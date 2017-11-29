“Zorlu Bir Maç Olacağını Düşünüyorum”

T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında iyi bir oyun sergileyerek galip gelmek istediklerini belirterek, “Lige başladığımız hızın altına düştük” dedi.

Süper Lig’in 14. haftasında Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor’u konuk edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor’da hazırlıklar başladı.

Ziraat Türkiye Kupası 5.Tur ilk maçında dün deplasmanda Ankara Demirspor’u 3-0 mağlup eden T.M. Akhisarspor, ligde oynayacağı Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde tekrar başladı. Ligde son 5 haftada 2 puan çıkarabilen yeşil-siyahlılar Yeni Malatyaspor karşısında çıkış arayacak.

Ege temsilcisi Teleset Mobilya Akhisarspor en son galibiyetini 8’inci haftada deplasmanda Trabzonspor’u 6-1 yenerek almıştı. Antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Malatyaspor karşısında iyi bir oyun sergileyerek galip gelmek istediklerini dile getirerek taraftarı da stada davet etti. Zorlu bir maça çıkacaklarını ifade eden Buruk, “Lige başladığımız hızın altına düştük, aynı hızda gitmediğimiz kesin. İyi bir periyot yakalamıştık ve bu periyodun dışında son haftalara baktığımızda da zorlu bir fikstüre girdiğimizi söylemiştik. Ama bu zorlu fikstürden daha yüksek puan bekliyorduk. Özellikle iç saha maçlarımızı kazanmamız gerekiyor, dış sahada yine kazanabileceğimiz maçlar vardı. En son Göztepe maçında 70’inci dakikaya kadar iki takımında birbirini kilitlediği, iki takımın da çok fazla hücum aksiyonlarının olmadığı golü atan takımın kazanacağı bir maçtı. Durak toptan yediğimiz gol, bize mağlubiyeti getirdi. Bu hafta kendi sahamızda bir şansımız var, tekrar kazanmak için daha iyisini yapmamız gerekiyor. Daha iyisini de inşallah bu hafta yapacağız. Bu hafta iyi bir takıma karşı oynayacağız, özellikle son haftalarda yükselişe geçen oyun olarak takım olarak bazı dengeleri oturtan ve son hafta Beşiktaş’a karşı oyun olarak iyi bir oyun sergileyen Malatyaspor bu hafta bizi bekliyor ve zorlu bir maç olacağını düşünüyorum. Ligin altı ile üstü arasında çok dar pencereler var yani bir anda galibiyetle ilk 3’ün içerisine girebilirsiniz veya kötü gidişatla da takımlar alta gidebiliyor. İnşallah bu hafta ile birlikte yükselişe geçmek istiyoruz” dedi.

Öte yandan T.M. Akhisarspor’da sakatlıkları süren Ömer Bayram ile Serginho’nun antrenmana çıkmadığı ve salonda çalıştığı bildirilirken, Yeni Malatyaspor kadrosunda yer alamayacakları öğrenildi. Öte yandan antrenman öncesinde Akhisar Sanayi Esnafı ile Soma Zaferspor Kız Futbol Takımı, yeşil-siyahlı futbolcuları ziyaret ederek, baklava ikramında bulundu.

Manisa, iha