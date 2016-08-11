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Zengibar Güreşleri Bu Yıl İptal

Zengibar Güreşleri Bu Yıl İptal
  • 11.08.2016
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63. Darende Zengibar Karakucak Güreş ve Kültür Festivali, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında vatandaşların hayatını kaybetmesi nedeniyle iptal edildi.

Darende Belediye Başkanı Süleyman Eser, yaptığı açıklamada, 30 Ağustos’ta düzenlemeyi planladıkları söz konusu etkinliği, iptal ettiklerini duyurdu.

15 Temmuz darbe girişiminde birçok vatandaşın yaşamını yitirdiğine işaret eden Eser, “Bu durum bizde ve Türk milletinde büyük üzüntüye neden oldu. Bu yüzden de toplumsal sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederek, bu yılki festivali iptal etme kararı aldık. Ülkemize bu acıları yaşatanların en kısa sürede hesabını vererek gerektiği gibi cezalandırılmalarını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de üç aylık OHAL ilan edildiğini hatırlatan Eser, şunları kaydetti:

“Toplu etkinliklerde herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek adına, her yıl geleneksel olarak yaptığımız festivalimizi iptal etmek durumunda kaldık. İnşallah gelecek yıl bu etkinliği en güzel şekilde yaparak hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz.”

AA

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