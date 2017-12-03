Yurtdışına Kaçmaya Çalışırken Yakalandı

Sabah Gazetesi’nin haberine göre; Malatya Kürecik’te bulunan NATO radar üssündeki ABD’li askerlerin ikâmet işlerini takip eden ve bir Amerikan şirketinde tercüman olarak çalışan FETÖ mensubu Tevfik Mutlu, Gürcistan üzerinden yurtdışına kaçmaya çalışırken Sarp Sınır Kapısı’nda yakalandı. ByLock kullanıcısı olan Mutlu’nun, Fetullah Gülen ile doğrudan görüştüğü anlaşıldı.

Konuyla ilgili haber Sabah Gazetesi’nin internet sitesinde şöyle yer aldı ;

https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/12/03/nato-ussundeki-fetocu-kacamadi

Kaynak : Sabah Gazetesi