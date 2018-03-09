Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı

Asayiş
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli suçlarla ilgili 47 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalanan şahıslara...
Malatya’da polis ekiplerince mahalle ve caddelerin herhangi bir noktasında aniden başlatılarak sürdürülen şok uygulamalarda şüpheli görülen 4 kişinin üzerinden 2...
Malatya’da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde...
Malatya’da 17 Ocak 2018 tarihinde bir kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de ağır yaralanması olayına karışan saldırganları araştıran Asayiş Şubesi...
Malatya‘da çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında yapılan...
Malatya’da polisin yapmış olduğu şok uygulamalar sonucunda 1 gün içinde 5’i tabanca olmak üzere toplam 8 ruhsatsız silah ele geçirildi,...
Hakkari merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu...
Özalper Mahallesi’nde Pazar gecesi 19 yaşındaki gencin öldürülmesi olayının faili olduğu gerekçesiyle 20 yaşındaki Mert A. adlı zanlı, mahkemece tutuklandı....
Malatya’da bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay; Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir telefoncu dükkanına...
Malatya’da hafta sonunda polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 1’i pompalı tüfek olmak üzere 4 ruhsatsız silah daha ele geçirildi. Alınan...
Pazar gecesi meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı Malatya Çarmuzu Mahallesi’nde Kübra F....
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10” kapsamında genel denetim yapıldı. Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı yapılan uygulamaya 646 polis...
21 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı Malatya’da boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen...
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde, çeşitli olaylara karışan ya da daha önce karıştıkları olaylar nedeniyle aranan...
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, il merkezi çevresindeki semt ve mahallelerde sürdürülen şok denetimlerde cinayetten aranan bir kişi tabancayla...