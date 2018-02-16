Zeytin Dalı’na Destek Yürüyüşü

Hekimhan ilçesinde Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Harekatı’nda terör örgütüyle mücadele eden Mehmetçiklere destek olmak ve şehit askerleri anmak için bayrak yürüyüşü düzenlendi.

İlçe halkından Kemal Oktay tarafından organize edilen, Afrin Zeytin Dalı Harekatı’na Destek Yürüyüşüne vatandaşlar ilgi gösterdi. Düzenlenen yürüyüşe Hekimhan Kaymakamı Tunahan Efendioğlu, Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları. Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Kemal Deniz, Siyasi Parti başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kapalı Pazar yerin önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla Atatürk Meydanı’na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okundu.

İlçe halkı ile birlikte Mehmetçiğe dua, birlik ve beraberlik için okunan Mevlit programını düzenleyen İşadamı Hulisi Deniz yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de yürütmüş olduğu ‘Zeytin Dalı Harekatı’na dualarla destek olmak için böyle bir program düzenlediklerini söyledi. Okunan duaların ardından programda yemek ikramında bulunuldu.

iha