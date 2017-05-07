“Zorla Besleme İnsanlık Suçudur”

Gazze’deki İnsan Hakları Merkezi, İsrail hapishanelerinde açlık grevindeki Filistinli tutukluların zorla beslenmesinin savaş suçu olduğunu duyurdu.

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Merkez tarafından yapılan yazılı açıklamada, tutukluların açlık grevini engellemenin, insan onurunun hiçe sayılması ve bir suç olduğu dile getirildi.

“Zorla besleme, savaş suçudur. Bunu emreden ya da uygulanmasına ortak olan herkes bu suça da ortak olmuştur ve cezalandırılmaları gerekmektedir” ifadesinin yer aldığı açıklamada, dünyadaki doktor sendikalarına hiçbir zorla besleme uygulamasına katılmama çağrısı yapıldı.

Açıklamada, zorla beslemenin İsrail yönetiminin iddia ettiği gibi açlık grevindeki tutukluların hayatlarını kurtarmaya dönük olmadığına işaret edildi. Açıklamada, tutukluları zorla beslemeye çalışan herkes hakkında tüm hukuki yollara başvurulacağı belirtildi.

İsrail hükümeti 2015 yılında cezaevinde açlık grevi yapan Filistinlilerin zorla beslenmesine imkan sağlayan bir yasa tasarısını onaylamıştı.

GAZZE (AA) –