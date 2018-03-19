Ziyarette Temel Paşa’ya Övgü

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin ve beraberindeki Oda Başkanları Vali Ali Kaban’ı ziyaret etti.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren’in de bulunduğu ziyarette Keskin, Çanakkale Zaferinin 103. Yıldönümü ve Zeytin Dalı Harekatı’nın da başarıyla sonuçlanmasından esnaf ve sanatkar camiasının aynı gün iki ayrı gururu birden yaşadığını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti ve Mehmetçiğimiz çok güzel şeyler yaptı. Diğer devletler terör adı altında gittikleri bölgelerde evleri insanların başına yıkıp, insanları diri diri toprağa gömdüklerini dünya seyretti. Sınırlarımızı güvene alma ve bölgeyi terörden arındırmak için Zeytin Dalı Harekâtını başlatan Mehmetçiğimiz, devletimiz, hiçbir binaya dokunmadan, hiçbir insanın evini başına yıkmadan bölgeyi terörden arındırdı. Bütün dünya bu güzel manzarayı da seyretti. İnsanları kendi topraklarına ve kendi ülkelerine götürme gayretinde olan Mehmetçiğimize ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin yöneticilerine çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

MESOB Başkanı Keskin, Zeytin Dalı Harekatının 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel tarafından sevk ve komuta edilmesinin de Malatyalılar için ayrı bir önem taşıdığını kaydetti.

Keskin, Malatya’daki esnaf ve sanatkarlar odalarındaki seçimlerinde huzur ve kardeşlik ortamında tamamlandığını da belirtti.

Vali Ali Kaban ise, esnaf ve sanatkarlar odasındaki seçimlerin doğrudan demokrasinin güzel bir örneği olduğunu belirterek, Oda başkanlarına yeni dönem görevlerinde başarılar diledi.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili arak da konuşan Vali Kaban, “Kırmadan, dağıtmadan, insanı merkeze alan, ayrım yapmadan Ordumuzun yapmış olduğu bu operasyon, çok takdire şayan bir operasyondur. Ordumuzun insanı merkeze alan yapısından dolayı, yok etmek için değil, yaşatmak için mücadele verdiğini, tarihinde böyle olduğunu biliyoruz. Bu manadaki hassasiyetleri ile 2. Ordu Karargahının ilimizde olması, 2. Ordu Komutanımız Korgeneral İsmail Metin Temel, hep cephede ve sınırlarda dolaşan bir komutanımız ve Malatya’da göremiyoruz. Bütün askerimizi tebrik ediyoruz. Bu başarı bütün ordunun başarısıdır ve biz bununla gurur duyuyoruz Malatya olarak” diye konuştu.

Vali Kaban, esnaf ve sanatkarlar odaları başkanları ile bir süre sohbet etti.

ÇAKIR’I ZİYARET

Malatya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Şevket Keskin, beraberinde ESKKK Başkanı Ali Evren ve Meslek Odaları başkanları ile birlikte Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Oda seçimlerini bitirdiklerini ve bu vesile ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret ettiklerini belirten ESOB Başkanı Şevket Keskin, “Tüm oda başkanlarımızla birlikte Şehr-ül Emin, olan Belediye Başkanımızı ziyarete geldik. Bizi kabul ettiği için kendisine teşekkür ediyorum. Esnaflarımıza ve Malatya’ya yaptığı hizmetlerden dolayı şahsım ve esnaflarım adına ayrıca çok teşekkür ediyorum. Malatya’ya dışarıda gelenler farklı bir Malatya gördüklerini söylüyorlar. Özellikle Esnaf-sanatkâr camiasının tümüne Cumhuriyet tarihinin en büyük hizmetleri Ahmet Başkan zamanında oldu. Başkanımızı sonuna kadar destekledik ve camia olarak desteklemeye devam edeceğiz.

Bizim camianın sorunları bitmez, büyük camianın büyük sorunları olur. Yaptığınız hizmetlerden dolayı bütün oda başkanlarımız ve esnaflar adına sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da hizmetlerin devam edeceğine inanıyorum. Hizmetlerinizde başarılar diliyorum.” dedi.

Yapılan seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan ve Oda Başkanlarını kutlayan Başkan Çakır, Malatya’nın herkesin şehri olduğunu belirterek, Malatya’yı geliştirip büyütmenin yöneticilerin görevi olduğunu söyledi. Malatya ile ilgili hedeflerin büyük olması gerektiğini de kaydeden Çakır, özetle; “Malatya’yı sağlıklı bir şekilde büyüterek yatırımcıyı çekmemiz lazım. Malatya’nın sadece fiziki olarak değil, sosyal ve kültürel alanda gelişmesi, öne çıkması lazım. Turizm alanında önemli potansiyelimiz var. Bu potansiyeli iyi bir şekilde değerlendirerek, kazanca dönüştürmemiz lazım. Esnaf olmadan ticaret ve ekonominin olması mümkün değil. Her sektörün kendi içerisinde güçlü olması, çaba sarf etmesi gerekiyor. Bu noktada gerek ESOB Başkanımızın, gerekse de bütün oda başkanlarımızın büyük bir gayret göstereceklerine inanıyorum.

Seçimler bitti, artık çalışma zamanı. Seçimin küçüğü büyüğü olmaz. Her seçim önemlidir. Önemli olan seçim atmosferinden çabuk çıkarak, çalışmalara devam etmektir. Allah hayırlı uğurlu etsin. Yeni seçilen bütün başkanlarımızı tebrik ediyorum. Şevket Başkanımızın şahsında ziyaretinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bülten- malatyahaber.com