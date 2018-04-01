“Üyeler Sadece Aidat Ödüyor”

Ekonomi
1 Nisan 2018 tarihinde yapılacak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkanlık seçimlerinde aday olan iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu,...
Darendeli çiftçiler ve girişimciler, Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı Programı-2 (IPARD II) üçüncü çağrı dönemine ilişkin bilgilendirildi. Tarım...
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bakanlıkta düzenlenen “Kadın Girişimciler ve Türkiye’de Kadın Hakları Paneli”ne...
Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren ,“2017 yılında “Malatya’da toplam 611 kişiye 41 milyon 880...
Genel Başkanlığını Recai Kutan’ın yaptığı ESAM tarafından düzenlenen Şeker Zirvesi’nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “16 Nisan’da bu...
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda yeni dönem seçim takvimi işlemeye başladı. Battalgazi İlçe Seçim Kurulu’nun belirlediği ve ilk etapta 30...
Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. tarafından bu yıl 11-15 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 12. Tarım Fuarı hazırlıkları devam ediyor....
Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulunda başkanlığa yeniden Şenol Sekizsu getirildi. Arapgir Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın genel kurulu Belediye...
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) tarafından esnaf ve sanatkarların anlaşmalı işyerlerinde indirimli alışveriş yapmasını sağlaması amacıyla uygulamaya koyduğu “TESK...
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Çöpgaz Elektrik Üretim Tesisi ve Malatya Çevre Entegre Tesisinin ardından Şehir Mezarlığı yanında 60 bin metrekarelik bir...
Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde...
Malatya Ticaret Borsası, TOBB Dijital dönüşüm projesi kapsamında E-Borsa sistemine geçti. Konu hakkında bilgi veren Malatya Ticaret Odası Başkan Gürsel...
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası seçiminin 1 Nisan 2018 Pazar günü yapılacağı açıklandı. Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı...
FORBES Türkiye Dergisi, “En Zengin 100 Türk” listesini açıkladı. 5 Malatyalı işadamının bulunduğu listede, Malatyalı işadamı Erman Ilıcak (fotoğraftaki) 4...
2018’in ilk ayında yapılan patent başvuru sayıları açıklandı. Verilere göre, Ocak’ta 1’i Malatya’dan olmak üzere 398 patent başvurusu alındı. 2018’in...