atina’nın merkezindeki Marfin Bankasının binasının yandığını, binada 20 kadar

kişinin bulunduğunu duyurdu.

Polis de bankadaki 2’si kadın 3 kişinin öldüğünü, itfaiye ekiplerinin 4

kişiyi kurtardığını söyledi.

Yetkililer ayrıca kent merkezindeki 2 binanın da ateşe verildiğini

belirtti.

Bu arada Atina’daki olaylar sırasında maskeli gençlerin yangın bombaları

attıkları, dükkanların camlarını kırdıkları ve “Katiller”, “Parlamentoyu yakın”

diye bağırdıkları belirtildi.

Gösterilerde İhlas Haber Ajansı’nın canlı yayın aracı da yakıldı.