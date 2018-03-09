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Malatya Haber -

Asayiş

Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 1 hafta içerisinde çeşitli suçlarla ilgili 47 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Yakalanan şahıslara...
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Malatya’da polis ekiplerince  mahalle ve caddelerin herhangi bir noktasında aniden başlatılarak  sürdürülen şok uygulamalarda şüpheli görülen 4 kişinin üzerinden 2...
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Malatya’da trafikte 2 sürücünün karıştığı kavgada 1 kişi silahla yaralandı. Edinilen bilgilere göre, saat 23.20 sıralarında Dabakhane mahallesi Halep Caddesinde...
Faili Meçhul Cinayet İkiz Plakalı Otodan Çözüldü
Faili Meçhul Cinayet İkiz Plakalı Otodan Çözüldü
Malatya’da 17 Ocak 2018 tarihinde bir kişinin öldürülmesi ve 1 kişinin de ağır yaralanması olayına karışan saldırganları araştıran Asayiş Şubesi...
Jandarma Aranan 99 Kişiyi Yakaladı
Jandarma Aranan 99 Kişiyi Yakaladı
Malatya‘da çeşitli suçlardan aranan 99 kişi yakalandı. İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada yapılan adli ve önleyici faaliyetler kapsamında yapılan...
1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti
1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti
Malatya’da polisin yapmış olduğu şok uygulamalar sonucunda 1 gün içinde 5’i tabanca olmak üzere toplam 8 ruhsatsız silah ele geçirildi,...
Uyuşturucu Operasyonu
Uyuşturucu Operasyonu
Hakkari merkezli düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu...
Poliste Konuşmadı, Adliye’de İse..
Poliste Konuşmadı, Adliye’de İse..
Özalper Mahallesi’nde Pazar gecesi 19 yaşındaki gencin öldürülmesi olayının faili olduğu gerekçesiyle 20 yaşındaki Mert A. adlı zanlı, mahkemece tutuklandı....
Telefon Hırsızları Tutuklandı
Telefon Hırsızları Tutuklandı
Malatya’da bir işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının 2 şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay; Taştepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bir telefoncu dükkanına...
Ruhsatsız 4 Silah Daha Ele Geçirildi
Ruhsatsız 4 Silah Daha Ele Geçirildi
Malatya’da hafta sonunda polis tarafından gerçekleştirilen şok uygulamalarda 1’i pompalı tüfek olmak üzere 4 ruhsatsız silah daha ele geçirildi. Alınan...
Yine Cinayet! Bıçaklı Saldırıda Öldürüldü
Yine Cinayet! Bıçaklı Saldırıda Öldürüldü
Pazar gecesi meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı Malatya Çarmuzu Mahallesi’nde Kübra F....
Polisten ‘Güven Huzur’ Operasyonu
Polisten ‘Güven Huzur’ Operasyonu
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince “Türkiye Güven Huzur Uygulaması-10” kapsamında genel denetim yapıldı. Kent merkezi ve ilçelerde eş zamanlı yapılan uygulamaya 646 polis...
“Söyle, Kimin Hatasıydın Sen, Bedeli Bana Ödetilen!”
“Söyle, Kimin Hatasıydın Sen, Bedeli Bana Ödetilen!”
21 yaşındaki eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı   Malatya’da boşanmak istediği eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülen...
Polis 43 Şüpheliyi Yakaladı
Polis 43 Şüpheliyi Yakaladı
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından 1 hafta içerisinde, çeşitli olaylara karışan ya da daha önce karıştıkları olaylar nedeniyle aranan...
Şok Uygulamalarda 1 Firari ve 5 Silah Ele Geçti
Şok Uygulamalarda 1 Firari ve 5 Silah Ele Geçti
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından, il merkezi çevresindeki semt ve mahallelerde sürdürülen şok denetimlerde cinayetten aranan bir kişi tabancayla...
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Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Polis 47 Kişiyi Gözaltına Aldı
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Polis 4 Silah Daha Ele Geçirdi
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Trafikteki Kavgada Silah Patladı, 1 Yaralı
Faili Meçhul Cinayet İkiz Plakalı Otodan Çözüldü
Faili Meçhul Cinayet İkiz Plakalı Otodan Çözüldü
Jandarma Aranan 99 Kişiyi Yakaladı
Jandarma Aranan 99 Kişiyi Yakaladı
1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti
1 Günde 8 Ruhsatsız Silah Ele Geçti
Uyuşturucu Operasyonu
Uyuşturucu Operasyonu
Poliste Konuşmadı, Adliye’de İse..
Poliste Konuşmadı, Adliye’de İse..
Telefon Hırsızları Tutuklandı
Telefon Hırsızları Tutuklandı
Ruhsatsız 4 Silah Daha Ele Geçirildi
Ruhsatsız 4 Silah Daha Ele Geçirildi
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