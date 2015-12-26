”Yüzde 109’la Çalıştık!”

Malatya Şeker Fabrikası’nda 51. kampanya döneminin sona erdi. Alınan 287 bin ton pancardan 36 bin ton şeker elde edildiği bildirildi.

Malatya Şeker Fabrikası Müdürü İlhan Bitlisli, fabrikalarındaki 51. kampanya dönemini sona erdiğini belirterek, başarılı bir kampanya dönemi geçirdiklerini söyledi. Bitlisli, “320 bin ton pancar alıp, 287 bin ton pancarı işleyerek, 36 bir ton şeker, 95 bin ton pancar posası ve 11 bin ton da melas üretimini gerçekleştirdik” dedi.

75 gün süren kampanyada Gaziantep, Adıyaman, Sivas, Şanlıurfa ve Malatya olmak üzere 13 noktadan alım yapıldığına dikkat çeken Bitlisli, üreticilere 30 milyon YTL ayni ve nakdi ödeme yapıldığını kaydetti.

Malatya Şeker Fabrikası’nın kapasite kullanımı konusunda Türkiye’de ilk sırada olduğunu söyleyen Bitlisli, “Bu kampanya döneminde yüzde 109 kapasiteyle çalıştık. Geçen sene 310 bin ton pancar ektirdik. Bu yıl 320 bin ton pancar ektireceğiz. Üreticiden geçen yıl yüzde 10 fire kesiliyordu. Bu rakam bu kampanyada ortalama yüzde 8.40 olarak gerçekleşti” diye konuştu.

Bitlisli, fabrikanın doğalgaza geçmesi durumunda yıllık net 5 milyon YTL karları olacağını söyleyerek, “2004 yılında 12 milyon YTL, 2005 yılında ise 5.7 milyon YTL karımız oldu. Şekere 3 yıldır zam yapılmadı. Zam yapılmadığı gibi, peşin satışlarda ise yüzde 10 indirim uyguluyoruz” şeklinde konuştu.