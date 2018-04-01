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Malatya Haber -

Ekonomi

“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerinde aday olan iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,...
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Darendeli çiftçiler ve girişimciler, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirildi. Tarım...
“Kadın Esnaf Yüzde 50 Arttı”
“Kadın Esnaf Yüzde 50 Arttı”
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen “Kadın Girişimciler ve Türkiye’de Kadın Hakları Paneli”ne...
“611 Kişiye 41.8 Milyon TL Kredi Kullandırdık”
“611 Kişiye 41.8 Milyon TL Kredi Kullandırdık”
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ,“2017 yılında “Malatya’da toplam 611 kişiye 41 milyon 880...
“Birlikte Hareket Etmemizden Korkuyorlar”
“Birlikte Hareket Etmemizden Korkuyorlar”
Genel Başkanlığını Recai Kutan’ın yaptığı ESAM tarafından düzenlenen Şeker Zirvesi’nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “16 Nisan’da bu...
TSO’da 30 Meslek Grubu Üyeleri Belirlenecek
TSO’da 30 Meslek Grubu Üyeleri Belirlenecek
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem seçim takvimi işlemeye başladı. Battalgazi İlçe Seçim Kurulu’nun belirlediği ve ilk etapta 30...
12. Tarım Fuarı 11-15 Nisan’da
12. Tarım Fuarı 11-15 Nisan’da
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12. Tarım Fuarı hazırlıkları devam ediyor....
Arapgir ESO’da Kongre Yapıldı
Arapgir ESO’da Kongre Yapıldı
Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda başkanlığa yeniden Şenol Sekizsu getirildi. Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Belediye...
Esnaf Sicili Olana İndirim İçin TESK Kart
Esnaf Sicili Olana İndirim İçin TESK Kart
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından esnaf ve sanatkarların anlaşmalı işyerlerinde indirimli alışveriş yapmasını sağlaması amacıyla uygulamaya koyduğu “TESK...
Tam Kapasite Üretime Başladı
Tam Kapasite Üretime Başladı
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Üretim Tesisi ve Malatya Çevre Entegre Tesisinin ardından Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir...
“Bunun Adı Kırsalda Balık Tutma Modeli”
“Bunun Adı Kırsalda Balık Tutma Modeli”
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde...
TB e-borsa Sistemine Geçti
TB e-borsa Sistemine Geçti
Malatya Ticaret Borsası, TOBB Dijital dönüşüm projesi kapsamında E-Borsa sistemine geçti. Konu hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Odası Başkan Gürsel...
TSO Seçimi 1 Nisan’da
TSO Seçimi 1 Nisan’da
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminin 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılacağı açıklandı. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı...
‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
‘En Zengin 100 Türk’ten 5’i Malatyalı
FORBES Türkiye Dergisi, “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 5 Malatyalı işadamının bulunduğu listede, Malatyalı işadamı Erman Ilıcak (fotoğraftaki) 4...
Malatya’dan Tek Patent Başvurusu
Malatya’dan Tek Patent Başvurusu
2018’in ilk ayında yapılan patent başvuru sayıları açıklandı. Verilere göre, Ocak’ta 1’i Malatya’dan olmak üzere 398 patent başvurusu alındı. 2018’in...
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“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
Kırsal Yatırım Destekleri Anlatıldı
“Kadın Esnaf Yüzde 50 Arttı”
“Kadın Esnaf Yüzde 50 Arttı”
“611 Kişiye 41.8 Milyon TL Kredi Kullandırdık”
“611 Kişiye 41.8 Milyon TL Kredi Kullandırdık”
“Birlikte Hareket Etmemizden Korkuyorlar”
“Birlikte Hareket Etmemizden Korkuyorlar”
TSO’da 30 Meslek Grubu Üyeleri Belirlenecek
TSO’da 30 Meslek Grubu Üyeleri Belirlenecek
12. Tarım Fuarı 11-15 Nisan’da
12. Tarım Fuarı 11-15 Nisan’da
Arapgir ESO’da Kongre Yapıldı
Arapgir ESO’da Kongre Yapıldı
Esnaf Sicili Olana İndirim İçin TESK Kart
Esnaf Sicili Olana İndirim İçin TESK Kart
Tam Kapasite Üretime Başladı
Tam Kapasite Üretime Başladı
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